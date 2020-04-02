«Мой дядя самых честных…»: тест RT на знание «Евгения Онегина»

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2 апреля 1833 года в свет вышло первое полное издание романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». До этого текст публиковали по частям, и уже первые главы произведения имели огромный успех у читающей публики. Первый тираж полного издания раскупили всего за неделю. Пушкин работал над романом семь с половиной лет и закончил его в Болдине, где находился в затворничестве из-за холерного карантина. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы помните классический текст Пушкина.
«Мой дядя самых честных…»: тест RT на знание «Евгения Онегина»
  • © Wikimedia commons / Елена Петровна Самокиш-Судковская

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