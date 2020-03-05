Романтический путеводитель по Сербии: в прокат вышел «Отель «Белград» с Милошем Биковичем

На большие экраны вышел спин-офф популярного телепроекта «Кухня» — романтическая комедия «Отель «Белград» с Милошем Биковичем и Дианой Пожарской в главных ролях. Снятый в копродукции Москвы и Белграда фильм продолжает историю, начатую сериалом «Отель «Элеон», попутно знакомя зрителей с культурой и неповторимой атмосферой Сербии. По сюжету герой Биковича Паша живёт в Белграде, не зная проблем, пока не становится должником местного мафиози. Чтобы избежать наказания, Паша вынужден жениться на его дочери. Впрочем, молодого человека такой ход вещей не устраивает.

В четверг в российский прокат вышла романтическая комедия «Отель «Белград» — спин-офф популярного сериала «Кухня» и сиквел «Отеля «Элеон».

Производством проекта занимались российская компания Yellow, Black & White, выпустившая самый кассовый российский фильм за всю историю — комедию «Холоп», — и сербская «Архангел Студио». Режиссёром полнометражной ленты стал Константин Статский, известный по сериалам «Мажор», «Троцкий» и «Как я стал русским».

Новая лента продолжает историю, начатую в «Отеле «Элеон». Сериал закончился тем, что портье Даша Канаева (Диана Пожарская) вышла замуж за совладельца отеля и уехала с ним в Сингапур. С бывшим возлюбленным Пашей (Милош Бикович) она рассталась за много эпизодов до этого. После расставания с Дашей Паша какое-то время пробыл в России, а затем вернулся домой, в Сербию.

События в фильме «Отель «Белград» разворачиваются преимущественно в Сербии. Там Паша открывает шикарный отель и ведёт безмятежный образ жизни. Герой не ведает проблем до тех пор, пока не разбивает дорогой экспонат, принадлежащий местному мафиози по имени Душан. Тот требует у Паши баснословную сумму и угрожает расправой. Но, на счастье героя, в него влюбляется дочь Душана (её сыграла Елизавета Орашанин). Девушка привыкла получать всё, что захочет, и на сей раз тоже не планирует отказываться от желаемого. Мафиози готов пойти на поводу у единственной дочери, организовать свадьбу и простить будущему зятю долг. Он отмечает, что для этого сошлись все звёзды: «Ты ей давно нравишься. И тебя… никто не спрашивает».

Но Паша женитьбе не рад — девушка кажется ему непривлекательной (её вообще весь фильм бесцеремонно называют страшной), да и к семейной жизни он пока не готов. Кроме того, в Сербию приезжает его давняя возлюбленная, и забытые чувства вспыхивают с новой силой.

Главной составляющей картины стала локация. Создатели уделили особое внимание демонстрации местных достопримечательностей, улиц, пейзажей. Здесь детально показаны и столица, и небольшая деревня со всем её колоритом.

По сути, фильм является полуторачасовым путеводителем по Сербии: почти в самом начале зрители оказываются в аэропорту; тут же знакомятся с кокетливым пограничником, который, кажется, не прочь завести себе русскую невесту; на выходе получают предупреждение, что обмануть и обокрасть здесь могут на каждом шагу; и, наконец, отправляются в увлекательное путешествие по одной из стран Балканского полуострова.

По пути в отель новоприбывшим показывают площади и другие обязательные для посещения туристов места. Потом стартует забег по смотровым площадкам и узким улочкам. Всё это сопровождается сомнительными, но очень весёлыми легендами от гида. Вечером начинается самое интересное: знакомство с местной кухней и музыкой.

В программе следующего дня — поездка в деревню и общение с местными жителями, которые ещё больше расскажут о традициях, организуют застолье на полсотни человек и обязательно раскритикуют неподобающий внешний вид приезжих.

Отдельную роль в воссоздании атмосферы солнечной Сербии сыграла музыка. Саундтрек картины очень разнообразный и включает как современные хиты (Maruv & Boosin — Drunk Groove), так и классические музыкальные произведения (Libertango Астора Пьяццоллы). Но главная музыкальная тема фильма — песня Леонида Агутина «На сиреневой Луне». Она сопровождает сразу несколько романтичных сцен, а в одной из них даже исполняется на сербском.

Музыкальные сцены комично обыгрываются постоянным присутствием уличных исполнителей. При первой встрече с ними герой платит за создание романтической атмосферы несколько больше, чем требуется, и в следующие дни коллектив катается за ним следом — независимо от того, уместно это или нет. А потом ещё возвращают сдачу. «Мы — не воры», — говорит солист. Для них это дело чести.

Подобные крайности характерны и для остальных персонажей. Так, грозный мафиози — тот ещё мечтатель. Он обожает искусство, пытается приучить к нему своего непутёвого сына и хочет отправиться на Марс.

Его дочь Ведранушка эмоциональна, властна и амбициозна. Она устраивает свадебную церемонию в стиле Древней Греции и на полном серьёзе пытается придушить организаторов, по вине которых репетиция важного мероприятия выглядит не совсем так, как ей хотелось.

Даже муж Даши, которому досталось от силы минут пять экранного времени, успевает удивить зрителей своими жизненными приоритетами.

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© @bikovic

Главные герои тоже не отличаются рациональностью и многогранностью, а их ключевые черты возведены в абсолют. Владелец отеля Паша если врёт, то постоянно: и когда этого действительно требуют обстоятельства, и в ситуациях, в которых гораздо безопаснее было бы сказать правду.

«Он не врёт, он выкручивается», — пытается оправдать парня его дальний родственник. Со временем мы узнаём, что в этой семье «выкручиваются» почти все.

Героиня Дианы Пожарской Даша не так комична, у неё другая задача — быть красивой. И Даша отлично справляется: красиво бегает, красиво ходит на высоких каблуках по брусчатке, красиво падает. Даже красиво бьёт довольно крупного Душана и его сопровождающих (впрочем, эти сцены в первую очередь вызывают недоумение, поскольку соперники — раза в два крупнее хрупкой девушки. Ещё в сериале было заявлено, что Даша владеет карате, но такие навыки всё равно идут вразрез с внешним видом героини). Те, кто не видел «Отель «Элеон», особенно удивятся. Больше ничего Даша в фильме не делает: идёт туда, куда её поведут, и радует глаз.

Сюжетную линию фильма нельзя назвать интригующей. По сути, герои просто бегают друг от друга, уклоняясь от опасностей, которые возникают по их же вине.

Всё держится на абсурдности характеров персонажей. Будь они немного более адекватными, сюжет моментально бы развалился.

Сама история довольно проста и предсказуема и будет интересна в первую очередь поклонникам сериала «Отель «Элеон», сожалевшим о том, что пара, которую они ласково окрестили ПаДаша, так и не состоялась. Тем, кому этот фэндом не интересен, картина скорее всего запомнится как стандартный ромком.

Тем не менее фильм смотрится на одном дыхании. Сюжетные дыры умело скрывает красивая, солнечная картинка, приправленная местными традициями и колоритом. Таким образом, создатели «Отеля «Белград» показали Сербию, понятную всем.