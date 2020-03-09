Золотой голос советской эстрады: на телевидении стартует сериал о Муслиме Магомаеве

9 марта в эфир Первого канала выйдет первый эпизод сериала «Магомаев» режиссёров Романа Прыгунова и Дмитрия Тюрина. В основе сюжета — пересечение судеб двух выдающихся советских вокалистов Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Они знакомятся в телестудии во время записи своих выступлений, после чего им суждено вновь встретиться на гастролях в Париже и влюбиться друг в друга. Главные роли в ленте исполнили Милош Бикович и Ирина Антоненко.

В понедельник, 9 марта, Первый канал начинает показ сериала «Магомаев». Режиссёрами ленты выступили Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов, известный широкому зрителю благодаря работе над фильмом «Духless».

По сюжету, звезда советской эстрады Муслим Магомаев (Милош Бикович) в гримёрке телевизионной студии знакомится с солисткой Большого театра Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между ними сразу же возникает взаимное притяжение, хотя Магомаев уже пять лет как встречается с музыкальным редактором Анжеликой (Светлана Устинова), а Синявская и вовсе замужем за артистом балета Сергеем (Александр Соколовский). Однако судьбоносная встреча отныне не выходит у молодых вокалистов из головы.

История Магомаева на экране не могла обойтись без министра культуры СССР Екатерины Фурцевой (Алёна Ивченко), сыгравшей важную роль в карьере певца. Чиновница добивается разрешения на выезд Магомаева в Париж для концерта в зале «Олимпия», куда исполнителя зовут после успешного выступления в Польше. Но он должен пообещать, что не станет договариваться с французами за спиной советской делегации и по окончании гастролей обязательно вернётся в Союз. На это певец согласен.

Однако же Магомаев крайне возмущён, что концертная программа уже составлена и утверждена без его ведома. Он порывается и вовсе отказаться от поездки, но узнаёт, что на те же дни в Париже планируется турне Большого театра. Надеясь вновь увидеться с Синявской, артист всё же соглашается выступить во французской столице.

Девушка Магомаева Анжелика на протяжении пяти лет ждёт от певца предложения руки и сердца и ревнует возлюбленного к каждой, с кем пара встречается по ходу сюжета.

«Моя героиня имеет реальный прототип — это гражданская жена Муслима Магометовича. Но в сериале авторами был создан художественный образ. В любом случае, Лика — мудрая и успешная женщина, беззаветно любящая Муслима, чувствующая его, готовая сделать всё, чтобы его талант был услышан. А в личной жизни она — человек, который всеми силами старается уберечь любимого от внешних проблем и ставит его интересы выше своих», — рассказала RT актриса Светлана Устинова.

Она также отметила, что Лика — самый уязвимый персонаж в истории сериала: страдающая, ревнующая, несчастная, но любящая всем сердцем и всегда готовая помочь, защитить, спасти.

«Лика шесть лет рядом с Муслимом. Она — и его директор, и гражданская жена — терпит насмешки и укор со стороны и друзей, и родственников, и, например, работников гостиницы Россия, в которой постоянно проживает Муслим. Ведь в Советском Союзе нельзя было оставаться женщине в номере после 23:00. Конечно, любому терпению есть предел. Мы застаём героиню у этой черты, и в это же время Муслим влюбляется в Тамару Синявскую. Лика всё чувствует, понимает, но отпустить не может — на это требуется и время, и душевные силы», — подчеркнула актриса.

Сыграв кумира миллионов советских граждан сразу после главной роли в самом кассовом российском фильме в истории, сербский актёр Милош Бикович закрепляется в звании одного из главных молодых артистов России. Впрочем, согласие на столь ответственную роль он дал не сразу, поскольку до съёмок не был знаком с творчеством Магомаева. Более того, Тамара Синявская лично утверждала артистов на главные роли...

«Она участвовала в написании сценария, он проходил под её кураторским контролем, участвовала в кастинге», — пояснил в беседе с RT Дмитрий Тюрин.

Но внешнее сходство с великим певцом и основательная подготовка Биковича, видимо, дали результат — актёр был принят.

Роль Синявской доверили фотомодели и актрисе Ирине Антоненко.

«Когда мы готовились к сериалу, я пересматривала огромное количество интервью и выступлений Тамары Ильиничны, пыталась уловить её мимику. Но у нас не было задачи сделать абсолютные копии. Мы больше рассказывали их историю любви. Мне кажется, люди должны это учитывать, когда будут смотреть сериал. Безусловно, эти люди — легенды, поэтому всё было очень волнительно. Но я надеюсь, что мы смогли как-то приблизиться к их реальной жизни и окунуть зрителя в то время», — рассказала RT Антоненко.

Сериал по праву может называться музыкальным, поскольку песни Магомаева звучат в нём практически непрерывно. Есть здесь даже танцевальный номер, выполненный в формате мюзикла. Эти яркие исполнительские элементы отодвигают на второй план незначительные шероховатости сценария.

Одна из сильных сторон сериала — удачно подобранные костюмы и подробно воссозданная атмосфера Москвы 1960-х.

Какие-то из задействованных на площадке нарядов были найдены в костюмерных или заимствованы у коллекционеров, другие — сшиты специально для съёмок. Как результат — столичные модники и модницы выглядят в кадре ничуть не хуже зарубежных сверстников.

Съёмки сериала проводились в Москве, родном городе Муслима Магомаева Баку, Зеленограде, ДК которого сыграл «роль» музыкального театра, и в других локациях.

Номер ныне не существующей гостиницы «Россия», где Магомаев по сюжету живёт со своей гражданской женой Анжеликой, был построен на «Мосфильме». В павильонах студии создатели сериала снимали и открывающую сцену с выступлением советского мэтра на музыкальном фестивале в Сопоте.

Последний из восьми эпизодов проекта будет показан 19 марта.