Хоррор по мотивам романа Уэллса и новое творение Pixar: что смотреть в кино в мартовские праздники

Перед длинными выходными в прокат выходит хоррор «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс, основанный на романе Герберта Уэллса. В центре сюжета фильма — приключения бывшей девушки учёного, который изобрёл аппарат, делающий людей невидимыми. Также в кинотеатрах можно будет увидеть новый анимационный проект Disney и Pixar «Вперёд» и триллер «Остров фантазий». Поклонников российского кино ждут сразу три новинки: продолжающая сюжет сериала «Отель Элеон» комедия с Милошем Биковичем «Отель «Белград», спортивная драма о фридайвинге «Один вдох» и романтичный киноальманах «Очень женские истории».

«Человек-невидимка» (The Invisible Man)

Одной из самых ожидаемых новинок недели стал снятый в сотрудничестве Великобритании, США, Канады и Австралии хоррор «Человек-невидимка». Режиссёром фильма выступил Ли Уоннелл, снявший ужастик «Астрал 3» и фантастический триллер «Апгрейд», а также автор сценария первой «Пилы». Главную роль в ленте сыграла двукратная обладательница «Золотого глобуса», звезда «Безумцев» и «Рассказа служанки» Элизабет Мосс.

Картина основана на одноимённом романе 1897 года английского писателя Герберта Уэллса об учёном, создавшем аппарат, который может сделать человека невидимым. Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки учёного по имени Эдриан, Сесилии Касс. Героиня несчастна с Эдрианом и мечтает избавиться от токсичных отношений. Однажды ей удаётся сбежать. Вскоре учёный совершает суицид, но Сесилия начинает замечать, что за ней следит кто-то невидимый.

Изначально «Человек-невидимка» планировался в рамках «Тёмной вселенной» студии Universal, предполагающей создание целой серии фильмов про классических монстров. В их числе помимо Человека-невидимки должны были оказаться Дракула, Мумия, Человек-волк, Франкенштейн и Тварь из Чёрной лагуны. Однако фильм «Мумия» 2017 года провалился в прокате и студия решила отказаться от создания вселенной.

«Человек-невидимка» вышел в американский прокат неделей раньше и уже собрал большую кассу, в несколько раз превышающую бюджет. При этом лента получила множество позитивных отзывов: её рейтинг на Rotten Tomatoes, по оценкам критиков, составляет 91%.

«Остров фантазий» (Fantasy Island)

В основе фантастического триллера «Остров фантазий» — одноимённый американский сериал, выходивший с 1977 по 1984 годы на канале ABC. По сюжету герои прилетают на расположенный на таинственном острове курорт. Владелец курорта готов исполнить любые мечты своих гостей. Однако фантазии воплощаются не так, как ожидалось, а остров скрывает много опасных тайн.

Режиссёр фильма — Джефф Уодлоу, снявший хоррор «Правда или действие» и комедийный боевик «Пипец 2». Он же адаптировал сценарий в соавторстве с Джиллиан Джейкобс и Кристофером Роачем.

Несмотря на интригующую идею, проект получает преимущественно негативные отзывы. Зарубежные критики отмечают невнятный и недоработанный сюжет. По их словам, всё страшное пугает недостаточно, выводы, которые делают герои, не убедительны, а развязка слишком долгая и заурядная. Пока что критики оценили ленту на Rotten Tomatoes на 9%.

Одной из причин неудачи мог стать низкий для заявленного жанра рейтинг — PG-13. Создатели хоррора задались целью показать скрытые желания героев, но были вынуждены придерживаться жёстких рамок, не позволивших полноценно раскрыть тему.

«Вперёд» (Onward)

Выход нового проекта производства Disney и Pixar «Вперёд» сопровождал небольшой скандал: депутат Виталий Милонов назвал мультипликационную ленту, где появляется ЛГБТ-персонаж, идеологической диверсией и предложил запретить её прокат. Впрочем, спорный момент был сглажен, и картина получила прокатное удостоверение.

События развиваются в населённом мифическими существами волшебном мире. Они ведут обычную человеческую жизнь, поскольку магии у них осталось не так много. Однажды один из героев получает в подарок артефакт, способный вернуть к жизни его отца. Но что-то идёт не по плану, и в мире живых оказываются только ноги погибшего. Герои отправляются в путешествие, чтобы исправить ошибку.

Первые зарубежные зрители высоко оценили проект и сравнили его с детективным мультфильмом «Зверополис» 2016 года выпуска. Также «Вперёд» уже прочат номинацию на «Оскар» по итогам 2020 года.

«Отель «Белград»

«Отель «Белград» — романтическая комедия Константина Статского, известного по проектам «Мажор» и «Как я стал русским». Производством ленты занимались компании Yellow, Black & White и «Архангел Студио». Последняя базируется в Сербии. Проект стал очередным спин-оффом популярного сериала «Кухня» и продолжает историю, начатую в «Отеле Элеон».

Главную роль в картине сыграл сербский актёр Милош Бикович, недавно появившийся на больших экранах в «Холопе» — самой кассовой среди отечественных лент за всю историю. В новом фильме Бикович сыграл владельца шикарного отеля в Белграде. Его герой провинился перед местным мафиози и в качестве компенсации вынужден жениться на его дочери. Однако герой Биковича против свадьбы — тем более, что в его жизнь вернулась давняя возлюбленная.

Съёмки ленты проходили в Москве и в Сербии. Создатели картины пообещали познакомить российскую аудиторию с культурой Сербии, передать колорит и неповторимую атмосферу этой страны, знакомые зрителям по фильмам Эмира Кустурицы.

«Один вдох»

В основе спортивной драмы Елены Хазановой «Один вдох» — история жизни 22-кратной чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Она пришла в спорт в 40 лет, за всю карьеру установила более 40 мировых рекордов и стала легендой фридайвинга.

Главную роль в картине сыграла актриса Виктория Исакова. Для подготовки к съёмкам она целый год училась фридайвингу. Её героиня, Марина Гордеева, оказывается в тяжёлой жизненной ситуации, выход из которой находит в новом увлечении. Занимаясь экстремальным спортом, она борется со своими страхами и находит гармонию с собой.

Как подчёркивает продюсер фильма Ольга Данова, вымышленное имя для главной героини было выбрано осознанно. «Один вдох» — история о любой женщине с обычной судьбой.

Съёмки фильма проходили в Академии МЧС в Химках, в Финляндии и на Мальте. В работе над проектом принимали участие профессиональные врачи, тренеры и спортсмены. Куратором стала дайвер и подводный режиссёр Жюли Готье. Фильм будет показан не только в России: премьеру ждут фридайверы в США и нескольких европейских странах.

«Очень женские истории»

За несколько дней до Международного женского дня в прокат выходит киноальманах «Очень женские истории», состоящий из пяти новелл. В центре сюжета — эпизоды из жизни совершенно разных женщин, желающих исполнить свои мечты и найти счастье.

Режиссёрами фильма стали Наталья Меркулова, Оксана Михеева, Анна Саруханова, Лика Ятковская и Антон Бильжо. Роли в ленте исполнили известные российские актрисы: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко и другие.

Идея проекта принадлежит Юлии Мишкинене, продюсировавшей фильм «Салют-7». Сначала она вместе с Натальей Меркуловой планировала снять небольшую ленту про двух сестёр. Сыграть в ней согласились Виктория Исакова и Виктория Толстоганова, а оператором выступила Ксения Середа («Дылда»). Позже возникло желание показать проект широкой аудитории. Для этого и был создан альманах, включающий в себя нескольких историй.