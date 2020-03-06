На одном дыхании: история легенды фридайвинга в фильме «Один вдох»

В широкий прокат вышел российский фильм «Один вдох», основанный на биографии многократной рекордсменки и чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Она стала прототипом Марины Гордеевой из Волжска, которая по сюжету ленты пытается вырваться из ежедневной рутины, побороть свои страхи и психологические травмы, совершая погружения на экстремальную глубину в открытом море. В главной роли — Виктория Исакова. Режиссёром картины выступила Елена Хазанова, известная по фильмам «Синдром Петрушки» (2015) и «Любовницы» (2019).

42-летняя неудавшаяся пловчиха Марина Гордеева (Виктория Исакова) живёт с двумя взрослыми детьми в небольшой квартире города Волжска и ходит на нелюбимую работу. Во время отдыха на море она спасает тонущего человека и знакомится со спасателем Игнатом, который приглашает её на тренировку фридайверов — экстремальных спортсменов, погружающихся на большую глубину. Впечатлённый первыми же результатами Марины, Игнат зовёт героиню в Москву на чемпионат России, где она одерживает уверенную победу и навсегда влюбляется в новый для себя вид спорта.

После успеха в российском первенстве Марина решает переехать в столицу, чтобы посвящать воде всё свободное время. Игнат помогает ей устроиться на работу тренером в бассейн, и героиня начинает готовиться к чемпионату мира, чтобы стать первой женщиной в истории, погрузившейся до отметки 100 м. Увлечение Марины передаётся её сыну, который становится её напарником в тренировках и главным болельщиком.

«Один вдох» транслирует классическую идею о том, что человек сможет всё, если преодолеет свои страхи.

Марину Гордееву больше всего пугает собственный нереализованный потенциал, и в этом главное отличие картины от рядовых мелодрам: в фильмах такого жанра героини, как правило, ограничиваются поиском подходящего мужчины. Для Гордеевой семейная жизнь, приносившая в прошлом лишь боль и разочарование, отходит на второй план. Вопреки сомнениям со стороны близких, возрасту и финансовым трудностям она отправляется за эмансипацией в морские глубины.

© Кадр из фильма «Один вдох» (2020)

Режиссёр фильма Елена Хазанова живёт в Швейцарии и свободно владеет французским, что помогло ей найти общий язык с одним из лучших подводных операторов в мире — Жюли Готье. Её команде удалось передать атмосферу погружений настолько удачно, что достоверность ленты отметил даже Алексей Молчанов — сын Натальи Молчановой и действующий обладатель мирового рекорда по фридайвингу.

Но если визуальная сторона картины получилась действительно удачной, то некоторые персонажи оказались проработанными не в полной мере. В их числе — таинственный ментор главной героини Вадим Батьяров (Максим Суханов), который в одной из сцен появляется подобно призраку с подсвеченным лицом и изъясняется исключительно пафосными фразами вроде: «Ты убегаешь не от меня, а от своих видений». До конца фильма не покидает ощущение, что в одной из сцен он окажется внутренним голосом Гордеевой.

Попытка охватить все события личной жизни главной героини приводит к эмоциональному перенасыщению картины, а из-за нехватки экранного времени они показаны очень коротко, их трагичность притупляется.

Абсолютной удачей можно назвать утверждение на главную роль Виктории Исаковой. Актриса на протяжении года готовилась к съёмкам и выглядела в воде даже более убедительно, чем в «сухих» сценах.

Из артистов второго плана выделяется Владислав Ветров, сыгравший врача — единственного, помимо главной героини и её сына, по-настоящему человечного персонажа со всеми минусами и плюсами.

Шаблонное поведение героев — главный недостаток картины. Так, первый и единственный подробно разобранный иностранец предстаёт амбициозным подлецом с идеальной улыбкой, ради денег и успеха готовый пойти на всё. А плохой начальник Гордеевой на работе в бассейне запрещает ей тренироваться, поскольку считает, что фридайвинг — «не спорт». Возможно, создателям картины стоило отказаться от некоторых драматических элементов сюжета в пользу подводных кадров, тем более что они выглядят мощно даже по голливудским меркам.

Режиссёр Елена Хазанова отметила, что благодаря стремительно развивающимся технологиям съёмочная команда «Одного вдоха» изобразила погружения гораздо более натурально, чем это удалось именитому Люку Бессону в фильме «Голубая бездна» (1988). Убедиться в этом скоро смогут и за рубежом — продюсер Ольга Данова подтвердила интерес к фильму прокатчиков из Европы и США.