Сикстинская, Бельведерская или Мадонна Литта: тест RT о работах Рафаэля и других художников

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RT
500 лет назад, 6 апреля 1520 года, в возрасте 37 лет умер Рафаэль Санти — один из величайших художников в истории. По одной из версий, родился он в этот же день. Рафаэль был знаменит и востребован при жизни: уже в 25 лет он стал официальным живописцем при дворе Папы Римского, а чуть позже — главным архитектором собора Святого Петра. Живя во Флоренции, он познакомился с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти, изучал их живопись. Рафаэль часто писал Мадонну — именно эти картины обычно вспоминают, говоря об этом художнике. Как думаете, могли бы вы отличить Мадонн Рафаэля от других? Пройдите тест RT и проверьте себя.
Сикстинская, Бельведерская или Мадонна Литта: тест RT о работах Рафаэля и других художников
  • © Francis G. Mayer/Corbis/VCG via Getty Images

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