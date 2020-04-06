Активность Варнавы и строгость Цискаридзе: в эфир вышел новый сезон шоу «Танцы со звёздами»

Телеканал «Россия» после четырёхлетнего перерыва начал показ нового сезона шоу «Танцы со звёздами». К участию в проекте отобраны 12 пар. Как и в прошлых сезонах, на сцене в дуэтах с профессиональными танцорами выступают российские актёры и телеведущие. В их числе Мария Порошина, Иван Стебунов, Пётр Романов, Мария Ивакова, Андрей Соколов, Артём Ткаченко и другие. Оценивают номера хореограф Егор Дружинин, балетмейстер Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская и танцор Игорь Рудник.

На телеканале «Россия» после четырёхлетнего перерыва стартовал 11-й сезон популярного шоу «Танцы со звёздами». Ведущим новых выпусков стал Андрей Малахов, а в жюри проекта вошли хореограф Егор Дружинин, артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская и танцор Игорь Рудник. Шоу будет выходить в эфир еженедельно по воскресеньям.

Из-за эпидемиологической ситуации съёмки «Танцев со звёздами» проводятся в пустой студии. К участию в текущем сезоне были отобраны 12 пар. Как и в минувшие годы, один в паре — профессиональный танцор (в их числе Евгений Папунаишвили, Анна Мельникова, Денис Тагинцев, Екатерина Осипова и другие). Вместе с профессионалами на сцену вышли российские актёры и телеведущие — Мария Порошина, Иван Стебунов, Пётр Романов, Мария Ивакова, Андрей Соколов, Артём Ткаченко, Александр Молочников, Дарья Мороз, Елена Летучая, Андрей Чернышов, Екатерина Варнава и Алёна Бабенко. Многие из них почти не имеют опыта в танцах.

Правила нового сезона остались неизменными за одним исключением: ранее после каждого выступления жюри оглашало свои оценки, а по окончании шоу начиналось смс-голосование зрителей. Оценки судей суммировались с оценками зрителей. Набравшая наименьшее количество баллов пара покидала проект. В новом сезоне не объявлялось о зрительском голосовании, участников оценивали только члены жюри.

Создатели проекта обещают, что, несмотря на отсутствие глобальных изменений в правилах, новый сезон будет более насыщенным, зрелищным и интересным, чем предыдущие.

Ожидается, что зрители увидят расширенную танцевальную программу, а новая мультимедийная студия и обеспечивающая 360-градусный обзор сцена позволят в мельчайших подробностях рассмотреть все танцевальные номера.

Ведущие шоу «Танцы со звёздами» — хореограф Егор Дружинин, телеведущая Дарья Златопольская, танцор Игорь Рудник и артист балета Николай Цискаридзе

© Телеканал «Россия»

В первом выпуске 11-го сезона почти все пары представили номера, основанные на бальных танцах: медленный вальс, самба, румба, ча-ча-ча, джайв и пасодобль. В числе других вошедших в программу танцевальных направлений были чарльстон и аргентинское танго. Также в одном из номеров, с ча-ча-ча в основе, присутствовали элементы диско.

Члены жюри зачастую строго оценивали профессионализм участников. Так, Николай Цискаридзе выразил сожаление тем, что актёры плохо усваивают обязательные уроки танцев в вузах. Балетмейстер призвал преподавателей не жалеть актёров и ставить им двойки. Коллеги Цискаридзе предложили сделать танцевальный конкурс для артистов-студентов, но тот эту идею отверг.

«Боюсь, что тогда, кроме цифры один, мы ничего не поднимем. Так мы хотя бы вас любим и притворяемся», — заявил Цискаридзе.

Впрочем, похвалы самого строгого члена жюри удостоился актёр Иван Стебунов, разучивший аргентинское танго с Инной Свечниковой. По мнению Цискаридзе, Стебунов единственный среди непрофессиональных участников шоу действительно танцевал.

Наилучший результат показала Екатерина Варнава, исполнившая самбу в паре с чемпионом мира по латиноамериканской программе Денисом Тагинцевым. Несмотря на высокие оценки, члены жюри не щадили в своих комментариях даже фаворитов первого выпуска.

Так, Егор Дружинин назвал Варнаву горбатой и корявой. Он подчеркнул, что артистка гиперактивна и партнёр на её фоне меркнет.

«Но в результате, мне кажется, что это никак не скажется на моей оценке», — добавил хореограф.

Самые низкие оценки получила танцевавшая джайв пара Артём Ткаченко — Валерия Семёнова. Тем не менее исполнители остались в проекте: по сложившейся традиции итоги первого выпуска не влияют на состав участников.

Иван Стебунов и Инна Свечникова

© Телеканал «Россия»

Интересно, что в новом сезоне зрители смогут принять участие в шоу с помощью танцевального флешмоба. Ожидается, что в соцсетях и на сайте проекта будут выходить уроки танцев. Желающие должны посмотреть выложенное видео, разучить движения, снять свой танец и загрузить ролик в соцсети с определённым хештегом. Лучшие номера покажут в рамках очередного выпуска «Танцев со звёздами».

Основанный на английской программе Strictly Come Dancing проект «Танцы со звёздами» впервые появился на телеканале «Россия» в 2006 году. С тех пор и до 2016-го шоу выходило ежегодно. Ведущими первых десяти сезонов в разное время были Анастасия Заворотнюк, Юрий Николаев, Максим Галкин, Дарья Златопольская и Гарик Мартиросян.

В числе победителей конкурсов прошлых лет — пары Мария Ситтель — Владислав Бородинов, Дарья Сагалова — Антон Ковалёв, Юлия Савичева — Евгений Папунаишвили, Наталья Ионова — Евгений Папунаишвили, Александра Урсуляк — Денис Тагинцев и другие.