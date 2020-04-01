Триллер с Софи Тёрнер и познавательный скетчком с Галустяном: новые сериалы апреля

В сегменте стриминговых сервисов пополнение: в апреле запускается видеоплатформа для мобильных устройств Quibi. Уже в первую неделю работы она презентует сразу несколько проектов. В их числе — триллеры «Выжить» с Софи Тёрнер и «Самая опасная игра» с Лиамом Хемсвортом. Amazon, тем временем, готовится представить фантастический сериал «Рассказы из петли»; Apple TV выпускает детектив о девятилетней журналистке «Домой засветло», а Showtime — мистическую ленту «Страшные сказки: Город ангелов». Среди российских премьер — познавательно-развлекательный скетчком СТС «Миша портит всё» и криминальный детектив НТВ «Рикошет».

«Рассказы из петли» (Tales from the Loop) — с 3 апреля на Amazon

На создание фантастического сериала «Рассказы из петли» кинематографистов вдохновили работы шведского художника Симона Сталенхага. Название лента получила благодаря его одноимённой книге.

В многосерийном фильме рассказывается о приключениях людей, живущих по соседству со способной открывать и исследовать тайны вселенной машиной.

В «Рассказах из петли» вещи из области научной фантастики находят воплощение в реальном мире.

Роли в сериале исполнили Ребекка Холл, Дэниэл Золгадри, Тайлер Барнхардт, Дункан Джойнер, Николь Ло и другие. Режиссёром проекта выступил снявший картину «Не отпускай меня» Марк Романек. В числе сценаристов — Натаниэл Халперн и Симон Сталенхаг. Художник также стал одним из продюсеров сериала.

«Домой засветло» (Home Before Dark) — с 3 апреля на Apple TV+

По сюжету этой детективной драмы девятилетняя девочка Хильда (её сыграла известная по фильму «Проект Флорида» Бруклин Принс) с семьёй переезжает в родной город отца. Там девочка начинает интересоваться давно забытым делом об исчезновении человека.

Сюжет сериала вдохновлён репортажами юной американской журналистки Хильде Лысяк. Она работала в газете Orange Street News (Пенсильвания) которую сама же, при помощи своего отца, и основала.

Помимо Бруклин Принс в проекте задействованы Мила Морган, Кайли Роджерс, Джоэль Картер, Рид Бирни и другие. Режиссёрами сериала стал Розмари Родригез («Ходячие мертвецы»), Кэт Кэндлер («13 причин почему») и Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»).

«Выжить» (Survive) — с 6 апреля на Quibi

Самолёт с главными героями — Джейн и Полом в исполнении Софи Тёрнер («Игра престолов») и Кори Хоукинса («Чёрный клановец») — терпит крушение в горах. Парень и девушка оказываются единственными выжившими. Вместе они отправляются на поиски цивилизации. Герои постоянно помогают друг другу, и между ними возникает сильная эмоциональная связь. Однако природа безжалостна: согласно одноимённому роману Алекса Морела, по мотивам которого снят сериал, в живых останется только один из героев.

Софи Тёрнер упоминала, что эта роль стала для неё большой честью. По словам актрисы, Джейн — сложный персонаж, который пытается найти в себе источник силы и мужества. Тёрнер предположила, что её героиня может вдохновить на внутренние перемены людей с заниженной самооценкой.

В качестве режиссёра ленты выступил Марк Пеллингтон, ранее работавший над сериалами «Детектив Раш» и «Слепая зона».

«Рикошет» — с 6 апреля на НТВ

В 1990-х герой «Рикошета», по всей видимости, наломал дров: ему пришлось инсценировать собственную смерть, уехать из родного Анинска, сменить имя, внешность и залечь на дно. Спустя 20 лет он принимает решение вернуться домой. Бывший бандит моментально оказывается в центре криминальной жизни города и становится борцом с преступностью.

Главную роль в ленте исполнил Александр Устюгов, известный по сериалу «Ментовские войны». По словам актёра, его персонаж — живущий в современных российских реалиях «супергерой без суперсилы».

Сценарист Дениса Карышев называет «Рикошет» криминальным романом с большим количеством персонажей, которых невозможно разделить на плохих и хороших.

«Чтобы плохие были с какими-то положительными чертами, а хорошие — имели свои «скелеты в шкафу» и были от этого чуть более интересны зрителю», — пояснил сценарист.

«Самая опасная игра» (Most Dangerous Game) — с 6 апреля на Quibi

Додж Мэйнард (Лиам Хемсворт) узнаёт, что смертельно болен, и решается на участие в странной 24-часовой игре. В случае победы Мэйнард получит крупную сумму, на которую сможет жить его беременная жена. Уже вступив в авантюру, герой выясняет, что он не охотник, как предполагалось ранее, а добыча, и в течение следующих суток его будут пытаться убить.

Режиссёр сериала — Фил Абрахам, известный по таким проектам, как «Оранжевый — хит сезона», «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого», «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие», «Безумцы» и другим. Над сценарием работали Скотт Элдер («Семейство Сатурдей»), Джош Хэрмон («Семейство Сатурдей») и Ник Сантора («Клан Сопрано»). В основе сценария — одноимённый рассказ Ричарда Коннелла.

«Миша портит всё» — с 13 апреля на СТС

В познавательно-развлекательном скетчкоме «Миша портит всё» Михаил Галустян перевоплощается в самых разных персонажей, постоянно ввязывается в дела среднестатистической российской семьи и пытается спасти её от всевозможных заблуждений и «разводов».

По словам самого артиста, шоу «многое объясняет, рушит факты и открывает глаза на некоторые события».

Проект «Миша портит всё» является адаптацией американского сериала «Адам портит всё» с комиком Адамом Коновером в главной роли. Но, согласно мнению продюсера Тимура Акавова, российский аналог не полностью повторяет оригинальное шоу. Так герой американского сериала представал перед зрителями в одном образе, а Галустян постоянно преображается.

Помимо Михаила Галустяна в проекте задействованы Николай Валуев, Эвелина Блёданс, Елена Николаева, Ирина Аугшкап, Александр Никольский и другие.

«Страшные сказки: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels) — с 26 апреля на Showtime и с 27 — в «Амедиатеке»

«Страшные сказки: Город ангелов» — спин-офф мистических «Страшных сказок» 2014 года с Евой Грин в главной роли. Действие нового сериала разворачивается в Лос-Анджелесе в 1938 году. Тогда в городе происходит жестокое убийство. Расследовать преступление берутся детектив Тиаго Вега и его напарник Льюис Миченер. Герои видят, что в городе происходят странные вещи, в которых, как выясняется вскоре, замешаны потусторонние силы.

Сценарий сериала принадлежит продюсеру оригинального проекта 2014 года Джону Логану. Главную роль в ленте исполнила Натали Дормер. По словам актрисы, её персонаж — сверхъестественный антагонист, который может принимать любой облик.