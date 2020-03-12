«Торжество справедливости» или «варварская жестокость»: как знаменитости отреагировали на приговор Харви Вайнштейну

Представители американской медиаиндустрии мгновенно отреагировали на новость о судебном приговоре голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Некоторые из них поздравляют друг друга в соцсетях и благодарят коллег за смелость. Однако многие в мире культуры сочли приговор излишне жёстким. В числе сочувствующих ряд российских деятелей культуры. Так, в поддержку Вайнштейна высказались режиссёр Павел Лунгин и певица Любовь Успенская. Продюсер осуждён на 23 года лишения свободы за изнасилование и «преступные действия сексуального характера».

В среду, 11 марта, суд Нью-Йорка огласил приговор Харви Вайнштейну. Голливудскому продюсеру предстоит провести 23 года в тюрьме за «преступные действия сексуального характера первой степени» и «изнасилование третьей степени». Если обжалование приговора не принесёт результатов, Вайнштейн сможет освободиться из-под стражи по достижении 90-летнего возраста.

Решение суда спровоцировало мгновенную реакцию общественности. Свои мнения по поводу данного решения суда высказали многие зарубежные и российские знаменитости.

Режиссёр Егор Кончаловский обозначил собственную позицию в беседе с РЕН ТВ.

«Это отвратительно было, как он пользовался своим положением, совершенно не стесняясь этого», — сказал он. Однако при этом режиссёр подчеркнул, что в Голливуде конца 1980-х годов такая ситуация была «в порядке вещей». По его мнению, масштаб преступлений всё же преувеличили.

«Не во всех этих случаях, наверное, Харви Вайнштейн был виноват. Наверное, среди сотен или десятков этих женщин, которые были обижены им таким образом, были те, которые в принципе вполне представляли себе, что они делают, и были готовы к этому, а только потом они присоединились к этому хору обвинений», — заметил Кончаловский.

Режиссёр заключил, что в данной ситуации присутствует «определённая доля американского идиотизма XXI века».

В свою очередь, Никита Джигурда назвал происходящее фарсом и призвал порадоваться, что «в России пока этого беспредела нет».

Никита Джигурда

© Евгений Одиноков/РИА Новости

По мнению режиссёра Павла Лунгина, решение нью-йоркского суда для Вайнштейна равносильно смертному приговору.

«Мне кажется, что это варварски много и варварски жестоко, потому что человека судят за недоказанные вещи, недоказанные поступки», — поделился он с РЕН ТВ. Также Лунгин назвал Вайнштейна «заслуженным человеком».

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова назвала историю Харви Вайнштейна «странной». Она отметила, что считает домогательства недопустимыми, однако действия женщин ей тоже непонятны.

«То есть получили то, что хотели, а потом через десятки лет решили рассказать об этом и наказать человека. Можно в случае чего отказаться от роли, если факт домогательств есть», — приводит её слова РЕН ТВ.

Подобного мнения придерживается и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

«Я не хочу его (Харви Вайнштейна. — RT) оправдывать, но эти дамы очень непорядочно себя ведут», — заявил он в беседе с 5-tv.ru.

Назначенное судом наказание Грачевский счёл чрезмерным.

«Это слишком высокая цена за его поведение, его отношение. Тем более что 20 лет давности», — заметил режиссёр.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также назвал приговор несправедливым.

«Он (Харви Вайнштейн. — RT) не совершил никакого преступления или убийства. Иногда в мире дают такие сроки людоедам. Это слишком для пожилого человека», — поделился он с «Газетой.Ru».

Продюсер предположил, что Вайнштейн может не дожить до конца срока. Однако его жена, певица Валерия, считает, что не следует жалеть продюсера на этом основании.

Исполнительница Любовь Успенская выступила в поддержку Вайнштейна.

«Я знаю, что те, кто подал на него иски, — это люди, которые его использовали в своё время. Это та же проституция», — сообщила она РЕН ТВ. По её мнению, обвинительницы своими действиями «уничтожили» и «изуродовали» продюсера.

Актриса Анна Калашникова, напротив, высказал мнение, что Вайнштейн получил по заслугам.

«Мы знаем, что есть реальные факты и люди, которые страдали от его действий. Я считаю, что это правильно, что ему пришло возмездие», — приводит её слова РЕН ТВ.

«Привыкай к наручникам»

Куда меньший плюрализм мнений наблюдается среди деятелей культуры на Западе.

Первыми на приговор там отреагировали сами обвинительницы. В частности, актриса Мира Сорвино в своём Twitter написала следующее: «Я буквально разрыдалась от радости и благодарности за то, что сегодня американская система правосудия вынесла приговор в пользу всех его жертв».

Многие участницы процесса поблагодарили судей и друг друга. Актриса Рози Перес поздравила свою подругу Аннабеллу Шиорру, свидетельствовавшую на стороне обвинения.

«23 года!!! Осуждён и приговорён! Сегодня в мире стало больше справедливости! Надеюсь, эта победа поможет моей дорогой подруге Аннабелле Шиорре и другим смелым женщинам продолжить восстанавливаться и наконец обрести душевный покой!» — отметила Перес.

Патрисия Аркетт поблагодарила в Twitter Миру Сорвино, Роуз МакГоуэн и Розанну Аркетт за то, что они рискнули репутацией и карьерой, чтобы разоблачить Вайнштейна. К ней присоединился и актёр Винсент Д'Онофрио, который назвал пример актрис вдохновляющим.

Журналист Ронан Фэрроу, чьи расследования преступлений Вайнштейна публиковались в журнале The New Yorker, обратил внимание читателей на значимость позиции СМИ по подобным вопросам.

«Приговор по делу Вайнштейна заставляет задуматься о важной роли источников и руководителей новостных организаций, отказавшихся замалчивать эту историю», — написал журналист.

Он также ответил адвокатам, заявившим, что внимание прессы к процессу усугубило ситуацию для их подзащитного.

«СМИ беспристрастно проанализировали массу доказательств того, что к данной ситуации привели действия самого Вайнштейна, — подчеркнул Фэрроу. — Надеюсь, благодаря такому исходу больше людей решатся заговорить и больше СМИ — освещать неприглядные истории».

Риз Уизерспун

Reuters

© Mario Anzuoni

Риз Уизерспун также поблагодарила журналистов и судебную власть.

«Произошедшее возрождает мою веру в судебную систему США, в то, что соблюдение надлежащей правовой процедуры даёт результат, что жертвам поверят и справедливость восторжествует», — поделилась актриса.

Она особо отметила работу СМИ, которая велась «несмотря на противодействие и угрозы».

Поддержку обвинению выразили и участницы других громких процессов. Моника Левински, чья связь с экс-президентом США Биллом Клинтоном послужила поводом к началу процесса импичмента, подчеркнула, что действия женщин и освещавших историю журналистов изменили будущее.

to the brave women who are survivors of harvey weinstein’s repugnant crimes — both those who were vocal publicly & those who suffered in silence. YOU -along with the journalists who covered the story, #metoo + #timesup have changed the course of future histories. THANK YOU. ♥️+🙏🏻 https://t.co/WnFa1jSG1D — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) March 11, 2020

Бывшая сотрудница Fox News Гретхен Карлсон, засудившая генерального директора телеканала за домогательства, напомнила, что Вайнштейну предстоит новое разбирательство.

«Не забывайте, что ему ещё предстоит суд в Лос-Анджелесе, который может приговорить его к сроку до 16 лет. Привыкай к наручникам, Харви», — написала она в Twitter.