«Актриса, которой можно гордиться»: коллеги об ушедшей из жизни Инне Макаровой

25 марта на 94-м году жизни не стало народной артистки СССР Инны Макаровой. Причины её смерти не сообщаются, также пока не известно, где пройдёт прощание с актрисой. Соболезнования в связи с кончиной Макаровой выражают её родственники и коллеги по цеху. Последние вспоминают артистку как человека, внёсшего большой вклад в русскую культуру, отмечают её блестящий комический талант и доброту и подчёркивают, что смерть актрисы является колоссальной утратой для мира искусства.

Умерла известная советская и российская актриса Инна Макарова. Об этом сообщила её дочь Наталья Бондарчук.

«Дорогие мои друзья! Сегодня, 25 марта, после продолжительной болезни на 94-м году ушла из жизни моя мама — Инна Владимировна Макарова. Народная артистка СССР. Её роли — с нами! Царствие небесное, мамочка», — написала Бондарчук в Facebook.

Причины смерти пока не называются. Однако в начале марта СМИ сообщали, что Макарова госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии.

«Да, мама в больнице. Она всё время теперь по больницам. А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел. Никакими подробностями о её состоянии делиться я не буду», — заявила тогда дочь артистки kp.ru.

Также в настоящее время неизвестно, когда и где пройдут похороны и прощание с актрисой.

«Девчонка со смехом, как колокольчик»

Режиссёр Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой и вспомнила, какой она была.

«У неё была совершенно невероятная, полная, яркая, прекрасная творческая жизнь. Она женщина с золотой короной на голове», — отметила Дружинина в беседе с RT.

Разделили скорбь по поводу утраты и в Союзе кинематографистов России.

«Известие о том, что не стало Инны Владимировны. Это не просто печаль... Это печаль о том, что всё больше уходит то наше былое, прекрасное советское кино, память о том великом кинематографическом веке, в котором она занимала очень яркое, своё индивидуальное место. Она была ни с кем не сравнима, она была прелестна», — рассказала RT пресс–секретарь Союза Татьяна Немчинская.

© Кадр из фильма «Капитанские дети»

Немчинская напомнила, что зрители полюбили Макарову благодаря ролям в картинах «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова». Причём в первых двух актриса была лирична, а в последнем показала блестящий комический талант.

«Она была прелестная девчонка со своим смехом, как прекрасный колокольчик... Несколько лет назад был юбилейный вечер, но она была так же мила, прелестна, улыбалась той же необыкновенной улыбкой», — подчеркнула Немчинская.

Актёр Анатолий Васильев назвал Инну Макарову великой русской актрисой «от Бога».

«Любовь народа просто так не приходит, он видит своих героев, а народ её очень любил и любит. Инна Владимировна много сделала для культуры и для нашей страны. Она — женщина, актриса, которой можно гордиться. Я очень её уважаю», — рассказал артист РИА Новости.

Зять актрисы, народный артист России Николай Бурляев, в разговоре с агентством назвал смерть Макаровой большой потерей не только для её родных, но и для мира искусства.

«Инна Владимировна Макарова талантлива была во всём и на экране, и в жизни. Её кончина — это огромная утрата и для её близких, и для русской культуры, и для всего народа, горячо любившего эту великую актрису», — отметил он.

Бурляев добавил, что Макарова была беззлобным человеком и за всю жизнь не сказала ни о ком ни одного дурного слова.

Народный артист России Евгений Стеблов назвал Макарову замечательной актрисой.

«Очень яркая, внутренне гибкая и серьёзная, и озорная. В ней была масса качеств, с одной стороны, противоположных, но в ней это всё гармонично соединялось», — объяснил Стеблов ТАСС.

История одной актрисы

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга (Томский округ Сибирского края РСФСР). Её отец был диктором, мать — литературным редактором. Во время Великой Отечественной войны Макарова, ещё школьница, выступала в госпиталях.

В 1943 году Инна Макарова стала студенткой ВГИКа (курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1948-м девушка дебютировала в кино с центральной ролью Любови Шевцовой в картине Герасимова «Молодая гвардия». Эта работа принесла начинающей актрисе Сталинскую премию I степени.

После окончания института Макарова присоединилась к труппе Театра-студии киноактёра.

В 1950-х Макарова играла в картинах Герасимова, Пудовкина, Зархи и Хейфица — среди них прославившие актрису фильмы «Высота» и «Дорогой мой человек». На роли в последнем Макарову и её партнёра Алексея Баталова утвердили без проб.

© Кадр из фильма «Девчата»

Ещё ещё один яркий образ у Макаровой был в ленте Юрия Чулюкина «Девчата». С 1960-х артистке почти не доставались главные роли, однако она снималась в популярных фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Преступление и наказание», «Вас вызывает Таймыр» и многих других.

Всего фильмография актрисы насчитывает более полусотни полнометражных картин и сериалов. Одной из её последних работ стала роль в детском фильме 2018 года «Красная шапочка. Онлайн».

В 1985-м Инна Макарова получила звание Народной артистки СССР. Актриса была кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также орденов Дружбы и Трудового Красного Знамени.