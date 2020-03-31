Спецслужбы против русского Мориарти: что представляет собой сериал «Три капитана»

На телеканале НТВ начался показ сериала «Три капитана». По сюжету взрывотехник Виктор Серёгин собирается ради семьи начать спокойную жизнь преподавателя. Однако планы нарушает его бывший сослуживец, который стал террористом и готовится изощрённо мстить за прошлые обиды. Режиссёр сериала — Илья Шеховцов («Пятая стража»). Роли в картине исполнили Максим Щёголев, Глеб Гервассиев, Иван Кокорин, Николай Козак и другие.

30 марта на телеканале НТВ состоялась премьера сериала «Три капитана». В центре сюжета — приключения взрывотехников Виктора Серёгина (Максим Щёголев), Алексея Терновского (Глеб Гервассиев) и Александра Пехоты (Иван Кокорин), которые прошли через горячие точки и до сих пор приходят на помощь тем, кто оказался в беде. В эфир выйдет десять эпизодов.

Ради спокойной семейной жизни Серёгин решает заняться преподавательской деятельностью, но именно в этот момент выясняется, что воплотить намеченные планы не удастся: героя вызывает на своеобразный поединок опаснейший преступник.

Много лет назад сослуживец трёх офицеров по фамилии Легостаев (Николай Козак) перешёл на сторону террористов. Он считает Серёгина виновным в том, что его жена погибла, а дочь фактически осталась без родителей. Ведь самого Легостаева приговорили к пожизненному заключению, но тот сбежал из-под конвоя и разработал план мести.

Такой злодей очень напоминает Мориарти из сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Эндрю Скоттом. Само его появление сопровождается сообщением главному герою: «Соскучился по мне, Серьга?» Только в отличие от британского преступника Легостаев оставляет сообщение на циферблате бомбы-муляжа.

Фото со съёмок сериала «Три капитана»

© kinopoisk.ru

У двух антигероев есть немало общих черт: оба обладают изощрённым умом, оставляют противников в нескольких шагах позади и неизменно ускользают от правосудия.

Креативный продюсер сериала Степан Коршунов объяснил, что подобные отсылки нельзя считать заимствованиями, однако стоит учитывать их смысловую нагрузку.

«Такие переклички — это, скорее, дань уважения нашим коллегам. Они позволяют создать некую поэтику вокруг фильма. Ведь фильмы складываются не только из сюжета или отснятых кадров, а из тысячи разных мелочей», — отметил он в беседе с RT.

Персонаж Николая Козака получился очень ярким. К своей в прямом смысле подрывной деятельности Легостаев подходит с солидной долей чёрного юмора, что делает его ещё более зловещим. Поэтому уже с первых минут в сериале устанавливается атмосфера саспенса.

Исполнитель роли Алексея Терновского Глеб Гервассиев рассказал RT, что обстановка на съёмочной площадке перекликалась с сюжетом фильма, за счёт чего удалось создать подходящий настрой.

«Иногда были такие сцены, когда появлялось максимальное напряжение и потом происходил «взрыв». Есть сцена с подрывом машины — весь путь к ней как-то нагнетал напряжение... Все очень ответственно подходили к этим вопросам, не было никакого раздолбайства, — отметил артист. — Узнали о бомбе — узнали о сцене. Пришли к ней, как-то вокруг неё посуществовали, начали с ней работать и либо сняли сцену, либо произошёл «взрыв» — и нужен был дубль».

Фото со съёмок сериала «Три капитана»

© kinopoisk.ru

Что касается героя Максима Щёголева, Серёгин — классический положительный персонаж. Несмотря на опасность ситуации, он преспокойно перекусывает яблоком, а о своей профессии скромно сообщает: «Я не герой, работа такая».

Актёр отмечал, что, прорабатывая образ героя, опирался на опыт знакомых, которые служили в армии и других силовых структурах. Глеб Гервассиев же рассказал RT, что из всех материалов, которые он изучил при подготовке, его больше всего впечатлили кадры хроники, где запечатлена работа спецслужб.

«Под гостиницей лежала бомба, и была возможность сбить её из пушки роботом. Но взрывотехник с бригадой сказал: «Нет, я поеду сам и буду сам разминировать». И там страшная хроника... В общем, сработало устройство, и он погиб, к сожалению», — вспоминает актёр.

«Это, конечно, очень решительные люди и отчаянные... Мне кажется, самое важное — то, какие люди там работают», — заключил Гервассиев.

В картине, посвящённой работе взрывотехников, конечно же, не обошлось без спецэффектов. Степан Коршунов подчеркнул, что качественную картинку удалось создать за счёт сочетания компьютерной графики с работой пиротехников.

Съёмки проходили в Ярославле, где и разворачиваются события сериала. Коршунов подчеркнул, что в столице или другом крупном городе описанные события разворачивались бы по-другому.