Криминальный привет из 1990-х: на ТВ начался показ сериала «Рикошет»

На НТВ состоялась премьера криминального сериала «Рикошет» с Александром Устюговым в главной роли. В 1990-х герой — именитый бандит из небольшого российского города — инсценирует свою смерть и уезжает в Европу. Там он меняет имя и внешность. Однако спустя годы, после гибели родителей, протагонист возвращается на родину и попадает в центр криминальных событий. Ранее проект был представлен на онлайн-сервисе MIPTV Online+ в рамках международного питчинга сериалов MIPTV's Drama Buyers Summit, где заинтересовал иностранных покупателей.

В понедельник, 6 апреля, на телеканале НТВ начался показ криминального сериала «Рикошет». Режиссёрами проекта стали Денис Карышев и Вячеслав Кириллов (большую часть работы взял на себя Карышев, который также выступал в качестве продюсера и сценариста). Главную роль в сериале исполнил Александр Устюгов, известный по проектам «Ментовские войны», «Лучше, чем люди», «28 панфиловцев» и другим.

Съёмки проходили в Москве и Подмосковье в течение трёх месяцев. Анинск, в котором происходят события сериала, по словам режиссёра, «сыграли» несколько подмосковных городов. Съёмочная группа брала отдельные локации, из которых затем «собрали» вымышленный населённый пункт. Происходящие в Стокгольме эпизоды также снимали в Москве.

«Мы выискивали некоторые локации, которые, на наш взгляд, могли бы давать представление даже не столько о Стокгольме, сколько о среднестатистическом крупном европейском городе, чтобы это контрастировало с провинциальным маленьким городком в глубине России», — рассказал RT Денис Карышев.

© Пресс-служба НТВ

С первых кадров создатели сериала погружают зрителей в атмосферу «лихих 1990-х». В тёмную иномарку садятся двое мужчин в кожаных куртках. Один из них достаёт громоздкий телефон с антенной и отвечает на звонок. Тут же к автомобилю на мотоцикле подъезжает неизвестный, расстреливает весь магазин автомата в пассажиров и исчезает. С этого момента прославившийся своими криминальными делами Артём, объект охоты милиции и коллег по цеху («Как Саша Белый, только настоящий», — отзывается о нём сестра), официально мёртв.

Действие переносится в Швецию наших дней. Долгие панорамы в деталях демонстрируют новую жизнь Артёма: оказывается, он инсценировал собственную смерть, уехал из родного Анинска, сменил внешность и документы (теперь его зовут Денис). Герой живёт в шикарном доме в шведском Сундсвалле, ездит на дорогом автомобиле и, кажется, далёк от криминала. Тем не менее, известие о смерти родителей заставляет Артёма вспомнить дела давно минувших дней. Он отправляется домой, где моментально оказывается в центре криминальной жизни. Но в этот раз герой старается действовать на благо справедливости. Методы работы у него, однако, за это время почти не изменились. «Натуру не перекроишь», — сразу предупреждает пластический хирург.

«Когда он (Артём. — RT) по старинке пытается решить вопрос, как в 1990-х, то натыкается на некоторое недопонимание со стороны новых бандитов. И вот на этом строится история людей, некий искусственный возврат человека из прошлого в наши реалии», — рассказал RT Александр Устюгов.

По словам Карышева, создатели «Рикошета» пытались сделать персонажей многогранными, чтобы их нельзя было разделить на хороших и плохих. Поэтому многие отрицательные герои наделены положительными чертами и позитивной мотивацией, способной оправдать их поступки. Положительные персонажи тоже не столь однозначны.

По мнению Устюгова, Денис — по-прежнему отрицательный герой, который так же нарушает закон. «Просто те, кого он убивает, ещё хуже, чем он», — поясняет актёр.

«Я пытался перед съёмками встретиться с человеком, который прошёл такой же путь, который «погиб» и возвращался опять в криминальные структуры. Но разговор особо не получился», — признался Устюгов.

© Пресс-служба НТВ

В постановке драк и экшен-сцен, которыми наполнен сериал, принимал участие каскадёр Валерий Деркач. Ранее он работал как над российскими проектами («Бригада», «Сибирский цирюльник»), так и над зарубежными («Превосходство Борна», «Крепкий орешек 5»).

