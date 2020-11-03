Задержать врага любой ценой: в прокат выходит военная драма «Подольские курсанты»

На экраны кинотеатров вышла историческая драма «Подольские курсанты». В ней рассказывается о подвиге курсантов артиллерийского, пехотного и военно-инженерного училищ в октябре 1941 года. Тогда они получили приказ отправиться на Ильинский рубеж и любой ценой задержать наступавших на Москву фашистских захватчиков. Создатели ленты провели собственное историческое расследование и постарались детально воссоздать события того времени.

В российский прокат вышла историческая драма Вадима Шмелёва «Подольские курсанты». Генеральным продюсером проекта стал Игорь Угольников. Шмелёв и Угольников работали над сценарием ленты совместно с Вячеславом Фетисовым и Вадимом Задорожным. Роли в картине исполнили Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Игорь Юдин, Артём Губин, Любовь Константинова и другие.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет 4 мая, в канун 75-летия Великой Победы. Кроме того, по словам Игоря Угольникова, 8 мая планировался одновременный показ картины в 80 странах. Но из-за эпидемиологической ситуации создателям ленты пришлось поменять планы. Тем не менее, как подчеркнул продюсер, команде было важно выпустить фильм именно в Год памяти и славы. Кроме того, десять лет назад вышла другая картина о подвиге русских солдат, которую продюсировал Угольников — «Брестская крепость». Этот юбилей послужил ещё одним поводом больше не переносить премьеру.

Сюжет фильма разворачивается в октябре 1941 года. Тогда 3,5 тысячи курсантов Подольского артиллерийского, Подольского пехотного и Московского военно-инженерного училищ и их командиров отправились на Ильинский рубеж, чтобы любой ценой сдержать фашистских захватчиков до прибытия подкрепления. Около 2,5 тыс. оттуда не вернулись.

Также фильм охватывает небольшой период, предшествующий ключевым событиям. С первых кадров зритель оказывается в эпицентре зрелищного боя, в котором впечатляет всё, начиная с аутентичного оружия и заканчивая эффектной постановкой с художественно летящими каплями дождя, брызгами грязи и неподдельными эмоциями участников происходящего.

Но бой на экране ненастоящий — пока это подготовка молодых парней к их будущим подвигам. Однако даже здесь очевидно, что герои со всей ответственностью подходят к выполнению своего долга, а съёмочная группа — к проекту.

© Кадр из фильма «Подольские курсанты» (2019)

В этом импровизированном бою начинают раскрываться характеры ключевых героев. Без лишних слов и перегруженных монологов за несколько минут можно узнать об их темпераментах и взаимоотношениях. Та же тенденция сохраняется и в дальнейшем: не заостряя внимания на связанных с личной жизнью персонажей подробностях сценаристы сумели создать гармоничные, живые, легко считываемые образы.

Подобная проработка героев позволяет многократно усилить понимание развернувшейся трагедии: так историческая драма о военных событиях становится очень личной.

В центре сюжета — не повидавшие жизнь и ко всему готовые военные, а молодые парни, в голове у которых — шалости, романтика, жажда жизни и никакого осознания того, куда они отправляются. Они радуются новым прицелам, готовятся через неделю сдавать важный экзамен, влюбляются, строят планы и не понимают, что этим планам не суждено сбыться. При этом драматургия фильма выстроена таким образам, что зритель всё это как раз осознаёт и заранее готовится к худшему.

В картине задействованы молодые актёры, для многих из них этот проект — самое начало карьеры в кино. Все они органично смотрятся в роли курсантов.

В рамках подготовки к съёмкам артисты прошли курс молодого бойца. Как отметил Игорь Угольников, это было необходимо: в кадре сразу видно — военный человек или нет.

«И я видел, с каким интересом это происходило, как они работали над собой, и через две недели они уже сплотились. Это было маленькое, но уже воинское подразделение», — отметил продюсер.

Фронтового разведчика Ивана Старчака сыграл Сергей Безруков. По словам артиста, он мечтал сняться в этом фильме и сразу сказал Угольникову, что согласен на любой эпизод. Артист был счастлив узнать, что его пригласили на роль легендарного разведчика.

© Кадр из фильма «Подольские курсанты» (2019)

Важной составляющей картины стала удачно дополняющая драматургию музыка. Композитором проекта выступил Юрий Потеенко, который за свои сочинения неоднократно был удостоен премии «Золотой орёл» («Обитаемый остров», «Белый тигр», «Батальонъ», «Время первых»).

«Фильм, который должен пробуждать чувства, не может быть без музыки, ведь музыка — единственная составляющая в кино, которая пробуждает чувства. Всё остальное несёт информацию», — отметил Потеенко. Он добавил, что для картины записали 25 музыкальных номеров. Все они, по мнению композитора, отражают «эмоциональное состояние человека, который смотрит на эти события».

От других картин о войне фильм «Подольские курсанты», как утверждают его создатели, отличает в первую очередь историческая точность. Кроме того, в сценарии описаны события, информации о которых больше нигде нет.

По словам председателя военно-исторического совета народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олега Комиссара, при работе над сценарием картины была проведена кропотливая работа. Создателям фильма пришлось собирать свою группу историков и самостоятельно исследовать архивные материалы. Специалистам удалось найти множество неизвестной ранее информации.

При этом Комиссар подчеркнул, что эту тему продолжат изучать, и она получит воплощение в других проектах.

© Кадр из фильма «Подольские курсанты» (2019)

Повышенный интерес кинематографистов к деталям визуально прослеживается в каждой сцене. Декорации, оружие, одежда и другие вещи создавались в соответствии с историческими данными и максимально приближены к реальным.

Так, съёмки фильма проходили на месте боёв. Специально для картины построили точную копию Ильинского рубежа вместе с рекой и частью Варшавского шоссе.

Эффектная сцена финального боя, который происходил 16 октября, также воссоздана документально. По словам Угольникова, в распоряжении команды оказались фотографии этого сражения, а также схема того, как курсанты разбили 14 немецких танков.

«Немцы настолько были шокированы этим обстоятельством, что 18 октября запротоколировали, где какой танк стоял и кем был подбит... Мы создали экранизацию всего этого финального боя, и максимальная достоверность была для нас превыше всего», — пояснил продюсер.

По словам Угольникова, производство ленты обошлось в 450 млн рублей. Несмотря на столь внушительные траты, похоже, что создатели проекта не стремились сделать его максимально массовым. Они не заигрывают со зрителем, не придумывают лишних шуток и не перебивают основной сюжет ненужной романтикой. В фильме есть несколько забавных моментов, призванных разрядить обстановку, но все они более чем уместны и оправданы драматургией. Любовная история здесь тоже присутствует, но и она крайне аккуратна и ненавязчива, и не опошляет сюжет, а удачно его дополняет.

В первую очередь создатели проекта стремились донести информацию о подвиге подольских курсантов до широкой аудитории. Герои фильма, как отметил Игорь Угольников, «действительно повернули ход войны, выстояв в октябре месяце и не пустив немцев в Москву».