«Аномалии продолжаются»: какая погода ожидается в праздничные выходные

Первый весенний месяц принял эстафету от зимы, которая оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Температура в центральной России приблизилась к рекордным отметкам. Как рассказали опрошенные RT синоптики, вся первая неделя марта больше похожа на апрель. Ожидается, что 8 марта воздух прогреется до +9…+10 °С.

В Москве установилась необычно тёплая для марта погода. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что подобный характер погоды сохранится вплоть до конца недели.

«В ближайшие пять-шесть дней будет преобладать тёплая, нехарактерная для этих дней марта погода, хотя солнце нас будет баловать редко», — рассказала Позднякова.

По её словам, в ночные часы температура будет стабильно выше ноля. В ночь на 6 марта ожидается +4...+6 °С.

Таким образом, осадки, возможность которых сохраняется до воскресенья включительно, будут выпадать в виде дождя. Это поспособствует схождению снежного покрова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил автолюбителей, что, хотя снежный покров уже практически сошёл, ещё рано менять зимнюю резину на летнюю. Вплоть до конца марта сохраняется возможность того, что ночью температура будет около нулевых отметок. Но уже в начале апреля можно будет переходить на летний режим вождения, рассказал синоптик РИА Новости.

«Аномалии продолжаются»

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT сообщил, что в ближайшие три дня в столице будет держаться повышенная температура.

«У нас продолжается аномальное тепло: вся зима была довольно тёплая, сейчас начало марта — почти три дня температура на 6—8 °C выше нормы. Эта аномалия продолжается и дальше», — отметил метеоролог.

Проникновению холодного воздуха на европейскую территорию России препятствуют циклоны, которые протянулись от Исландии до Балтики, пояснил Цыганков. Таким образом, тепло из Европы поступает в центральные области России и приводит к установлению низкой области давления. Вплоть до субботы, 7 марта, небо будет затянуто облаками, возможен дождь.

«Пятого, шестого, седьмого числа облачная погода, дальше переменная облачность, небольшой дождь. Самый большой дождь 6 марта», — заключил Цыганков.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, со своей стороны, отмечает, что первая декада марта в большинстве регионов РФ будет довольно дождливой. На европейской части России осадков выпадет больше нормы. В течение первых дней весны уже выпало 20% месячной нормы.

«В ближайшие десять дней ещё будут осадки, потому что наблюдается влияние атмосферных фронтов Атлантики», — рассказал ТАСС синоптик.

Подарок на 8 Марта

В выходные дни погода в Москве останется довольно тёплой. В целом показатели будут значительно выше нормы, рассказала Позднякова.

«Дневная температура будет около +8…+9 °С, что тоже близко к рекордным значениям. Для 7 марта рекорд максимальной температуры составляет ровно +9 °С, наблюдался в 2002 году», — отметила она в интервью RT.

В Международный женский день, 8 марта, погода будет облачной с небольшим дождём. Воздух прогреется до +9…+10 °С, говорится в прогнозе Метеобюро Москвы.

«8 и 9 марта фон температуры будет больше соответствовать середине апреля. Можно считать, что такая погода будет подарком для жительниц столичного региона», — подчеркнула главный специалист Метеобюро.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что Москву в ближайшие дни ожидает «полдюжины температурных рекордов подряд».

«Восьмого числа будет +11…+13 °С, прежний рекорд — +8,3 °C — в 2014 году. И девятого числа будет +11…+13 °С», — рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

По его словам, климатическая весна в Москве и в центральной России наступила на месяц раньше. Обычно такие температуры наблюдается в этих регионах только в конце марта.

Так, первый весенний рекорд тепла был побит в Санкт-Петербурге 2 марта. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в центре города достигла +5,9 °С, перекрыв исторический максимум 1997 года.

4 марта рекордные температуры наблюдались на юге России. В Симферополе температура воздуха в городе составила +26,6 °С, перекрыв максимальные показатели 95-летней давности. В 1925 году столбики термометров в городе поднялись до +21,3 °С. В Астрахани было зафиксировано +17,5 °С, что на 2,5 °C больше, чем показатели рекордного 1958 года. Праздничные выходные на юге страны «начиная от междуречья Волги и Дона и до отрогов Кавказа, самого Кавказа, на Черноморском побережье, в Крыму, на Кубани, в Азове» тоже будут очень тёплыми, заявил ТАСС Тишковец. Здесь ожидается +23…+25 °С.

Повышенные температуры в начале марта продолжили тенденцию, заданную зимними месяцами. Как сообщили в Гидрометцентре, прошедшая зима стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, средняя температура в Москве за прошедшие три месяца оказалась положительной.

«Температура зимы на всей территории России была экстремальной, на 1,3 °C выше, чем рекордный показатель зимы 2015—2016 года», — подчеркнул Вильфанд.