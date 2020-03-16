«Мне хотелось бы задать Христу несколько вопросов»: Гэри Синиз о благотворительности и съёмках в «Форресте Гампе»

19 марта в российский прокат выходит мелодрама режиссёров Эндрю и Джона Эрвинов «Верю в любовь», основанная на биографии американского музыканта Джереми Кэмпа. Одну из ролей в картине исполнил актёр, режиссёр, музыкант и филантроп Гэри Синиз, известный по работе в фильмах «Форрест Гамп», «Аполлон 13», «Зелёная миля» и многих других. В ходе интервью-шоу Dennis Miller + one на RT Синиз рассказал о новой картине, своём благотворительном фонде и работе с Томом Хэнксом.

— Для начала расскажите о новом фильме.



— «Верю в любовь» выходит на экраны 19 марта. Его сюжет основан на биографии очень известного и популярного в христианских кругах певца Джереми Кэмпа. Отчасти это история его жизни. Лет в двадцать, во время учёбы в колледже, он познакомился с замечательной девушкой; они друг в друга влюбились — так что в фильме потрясающая любовная линия. Я не хочу выдавать слишком много... но, так или иначе, в основе фильма — реальная история их взаимоотношений.

— А кто ваш персонаж?

— Я играю отца Джереми, Тома Кэмпа. А роль его матери, моей жены, досталась Шанайе Твейн.

— Справилась ли она? Удалась ей роль?

— Ещё бы! Нам нравилось работать вместе. Это было потрясающе. Шанайя — обаятельнейшая женщина.

— Есть ли у неё на счету актёрские работы, о которых мы могли не слышать?

— Есть парочка. Думаю, она хотела бы сниматься чаще. Эту роль ей предложили создатели фильма. И она согласилась, чему я очень рад.

— А что насчёт вашего творчества? Растёте ли вы как актёр? Вы ведь вернулись к работе в этой сфере. Удалось ли вам, пройдя столь долгий путь, полностью реализоваться?

— В плане карьеры мне повезло. Жаловаться уж точно не на что. Сейчас я снимаюсь не так часто, поскольку много внимания уделяю поддержке ветеранов по линии своего благотворительного фонда. У меня было немало успешных проектов, и мне нравилось работать на телевидении...

— Но что насчёт актёрского мастерства? Есть те, кто занят в этой сфере уже как минимум 10—15 лет, но им всякий раз удаётся совершить очередной прорыв, выйти на новый уровень убедительности. Считаете ли вы, что с годами всё глубже проникаете в суть своего ремесла?

— Думаю, у меня прибавляется уверенности. Чего только не бывало за эти годы! И если в прошлом я переживал по любому поводу, бился как рыба об лёд: «Хочу то, хочу это!», — то к сегодняшнему дню уже столько повидал, что просто знаю — всё сложится. И особо по этому поводу не волнуюсь.

— За вами прочно закрепилась слава филантропа. Слово у вас точно не расходится с делом. Как идут дела у фонда? Когда вы его основали?

— Отлично идут. Наш фонд открыл свои двери в 2011 году. Вообще-то я основал его в 2010-м, но официально фонд был представлен общественности только в 2011-м. Тогда заработал наш сайт, и мы начали принимать пожертвования. На протяжении последующих восьми с половиной лет фонд рос и развивался. У нас есть множество программ, направленных на оказание помощи самым разным людям.

Мы построили более 60 специально оборудованных домов для получивших увечья военнослужащих. Это крайне важно. Люди, которые лишились руки или ноги либо получили травму головного мозга, в каком-то смысле теряют независимость. Но, предоставляя им специально приспособленные под их нужды дома, мы в каком-то смысле её восстанавливаем. Это очень помогает семьям. И это здорово.

© Кадр из фильма «Зелёная миля» (1999)

— В молодости вы тоже были альтруистом? Когда вас заинтересовала эта деятельность и вы в неё погрузились?

— Год назад я опубликовал книгу. Она называется «Благодарный американец». В ней я рассказываю, как пришёл к той жизни, которую сейчас веду.

Ведь изначально я был если не эгоистом, то человеком, которого интересовали в первую очередь актёрская карьера и создание своего театра. Сейчас же всё моё время занимает благотворительная деятельность.

Мне удалось заработать немного денег и правильно ими распорядиться. В книге я обо всём этом рассказываю. Моя жизнь не всегда была такой. Сначала я полностью сосредоточился на своей карьере, своих актёрских работах и тому подобном. А потом случились теракты 11 сентября. Конечно, какие-то семена были посеяны ещё до этого, но после 11 сентября всё изменилось окончательно. В моей книге есть глава под названием «Поворотный момент». Теракты побудили меня активно заняться помощью ветеранам.

— Где вы были 11 сентября?

— Мне позвонил друг из Нью-Йорка. Я в тот момент спал в Лос-Анджелесе.

— Я тоже спал. Жена зашла в комнату и сказала: «Там что-то немыслимое». Это было после первого самолёта. В общем, эта трагедия мне тоже открыла глаза. Я удивляюсь, когда кто-то говорит: «После терактов 11 сентября Миллер изменился». Ну ещё бы!

— А кто нет? Эта трагедия на многих повлияла. Лично я так и не смог вернуться к прежней жизни и стал отдавать все силы попыткам сделать что-то хорошее, помочь людям.