Трюки в «Рикошете» исполняли преимущественно сами актёры. «Может, где-то девушек подублировали, на каких-то сложных постановочных историях. Но мужчины, да, сами», — рассказал Денис Карышев.

Режиссёр подчеркнул, что в этом плане команде повезло с исполнителем главной роли.

«Он физически подготовленный, спортивный, неоднократно снимавшийся в экшене, поэтому постановщики трюков остались очень довольны главным героем, а репетиции и тренировки были минимальными. Большинство своих трюков он делал сам, так что сложностей не возникало. И у нас был очень хороший постановщик трюков, гуру своего дела», — отметил режиссёр.

Александр Устюгов также рассказал, что съёмки драк дались ему без особого труда, но готовиться к этим сценам всё равно пришлось.

«Естественно, все большие драки были прорепетированы до начала съёмочного периода. Сложного и сверхъестественного ничего не было, для чего понадобилась бы какая-то определённая подготовка. Но физическую форму приходилось поддерживать. Мы с Денисом Карышевым решили, что персонаж должен выглядеть брутально в кадре. Какое-то время приходилось даже ходить в спортзал до начала съёмок и во время, хотя это было практически невозможно, потому что съёмочный период был достаточно плотный. Я тренировался прямо на съёмочной площадке», — заявил актёр.

© Пресс-служба НТВ

В сериале можно увидеть немало интересных постановочных решений. Так, в одном из эпизодов демонстрация многочисленных татуировок одного из антагонистов наряду с мрачной интригующей музыкой постепенно нагнетает обстановку и подводит зрителей к последующей драматичной сцене.

Красной нитью через всю первую серию проходит тема слепоты: продавщица на вокзале покупает лечебные очки, проституток просят надеть на лица маски без прорезей для глаз, возлюбленная главного героя — незрячая.

Всё это делает повествование чуть более драматичным и добавляет интриги. Впрочем, по признанию режиссёра, тема слепоты — не продуманный ход, а удачное стечение обстоятельств.

«Была героиня с приобретённой слепотой, и вокруг этого всё строилось. С девушками и масками так сложилось. Маски должны были быть такими, в которых ничего не видно. Это просто одно к одному легло. Первая сцена с очками — тоже стечение обстоятельств. Но никоим образом нами не закладывалось какой-то такой концепции глобальной слепоты. Так иногда получается, и меня радует, что всё складывается одно к одному», — отметил Карышев.

Однако, несмотря на продуманность сюжета, в сценарии есть несколько неоднозначных моментов. Так, к примеру, сестра главного героя ничего не знает о роде деятельности своего возлюбленного. А он, между тем, оказывается полицейским и собирается арестовать легендарного бандита. Тот же полицейский приковывает спящего Дениса наручниками к ножке кровати, будто бы не понимая, что кровать можно приподнять. Ну а хороший адвокат находится в нужный момент и совершенно случайно прямо на вокзале — в лице назойливого собеседника.

© Пресс-служба НТВ

30 марта сериал «Рикошет» был представлен на онлайн-сервисе MIPTV Online+ в рамках международного питчинга сериалов MIPTV's Drama Buyers Summit. Как рассказал Денис Карышев, проект вызвал интерес у зарубежной аудитории и привлёк иностранных покупателей. По словам режиссёра, пандемия коронавируса спутала все планы как организаторам MIPTV, так и команде проекта.

«Сначала из-за ситуации с коронавирусом всё переносилось на осень, потом решили в онлайн режиме провести всё сейчас. Готовилась некая ковровая дорожка с поездкой главного актёра, продюсеров и так далее в Канн на презентацию. Потом всё это из-за коронавируса отменилось. Вся эта чехарда, безусловно, наложила какой-то отпечаток и сейчас, так как все на удалёнке и в полуотпускном состоянии, информация стекается чуть медленнее, чем хотелось бы», — рассказал режиссёр. При этом он подчеркнул, что партнёры, готовые купить права на «Рикошет», у создателей сериала уже есть.