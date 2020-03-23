Жизнь по уставу: о чём снятое при участии Минобороны реалити-шоу «Солдатки»

На российском телевидении выходит новый реалити-сериал на армейскую тематику. Героями проекта «Солдатки», созданного каналом ТНТ при участии Министерства обороны России, стали 12 девушек. По условиям шоу героини отправляются в воинскую часть морской пехоты в Севастополе, чтобы два месяца провести в казарме и пройти боевую подготовку. Девушки уверены, что будут принимать участие в постановке и не потратят на неё много сил. Но на деле всё оказывается иначе: они попадают в распоряжение настоящего офицера, который не даст им поблажек.

29 марта на телеканале ТНТ стартует реалити-сериал «Солдатки», снятый при участии Министерства обороны России. Производством проекта занималась компания Good Story Media, выпустившая такие телевизионные хиты, как «Физрук», «Звоните ДиКаприо!», «Реальные пацаны» и многие другие.

Впервые о «Солдатках» заговорили в феврале 2019-го — тогда Good Story Media и ТНТ4 объявили о кастинге в новое реалити армейской тематики. Для участия в проекте приглашались девушки, желающие проверить себя на выносливость. Им предстояло два месяца провести в казарме и пройти настоящую боевую подготовку.

Тому, кто преодолеет все испытания, победит свои страхи и слабости и дослужит до дембеля, сулили награду — ценную брошь в форме звезды.

Из сотен претенденток всего 12 успешно прошли кастинг и попали в реалити-шоу.

Начало истории

В первой серии проекта новобранцев — 12 героинь — сажают в автобус и везут к месту дислокации. Девушки до последнего отказываются воспринимать происходящее всерьёз: они приехали на проект, чтобы «попасть на ТВ», ради хайпа и славы. Участницы уверены, что съёмки будут проходить в расположенных в ближайшем Подмосковье декорациях, а контактировать им придётся исключительно с актёрами.

Вопреки ожиданиям, героинь везут на военный аэродром, сажают в не предназначенный для туристических поездок самолёт Минобороны и отправляют в настоящую воинскую часть морской пехоты в Севастополе.

В числе участниц — представительницы самых разных профессий: косметолог, бармен, врач, блогер, флорист, актриса и другие. Все они привыкли к стильной одежде, смартфонам, украшениям и прочим атрибутам красивой жизни. Уже в начале проекта девушкам приходится выйти из зоны комфорта: у них отбирают всё, что они взяли с собой, заставляют подстричь длинные ногти, снять украшения и пирсинг.

Участницам выдают форму. С этого момента они — матросы, находящиеся в подчинении у настоящего офицера морской пехоты.

Любопытно, что правил в проекте нет, есть только устав, в соответствии с которым девушки вынуждены жить в ближайшие месяцы. Покинуть шоу они могут по собственному желанию.

С первого же дня новобранцам необходимо проходить через тяжёлые испытания, преодолевать собственные слабости и страхи. Они толкают застрявший в грязи автобус, бегают по асфальту босиком или на каблуках, борются с комплексами и терпят постоянное психологическое давление. Для кого-то испытанием оказался и трёхчасовой перелёт. Девушки отмечают, что первый день в реалити стал одним из самых длинных в их жизни.

Никаких послаблений для участниц проекта не предусмотрено: по мнению создателей шоу, только так они могут стать сильнее и дисциплинированнее, доказать самим себе, что что-то могут.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Про армию без купюр

По словам создателей «Солдаток», им удалось сделать уникальное и реалистичное шоу.

«Съёмка ведётся без купюр, с множества камер, жизнь казармы видна как на ладони, а распорядок дня участниц ничем не отличается от жизни и быта настоящих солдат», — подчёркивают в пресс-службе проекта.

Стоит отметить, что телешоу армейской тематики выходили и ранее. В 2011 году американский канал G4 выпустил документальный сериал Bomb Patrol Afghanistan. Проект основан на фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» о службе американских солдат в Ираке.

В первых выпусках участники проходили военную подготовку, после чего их отправляли в Афганистан, в эпицентр боевых действий.

В 2016 году на YouTube вышло немецкое реалити-шоу «Рекруты», созданное для привлечения молодых людей в бундесвер. Проект снят в жанре мокьюментари. В центре сюжета — обычные подростки, ставшие новобранцами. Они рассказывают о своей жизни и делятся эмоциями перед уходом в армию и во время службы. Операторы сопровождают участников почти круглосуточно, чтобы запечатлеть все сложности, с которыми те сталкиваются в армии.

На российском телевидении также выходило армейское реалити-шоу, но, в отличие от зарубежных аналогов, оно носило более развлекательный характер.

Проект «Специальное задание» был создан в 2011 году при сотрудничестве Первого канала, Вооружённых сил России и телекомпании «Красный квадрат». В числе участников значились российские звёзды — музыканты Юлия Ковальчук, Авраам Руссо, Татьяна Овсиенко, Алексей Воробьёв, ведущая Виктория Боня, актёр Сергей Астахов и многие другие. Ведущими были певица Вера Брежнева и актёр и спортсмен Олег Тактаров, которые предстали перед зрителями в образе спецагентов.