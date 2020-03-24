Большая история на телеэкране: каким получился сериал по роману «Зулейха открывает глаза»

«Россия 1» в скором времени покажет восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузель Яхиной. Описываемые в сериале события берут начало в 1930 году в татарской деревне, где вместе с мужем и свекровью живёт молодая женщина Зулейха. В стране начинается раскулачивание. Красноармейцы убивают мужа героини, а её саму отправляют в Сибирь. Режиссёром проекта стал Егор Анашкин, снявший сериалы «Уйти, чтобы вернуться» и «Кровавая барыня»; главную роль исполнила Чулпан Хаматова.

Весной 2020 года телеканал «Россия 1» покажет восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза», основанный на одноимённом дебютном романе писательницы Гузель Яхиной.

Впервые произведение о выживании раскулаченных крестьян в Сибири увидело свет в 2015 году. Роман быстро завоевал любовь читателей и высокую оценку критиков (разумеется, некоторые остались недовольны). Книга была переведена и переводится на 34 языка, получила театральную адаптацию. Экранизация романа тоже не заставила себя ждать: съёмки начались спустя три года после публикации.

По словам продюсера Антона Златопольского, проект уже вызвал интерес у зарубежных прокатчиков и есть вероятность, что его увидят не только в России.

Интересно, что «Зулейха» задумывалась как сценарий и должна была стать дипломной работой Яхиной — та училась в Московской школе кино. Однако со временем история получила развитие и превратилась в роман. Тем не менее опыт работы автора в рассчитанном на экранизацию формате в значительной мере отразился на книге.

Роман «Зулейха открывает глаза» — произведение изначально кинематографичное. Диалоги можно перенести на экран в первозданном виде, а используемые автором литературные приёмы помогают читателю максимально точно вообразить, как история могла бы выглядеть на картинке. Всё это позволило создать максимально приближенную к первоисточнику экранизацию.

В сериале очень точно передаётся дух 1930-х и 1940-х годов и воспроизводится авторская атмосфера, которая захватывает зрителя с первых кадров и не отпускает до самого конца. Ключевые эпизоды романа на экране получили практически дословное воплощение.

Это отмечает и Гузель Яхина. По словам писательницы, кинематографисты перенесли на экран именно те базовые вещи, которые особенно важны ей самой.

© Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза» (2018)

«Во-первых, для меня было очень важно, чтобы в фильме прозвучал голос большой истории. Чтобы это не просто была мелодраматическая история двух любящих сердец на фоне таблички «ГУЛАГ», но и история раскулачивания, история не только одной женщины, но и всех остальных раскулаченных. И это есть в фильме», — пояснила писательница.

Также большое значение для неё имел уровень художественных решений.

«В романе был заложен мифологический пласт, и мне казалось, мы это заранее оговаривали, что было бы здорово, если бы решения были недешёвые, хорошего художественного уровня», — призналась Гузель Яхина.

Нельзя утверждать, что сюжет не претерпел никаких изменений. К примеру, режиссёр переставил местами некоторые сцены. Какие-то моменты, пускай и яркие, помогающие более детально раскрыть характеры, но никак не влияющие на сюжет (например, гвоздь, впившийся в ногу Илоны в кабинете профессора Лейбе) и вовсе опущены. Но всё это вполне оправданно и делает картину чуть более лаконичной и комфортной для восприятия.

Экранные герои несколько отличаются от своих книжных образцов. Так, в романе Зулейха представляется девушкой очень миниатюрной и более покорной, чем героиня Чулпан Хаматовой. Зулейха, как неоднократно подчёркивается в книге, не нуждалась в кровати, потому что «могла спать на сундуке».

© Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза» (2018)

Героиня Юлии Пересильд Настасья, в свою очередь, при прочтении кажется дамой более живой по темпераменту, рубенсовского типажа. Настасья в исполнении Пересильд получилась гораздо более изящной и драматичной.

