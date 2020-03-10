О патриотизме с юмором: в эфир выходит новый сериал от создателей «Звоните ДиКаприо!»

На ТНТ выходит новый комедийный сериал от создателей «Ворониных», «Звоните ДиКаприо!», «Восьмидесятых» и других хитов. Режиссёром проекта под звучным названием «Патриот» стал Николай Бурлак, известный по сериалу «Улица», а главную роль в ленте сыграл дебютант Антон Жижин. В центре сюжета — приключения спецназовца Сани. Он возвращается после службы в родной город и видит удручающую картину: друзья спиваются, полицейские не работают, а возлюбленная принимает участие в известном реалити-шоу и делает обнажённые селфи. Преисполненный чувством долга, парень решает заняться исправлением морального облика города.

Канал ТНТ начинает показ комедийного сериала «Патриот» производства компании Good Story Media (она занималась созданием таких популярных проектов, как «Воронины», «Звоните ДиКаприо!», «Восьмидесятые» и многих других). Режиссёром ленты стал Николай Бурлак, работавший над сериалом «Улица». Главную роль в «Патриоте» исполнил дебютант — Антон Жижин.

Впервые сериал был анонсирован на презентации нового сезона на канале ТНТ 25 октября 2018 года. Предполагалось, что проект выйдет в 2019 году, но дату телепремьеры перенесли. Как отметил продюсер Антон Зайцев, работа над сериалом шла долго, за это время было выпущено несколько других лент.

Но создатели «Патриота», по их же словам, отказались от спешки в пользу качества.

По сюжету главный герой, спецназовец Саня Кучин, возвращается со службы в родной город. Парень — убеждённый патриот и готов трудиться на благо страны. Но положение дел в дорогой сердцу глубинке сильно разочаровывает молодого человека: его друзья спиваются и ведут разгульный образ жизни, коррумпированные полицейские отказываются выполнять свои прямые обязанности, а любовь всей жизни Ленка Сысарина в исполнении Анастасии Талызиной попадает в «Дом 2» и делает обнажённые селфи.

Образ жизни земляков совершенно не соответствует тому, что рассчитывает увидеть Саня. Но парень не отчаивается: устраивается работать охранником в магазин и приступает к воспитанию окружающих. Однако Кучин вынужден сдерживать себя и тщательно контролировать методы воспитания — он подал документы в академию ФСБ и теперь должен любыми способами избегать публичных конфликтов.

«Патриот» — бытовая комедия, рассказывающая о близких и понятных всем вещах: любви, отношениях, достижении целей и мечтах. Но заметное место в ней уделено патриотизму. Эти мотивы нашли отражение в главном герое, готовом сделать всё ради интересов Родины.

Эта тема многократно освещалась в кино, но чаще всего получала воплощение в тяжёлых драматичных картинах. В новом сериале беседа о патриотизме ведётся задорно и весело и сопровождается динамичной съёмкой и бодрой музыкой. Никакой политики здесь нет — есть только близкие и понятные образы и много разнопланового юмора: местами безобидного, а где-то — едкого и пошлого.

Главную роль в «Патриоте» исполнил Антон Жижин. Несмотря на отсутствие опыта, актёр хорошо вжился в роль. Артист упоминал, что это амплуа ему близко, но к роли пришлось готовиться: наращивать мышечную массу и поддерживать форму, пока не закончатся съёмки.

Как бы то ни было, его образ получился ярким и убедительным — чем не могут похвастаться остальные. Многие персонажи, в том числе основные, прописаны не слишком детально, кажутся «плоскими» и клишированными.

Возлюбленной Сани Ленке не интересно ничего, кроме сомнительной славы, которую даёт участие в известном реалити-шоу. Желания ещё одного важного персонажа Кати — девушки, которой очень нравится Саня — тоже не отличаются креативностью. Их всего два: накормить молодого человека и затащить его в постель.

С мужскими персонажами — похожая история. Знакомый охранник при первом удобном случае идёт к проститутке, даже если для оплаты её услуг приходится украсть деньги с чужой свадьбы, а соседские парни изобретают простые мошеннические схемы, чтобы добыть денег, и пьют. Больше ничего интересного в жизни шаблонных героев не происходит. Более осмысленным кажется отец Ленки, директор магазина (его сыграл Владимир Сычёв). Он занимается работой, содержит семью, воспитывает дочь и пытается выдать её замуж. Впрочем, сериал пока только начался, и характеры других персонажей вполне могут получить развитие в последующих эпизодах.