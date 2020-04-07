Дикие и свободные: на сайте RTД состоялась премьера совместного фильма RT и WWF России

Телеканал RT и Всемирный фонд дикой природы представили на сайте RTД документальный фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию российского представительства WWF. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Кинолента «Дикие и свободные» снята к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Съёмки фильма велись в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке. Озвучил картину знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Премьера фильма состоялась на сайте RTД 6 апреля.

Главными героями проекта стали Татьяна Миненко из «Медвежьего патруля» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, орнитолог Игорь Карякин, восстанавливающий популяцию соколов-балобанов, и руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко — специалист по диким кошачьим.

RT

«Мне кажется, я сделал со своими коллегами очень много. Но осталось ещё немножко — нужно сделать так, чтобы мы гарантировали выживание редких видов в дикой природе», — рассказал Фоменко.

В фильме все герои пользуются вполне обычными приспособлениями для слежки за хищниками, такими как GPS-трекеры и фотоловушки. Специалисты фонда сообщили, что сейчас для подсчёта популяции диких животных начали использовать искусственный интеллект. Например, одна из программ сейчас подсчитывает поголовье сайгаков. Волонтёров снабжают квадрокоптерами, чтобы они не рисковали, близко подходя к медведям или моржам.

RT

Своими впечатлениями от работы над «Дикими и свободными» поделился с RT и знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Именно он озвучивал материал и изучил истории всех трёх героев фильма, чтобы успеть рассказать о каждом из них. По словам Николая Николаевича, «Диких и свободных» он озвучил всего за один день.

«Конечно, фильм замечательный. Телеканал RTД снял его к 25-летию WWF России. Уже четверть века сотрудники фонда прикладывают столько сил, чтобы сохранить краснокнижных и редких животных, чтобы сохранить, а подчас и увеличить территории заповедников, чтобы бороться с браконьерством. И фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные», — рассказал Дроздов.

RT

«Мы снимали фильм о животных, а получился он о людях. Наши герои претерпевают то, что мы пережили с ними на съёмках, всю свою жизнь», — рассказала зрителям режиссёр фильма Наталия Карачкова.

Смотрите фильм «Дикие и свободные» на сайте RTД.