Тем не менее все актёры, даже несмотря на более очевидные отличия от книжных аналогов (так, в начале истории Хаматова на 14 лет старше своего персонажа), не только тщательно погрузились в образы, но и привнесли в них собственные черты, которые никак не навредили сериалу и его героям.

К слову, обе актрисы прочли роман задолго до приглашения к участию в проекте и были в восторге от произведения. Пересильд призналась, что в своё время у неё возникло желание «когда-нибудь присоединиться к этому хоть в какой-нибудь роли». Хаматова же подумала, что права на экранизацию уже куплены, и даже не предполагала, что будет в ней участвовать.

«Возможно, от страха. От понимания, что это такое счастье, почти сказочное, какого в жизни не бывает», — объяснила Хаматова.

Актриса отметила, что для неё эта история отчасти имеет личное значение: Чулпан Хаматова — татарка, ей близок и понятен весь быт, который тщательно описывает Яхина в начале романа. Кроме того, в числе родственников актрисы были и раскулаченные крестьяне. При этом Хаматова подчеркнула, что для неё описанные в романе и фильме события — не только страница из политический жизни страны, но и история о людях и спасительной взаимопомощи.

По словам Яхиной, ещё во время работы над сценарием в киношколе она представляла в роли Зулейхи именно Хаматову.

«Я сразу подумала, что Чулпан Хаматова подошла бы идеально, просто потому что не было других кандидатур. Чулпан умеет сочетать в себе одновременно и хрупкость, и нежность, и силу, и внутренний стержень, и робость, и сильный характер. Это всё вместе и есть то, из чего складывается Зулейха. И ещё чистота, которая есть у Чулпан в глазах, в её образе в целом. Это же тоже невозможно сыграть», — призналась писательница.

Юлия Пересильд рассказала, что во время прочтения романа думала о роли Настасьи. Но, когда работа над проектом уже началась, актриса испытала негативные эмоции по отношению к своей героине.

«Я поняла в какой-то момент, что я её просто ненавижу. Я ненавижу вообще всё, что она делает. И чем дальше — тем хуже, тем больше во мне возникает вот эта не просто нелюбовь, а ненависть. Мы хотели, чтобы она была такая: коня на скаку остановит, боевая, огневая. Но чем больше мы выходили на эту территорию, что она ещё и такая витальная, тем больше я начинала её ненавидеть», — пояснила актриса.

Она добавила, что Настасья очень фанатична в своей вере в революцию, и Пересильд хотела показать, как в конце её героиня разочаровывается в своих взглядах.

© Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза» (2018)

Нельзя сказать, что сериал смотрится на одном дыхании. Скорее наоборот: для его восприятия необходимы определённое настроение, готовность полностью погрузиться в историю и надолго задуматься.

Создатели фильма не заигрывали со зрителями и не добавили в картину никакого экшена, юмора и прочих помогающих удержать внимание вещей. Повествование в картине очень медленное, плавное, тягучее.

События разворачиваются постепенно, без всякой спешки. Печальная инструментальная музыка, долгие сцены, диалоги, художественные вставки и мысли за кадром, даже представляющие собой практически полноценный анимационный проект титры, — всё это отлично продумано, выверено до мелочей и ещё больше замедляет картину. На выходе зритель видит крайне натуралистичную и убедительную историю.

Помимо документального сюжета (в основе романа — многочисленные рассказы раскулаченных людей, в числе которых и бабушка автора), сильной стороной книги является витиеватый язык Гузель Яхиной и её неповторимая образность. Перенести всё это на экран в первозданном виде просто невозможно. Поэтому, если поднять извечный вопрос: «Что лучше, фильм или книга?», то здесь, как часто бывает с экранизациями, скорее всего, победит книга. Роман кажется произведением чуть более гармоничным и оставляет длительное послевкусие и богатую почву для размышлений. Но и сериал — экранизация, безусловно, достойная и, может быть, наилучшая из возможных.