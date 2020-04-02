О маньяке и монстрах из глубин: какие фильмы вышли в прокат при закрытых кинотеатрах

На этой неделе в условиях установленного во многих российских регионах режима домашней самоизоляции в прокат вышло всего четыре картины, все они — от независимых дистрибьюторов. Самая ожидаемая лента — детективная драма «Убийства по открыткам» с Джеффри Дином Морганом и Фамке Янссен в главных ролях. Также состоялись премьеры фантастического хоррора «Морские паразиты», армянской комедии «Горы, солнце и любовь» и российско-грузинской драмы «Преступный человек».

«Убийства по открыткам» (The Postcard Killings)

Происходящие в детективной драме «Убийства по открыткам» события охватывают сразу несколько европейских городов. Неизвестный маньяк убивает людей и оставляет открытки с зашифрованными посланиями. Одной из жертв становится дочь американского детектива Джейкоба Кэнона (Джеффри Дин Морган). Одержимый местью мужчина подключается к охоте за маньяком.

В основу сюжета ленты лёг роман Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд «Убийцы по открыткам». Режиссёром картины стал обладатель «Оскара» Данис Танович («Ничья земля», «Сортировка»).

По словам первых зрителей, фильм содержит элементы и детектива, и драмы, а также затрагивает проблему отцов и детей. При этом некоторые критики отмечают отсутствие в ленте интриги: виновник происходящего появляется на экране слишком рано, отчего несложно предугадать дальнейшее развитие событий.

«Морские паразиты» (Sea Fever)

Героиня фантастического хоррора Нисы Хардиман «Морские паразиты» Шивон (Гермиона Корфилд) — будущий биолог. Она попадает на стажировку на рыболовецкое судно и планирует изучать морских обитателей. Однако команда оказывается в опасности после столкновения с неизвестными науке медузообразными существами.

На кинофестивале в Торонто в 2019 году эту ленту можно было увидеть в секции Discovery — туда попадают картины перспективных режиссёров со всего мира.

Критики высоко оценили фильм. Они отмечали, что в нём, невзирая на сходство с хоррором Ридли Скотта «Чужой» и другими картинами, присутствует индивидуальный авторский почерк. Согласно отзывам, в своей картине Хардиман объединила красоту морских пейзажей с традиционными для жанра ужасов деталями и сделала так, чтобы с каждой сценой зритель всё больше испытывал чувство неизбежности трагедии.

Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 85%.

«Горы, солнце и любовь» (Arev, Sarer u Ser)

Прогуливаясь по одной из московских выставок, Анастасия обращает внимание на картину некоего армянского художника: уж очень много сходства между нею и запечатлённой на картине девушкой. В ходе нехитрого расследования выясняется, что для портрета позировала мать героини. Анастасия решает, что это полотно кисти её отца, которого она никогда не видела, и отправляется в Армению, где её ждёт множество приключений.

Режиссёрами фильма стали Гарик Машкарян и актёр и продюсер Микаэл Погосян. Последний также написал сценарий, спродюсировал картину и исполнил в ней главную роль.

«Преступный человек» (The Criminal Man)

Российско-грузинская драма Дмитрия Мамулии «Преступный человек» была представлена в конкурсной секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля в 2019 году, но в борьбе за приз уступила «Атлантиде» украинца Валентина Васяновича.

В центре сюжета — 28-летний заместитель главного инженера из промышленного города. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он случайно становится свидетелем убийства известного вратаря. Герой начинает следить за женой и дочерью покойного и каждый день приходит к месту преступления. Изучение всего, что связано с происшествием, становится для него навязчивой идеей. Со временем выясняется, что инженер одержим не только этим убийством.

Будучи до этого «никем», мужчина покупает пистолет и решается на преступление, которое, по его мнению, должно превратить его в кого-то более «значимого».

По словам режиссёра, который также принимал участие в работе над сценарием, в этой картине он пытался исследовать генеалогию преступления и раскрыть его корни, показать метаморфозы героя, внутри которого сидит навязчивая мысль об убийстве.