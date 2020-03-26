Политика через призму сатиры: что представляет собой сериал «Последний министр»

26 марта на платформе «КиноПоиск HD» стартовал комедийный сериал «Последний министр». По сюжету главного героя в исполнении Яна Цапника назначают на пост министра перспективного планирования. Чиновник искренне мечтает изменить жизнь граждан к лучшему и даже не подозревает, что его взяли на эту должность как «деятельного идиота», способного развалить никому не нужное ведомство. Роли в сериале исполнили Ольга Сутулова, Алексей Золотовицкий, Нелли Уварова и другие.

В четверг, 26 марта, платформа «КиноПоиск HD» обнародовала первый эпизод (всего их 16) сериала Романа Волобуева «Последний министр». Этот проект вошёл в линейку эксклюзивных продуктов сервиса.

По сюжету сериала прямо во время очередного совещания умирает министр перспективного планирования (в действительности такой должности в российском государственном аппарате не существует). «Серые кардиналы» в исполнении Фёдора Лаврова и Александра Ильина — старшего спешно ищут достойного преемника на освободившееся кресло, некоего «деятельного идиота», способного развалить бесполезное ведомство к концу бюджетного года.

Под эту характеристику попадает человек по фамилии Тихомиров (Ян Цапник) — бывший мэр выдуманного городка Малая Пышма, который по нелепой случайности допустил полное уничтожение вверенного ему населённого пункта. Тихомиров оказывается идеальным кандидатом на роль марионетки.

Чиновник и не подозревает об истинных мотивах своих покровителей. Он мечтает вернуть себе репутацию и на полном серьёзе собирается улучшать жизнь простых граждан. Пускай на заседаниях кабмина его голос вряд ли будет услышан (Тихомирову суждено выступать последним, отсюда и название сериала), герой намерен продвигать полезные инициативы, чтобы впечатлить страну и коллег.

Под руководством Тихомирова трудится ряд примечательных персонажей.

Это миловидная, наивная практикантка Соня Скворцова (Софья Лебедева); её наставница, вечно беременная, а оттого чрезмерно эмоциональная секретарь Ингеборга (Анна Шепелева); нелепый директор дирекции внешних коммуникаций Дударь (Алексей Золотовицкий), за время службы успевший наладить контакт только с изданием «Кроссворды & выкройки» (если, конечно, не считать сомнительной связи со скандальной журналисткой).

Помешанный на пчеловодческой реформе второй замминистра Илья Викентьев (Сергей Епишев) особого веса в обществе не имеет. А вот первый замминистра Ксения Нечаева (Ольга Сутулова), по сути, единственная разбирающаяся в вопросе. Впрочем, амбиции не позволяют ей довольствоваться местом зама: Нечаева бы предпочла роль главы ведомства. Эти и другие подчинённые Тихомирова представляют собой калейдоскоп характеров, которые обычно можно встретить в среднестатистическом, далёком от политики офисе.

© Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

За пределами работы у министра также «всё стандартно»: успешная жена (Нелли Уварова), стремительно взрослеющая красавица-дочь (Полина Федина) и молодая нагловатая любовница (Ольга Дибцева). Последнюю актрису хочется отметить отдельно: Дибцевой нечасто достаются большие роли, однако она очень достойно смотрится в скромных, но характерных образах — вспомним тот же «Холоп».

В целом актёрский состав подобран крайне удачно, особенно с учётом задачи показать типажи. Важно, что в условиях некоторой театральности действа практически все артисты держатся и ведут себя естественно.

Тихомиров не лучший муж и уж точно не самый эффективный менеджер. Его кредо: «А как не орать-то, если такой результат, когда наорёшь». Министр пытается быть ближе к народу, жалуясь на подорожание устриц, а перед подчинёнными ставит амбициозную, но практически невыполнимую задачу выдавать по 20 инициатив в день.

Повествование щедро сдобрено всевозможными курьёзами и казусами. Как пояснил Волобуев, «Последний министр» — «история о людях, которые «хотят как лучше, но получается как всегда».

К вымышленным деталям создатели сериала постарались добавить как можно больше примет времени и, конечно, обыграть их в сатирическом ключе.

© Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Вполне однозначные ассоциации вызывает телеканал «Дро///ь», а сотрудник министерства Викентьев мечтает совершить деловую поездку не куда-нибудь, а на экономический форум в швейцарский Давос.

Наконец, первой же инициативой Тихомирова становится отмена запрета на использование ненормативной лексики (то есть мата) на телевидении, радио и в кино, который вызвал широкий резонанс в 2014 году.

Под лозунгом «Проблема страны — в избыточном регулировании того, что не нуждается в регулировании», министр пытается всеми силами завоевать любовь граждан. Но его инициативам заведомо суждено провалиться.

Не обошлось в ленте и без доли стереотипов: так, деятельность департамента культуры описывается как газоны, кусты и работа за еду, важные вопросы решаются в уборной, а персонажи цитируют кино нулевых.

Впрочем, «Последний министр» интересен как раз тем, что через юмор и гротеск его создатели предлагают зрителям интересные темы для размышлений — при этом соблюдая баланс между фантазией и отсылками к российской действительности.