— Гэри, проведём быстрый «Тест Роршаха» — короткие вопросы с короткими ответами, чтобы понять, что к чему. Если быстро закидывать людей вопросами, можно узнать всю их подноготную. Что вас вдохновляет?

— Мои дети, супруга, внуки — все они вдохновляют меня.

— Ваше тайное увлечение?

— Гольф, наверное.

— С каким гандикапом вы играете?

— Я даже счёт не веду.

— Чему всем нам следовало бы уделять больше внимания?

— Я много времени уделяю поддержке тех, кто отстаивает нашу свободу. И всегда побуждаю людей искать способы поддержать наших сотрудников служб экстренного реагирования, наших ветеранов, их семьи. Всё-таки эти семьи через многое прошли… Зайдите на сайт фонда Гэри Синиза, посмотрите, чем мы занимаемся.

— Если бы вы попали на пустынный остров только с тремя вещами, что это было бы?

— Моя жена, дети и внуки. Пожалуй, так. А, там же ни для кого нет никакой еды! Тогда — огромный ящик с продовольствием!

— Что остаётся у вас в списке того, что хочется сделать в жизни, но пока не сделано? Может, вы хотели бы где-то побывать? Или ещё что…

— Хочу побывать в Ватикане. Я приезжал в Италию, в Рим, но в Ватикане мы так и не были. А мне очень хочется его увидеть.

— Какой сериал вы сейчас смотрите «запоем»? Вряд ли «Нового Папу»?

— Нет. Я «запоем» ничего не смотрю. Извините.

— Вы вообще их смотрите?

— Смотрю очень мало. Дел столько, что сериалы или что-то ещё взахлёб смотреть не получится.

— Без какой роскоши вы не можете обойтись? — Без сна.

— Вам нужно восемь часов? Или больше?

— Минимум семь.

— Да, если не выспишься — весь день насмарку. С каким историческим лицом вы хотели бы вместе пообедать?

— Ну… Мне хотелось бы задать Христу несколько вопросов.

— Обед с Христом хорош тем, что закажешь воду, а в итоге получишь вино. Он всё устроит.

— Точно так.

© Кадр из фильма «Форрест Гамп» (1994)

— Гэри, я вот о чём хотел спросить. Снимались ли вы в известных фильмах до «Форреста Гампа»? Или на вас обратили внимание именно после этой ленты?

— Может быть… Ролей у меня было немного. Я снимался в картине «О мышах и людях» с Малковичем в главной роли. И ещё…

— У вас же был фильм о космосе?

— Да, «Миссия на Марс», но это позже. А до того я играл в фильме «Ночной отбой» — о Второй мировой войне. Был ещё один фильм — «Джек-Медведь». Ну, вот, собственно, и всё. До «Форреста Гампа» у меня было три или четыре роли в кино, но много в театре.

— Насколько трудно было получить роль в «Гампе»? Вам пришлось идти на пробы к Земекису? Или он вас уже видел?

— Он видел фильм «О мышах и людях», а тот вышел за год до того, как начался подбор актёров на роли в «Форресте Гампе». Вскоре после выхода «О мышах и людях» мне позвонил мой агент и сказал: «Хочешь попробоваться на такую роль?» Я получил сценарий, это была роль ветерана войны во Вьетнаме. Я работал с ветеранами той войны, помогал им в восьмидесятые. У меня родные в ней участвовали. Так что я очень хотел сыграть такую роль.

Пришёл на пробы один раз. Потом со мной долго не связывались, и я решил, что не подошёл.

Ну что, я стал пробоваться в другие фильмы. Почти получил роль в картине под названием «Маленький Будда» и почти прошёл в фильм Лоуренса Кэздана «Уайетт Эрп» с Кевином Костнером в главной роли. Но в итоге не срослось. А потом вновь появился «Форрест Гамп». Если бы я получил те роли, кто знает…

— Дайте подумать. Том Хэнкс к тому времени уже получил свой первый «Оскар» — за фильм «Филадельфия».

— Да.

— Вы сразу поладили с ним на съёмках? С ним же очень легко работать, да?

— Более чем легко. Мы были знакомы ещё до «Гампа». Театр, в котором я играл, ставил «Гроздья гнева», и как-то на спектакль пришёл Том. Он тогда заглянул к нам за кулисы — так мы и познакомились. Это было за пару лет до упомянутых проб. Разумеется, я уже знал, кто он такой. В то время как раз вышла картина «Их собственная лига», где он был просто уморителен. В общем, карьера у него складывалась весьма неплохо. Иметь с ним дело было приятно; мы сразу же отлично сработались и получали огромное удовольствие от съёмок. После этого снялись вместе ещё в двух картинах.

— Эффекты в «Форресте Гампе» до сих пор смотрятся бесподобно. Компьютерная графика совершенствуется, но, как по мне, становится только хуже: видя огромные армии на экране, я сразу понимаю, где заканчивается настоящее и начинается компьютерное. Но сцены, где вы без ног, всё ещё смотрятся невероятно.

— Без ног, да.

— Тут кроется какой-то секрет, которого никто не знает?

— Вовсе нет. В дополнительных материалах на диске показывается, как мы всё снимали. У меня на ногах были синие гольфы, выполнявшие роль хромакея. Я двигался так, словно у меня нет ног, а потом их просто стёрли из кадра.

Полную версию интервью с Гэри Синизом смотрите на RTД.