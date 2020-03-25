Ответ «Пиле»: чем интересен сериал «Колл-центр» о взятии в заложники сотрудников секс-шопа

На этой неделе на телеканале ТНТ и онлайн-платформе PREMIER состоялась премьера восьмисерийного психологического триллера «Колл-центр». По сюжету сотрудники интернет-магазина для взрослых оказываются в заложниках у таинственных злоумышленников, называющих себя «мамой» и «папой». «Дети» должны неукоснительно следовать требованиям преступников-садистов, чтобы отсрочить активацию спрятанной в офисе бомбы. Авторами сценария и режиссёрами проекта стали создатели фестивальной ленты «Человек, который удивил всех» Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Роли в сериале исполнили Павел Табаков, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова и другие.

В одно ничем не примечательное утро в обыкновенном, расположенном на 12-м этаже стандартного столичного бизнес-центра офисе начинают происходить странные и ужасные вещи. Двенадцать человек, оказавшиеся там по долгу службы или случая, внезапно становятся заложниками таинственных злоумышленников, которые представляются «мамой» и «папой».

Новоиспечённые «родители» не показываются публике: указания дают через динамики или по телефону, а на экранах появляются в виде пиксельных изображений. Тем не менее физическое отсутствие и неимение (на первый взгляд) пособников в помещении не мешает преступникам контролировать заложников — судя по всему, этому изощрённому эффектному захвату предшествовал грамотный предпродакшн, в котором всё было продумано до мелочей.

Незадолго до начала событий руководителю предприятия доставляют посылку, где находится весь необходимый для изощрённых пыток реквизит. За одной из стен офиса скрыта комната-клетка, с потолка которой на заключённых падают острые стрелы. Ну а шкаф офиса скрывает главный аргумент, из-за которого «дети» почти беспрекословно слушаются «родителей», — причудливо декорированную бомбу. Взрывное устройство должно сработать через восемь часов, но это может произойти и раньше. Чтобы этого избежать, заложники стараются не злить захватчиков, а в свободное от выполнения их заданий время ищут пути побега.

Немного о заданиях: «мама» и «папа» могут заставить подопечных водить хороводы, раздевшись догола, отрубить себе безымянный палец во имя спасения любовницы или застрелить любого из товарищей. Есть и менее травматичные развлечения: так, возможность выбраться из офиса по вентиляционной трубе получает победитель замысловатой викторины «угадай звук».

Зачем всё это злоумышленникам-маньякам, зрителям не расскажут, скорее всего, до конца: если знать, зачем, станет ясно, кто. Не исключено, что «родители» — эдакая отечественная версия Джона Крамера. Только если антагонист из «Пилы» мучил людей, дабы заставить их ценить жизнь, наши пациенты одержимы перевоспитанием заложников. Они прекрасно осведомлены о жизни персонажей — в курсе, сколько раз и где возлюбленная Кирилла (Павел Табаков) Катя (Юлия Хлынина) спала с Денисом Викторовичем (Владимир Яглыч), с кем Женя (Никита Тарасов) изменяет супруге, от кого беременна Лиза (Полина Пушкарук) и далее по списку — и не стесняются делать тайное явным.

В пользу «воспитательной» теории также говорит решение преступников скрыть истинный облик за личиной «родителей» и вытекающий оттуда стиль общения с «детьми»: он подразумевает цитирование известных детских стихотворений и особое музыкальное сопровождение «праздника» — песни из советских мультфильмов.

Как водится, пребывание в стрессовых условиях, необходимость принимать сложные решения и жертвовать порой собственными интересами хорошо раскрывают персонажей. Но куда больше ясности в их поведение вносит параллельное повествование — хронологически выверенные вставки с историями героев, из которых понятно, что привело эту разномастную компанию в офис.

© Кадр из сериала «Колл-центр» (2019)

К слову, офис представляет собой кол-центр магазина для взрослых. Имеет ли происходящее какое-либо отношение к деятельности кол-центра, станет известно как минимум с пятой серии — критикам показали только четыре, и в них не обнаружено ни малейших намёков на взимосвязь злоумышленников и ассортимента секс-шопа. Не исключено, что создатели сериала просто решили поиграть с полюбившейся им темой: ранее Наташа Меркулова и Алексей Чупов уже обсуждали табуированные для многих вопросы в лентах «Интимные места», «Кризис нежного возраста» и, конечно, «Человек, который удивил всех».

Дополнительное повествование больше, нежели основное, отвечает за раскрытие социальной проблематики сериала — а она здесь обширная. Авторам удалось затронуть проблемы дорогостоящего лечения тяжёлых заболеваний у детей и спекуляций на продаже внутренних органов, темы отцов и детей, вынужденной миграции и даже вербовки женщин в ряды террористических организаций. Тут же — буллинг, обезличивание людей в современных компьютеризированных коллективах и прочее. Казалось бы, слишком много всего собрано в кучу, но утверждать это наверняка мы сможем только к восьмому эпизоду: есть подозрение, что одни из талантливейших российских кинематографистов знали, что делают, и к концу сюжетное попурри гармонично свяжется воедино.

А вот точно ли уверен ТНТ в том, что делает, — вопрос. Для него «Колл-центр» — не только большое событие, но и в своём роде эксперимент.

Канал, являющийся одним из основных поставщиков развлекательного контента на российское телевидение, сделал ещё один крен в сторону более серьёзного материала. К эфиру допустили нашумевший «Домашний арест», остросоциальный и откровенно трагичный «Звоните ДиКаприо!», а теперь — не страшный, но по-садистки кровожадный триллер, от событий которого скорее грустно, чем смешно, и противно, нежели приятно. Как эти нововведения встретит телевизионная аудитория — интрига не меньше той, что держат в секрете режиссёры.

Так или иначе, пребывающим в вечном поиске новых идей и смыслов любителям стриминговых сервисов «Колл-центр» должен понравиться как минимум за нетривиальную обёртку и неглупое наполнение. А в будущем, будем надеяться, — за непредсказуемые сюжетные финты и неожиданную развязку. В конце концов, любопытно узнать: чем «дети» так разозлили «родителей»?