Вокальный карнавал: на российском телевидении состоялась премьера шоу «Маска»

На телеканале НТВ стартовало шоу «Маска» — адаптация южнокорейского вокального проекта The King of Mask Singer, версии которого выходят более чем в 50 странах. 12 знаменитостей, среди которых музыканты, актёры, телеведущие, юмористы и спортсмены, выступают с вокальными номерами в костюмах, которые не позволяют определить их личности. В конце каждого эпизода зрители в зале и жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез — выбирают певца, который прекратит участвовать в шоу и будет рассекречен.

1 марта на телеканале НТВ вышел премьерный выпуск шоу «Маска». Это необычный вокальный конкурс, где выступают как профессиональные музыканты, так и спортсмены, шоумены, юмористы и многие другие известные личности.

Интрига заключается в том, что исполнители выходят на сцену в костюмах, которые не позволяют их узнать: личности конкурсантов станут известны по мере их выбывания из соревнования.

Победа или поражение участников определяется голосованием как зрителей, находящихся в зале, так и жюри. Сначала аудитория проекта выбирает трёх номинантов (кандидатов на выбывание), потом «спасает» одного из них, а участь оставшихся двух будут решать уже профессиональные судьи.

По словам продюсера шоу Тимура Вайнштейна, в проекте задействовано более сотни охранников, которые следят за тем, чтобы участников не рассекретили, а самим выступающим нельзя рассказывать об участии в шоу даже родственникам.

Ведущим проекта стал юморист, игрок КВН Вячеслав Макаров. В состав жюри вошли певцы и шоумены: Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян, Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез.

Шоу открыл участник в образе мороженого с песней «Светофор». Согласно догадкам жюри, это мог быть Станислав Костюшкин или другой исполнитель старше 40 лет. Интересно, что после выступления с конкурсантами можно поговорить, однако их голоса существенно искажены, а отвечая на вопросы, каждый из них остаётся в образе и не даёт никаких подсказок.

Второй конкурсант скрывался под маской льва. Он спел композицию Chandelier. Путешественница Регина Тодоренко предположила, что это может быть британский певец Сэм Смит, однако выяснилось, что артист хорошо знает русский язык.

Остальные члены жюри выдвинули множество версий: среди них были Алексей Чумаков, Никита Пресняков, Эмин Агаларов, Влад Топалов. «Мне что-то подсказывает, что человек в своём приехал», — предположил Гарик Мартиросян. Сразу появились догадки, что под маской кто-то из братьев Запашных или Николай Цискаридзе.

Следующей на сцене появилась участница в костюме паука с песней «Ту-лу-ла». В ней нашли черты Сати Казановой, Юлианны Карауловой и даже Светланы Ходченковой.

Выступление слона вызвало меньше версий: жюри называли имена Григория Лепса, Пьера Нарцисса и Александра Маршала.

Особо бурную реакцию вызвало появление на сцене яйца — Гарик Мартиросян и Филипп Киркоров тут же обсудили проблемы со здоровьем. Участник исполнил песню Верки Сердючки «Хорошо».

Судьи сошлись во мнении, что в костюме не профессиональный певец — например, продюсер Иосиф Пригожин (однако Валерия заметила, что узнала бы тембр мужа) или бизнесмен Потанин. Также предлагались кандидатуры Валентина Стрыкало и Александра Олешко.

Человека в костюме робота Гарик Мартиросян окрестил «одноклассницей Дарта Вейдера». Образ удивил жюри ещё больше, когда выяснилось, что певица владеет академическим вокалом: она исполнила фрагмент из оперы Бизе «Кармен». Тимур Родригез предположил, что эта артистка выступает в разных жанрах. По мнению его коллег, это могла быть Анастасия Макеева, Анастасия Стоцкая или Анна Нетребко.

Исполнительница в костюме попугая, выступившая с песней Lambada, подсказала зрителям, что она «выпорхнула из клетки и взмыла в небо», а также любит всё модное. До выступления члены жюри склонялись к версии, что в костюме Наташа Королёва.

«Это попугай высшей квалификации!» — отметил Киркоров, прослушав песню. Тембр певицы напомнил судьям голоса Елены Воробей, Аниты Цой и Жасмин.

Больше всего споров вызвал образ оленя: даже когда участник запел, члены жюри не сразу угадали, женщина это или мужчина. Однако Валерия и Регина Тодоренко вскоре твёрдо решили, что в маске Лариса Долина. Тем не менее они также высказали догадки, что в костюме Лолита или Таисия Повалий.

В образе тучи с песней «На «Титанике», по предположениям жюри, может выступать Наталья Ветлицая, Надежда Кадышева, София Ротару или даже балерина Светлана Захарова. Однако в ходе беседы судьи изменили своё мнение: им показалось, что тучей может быть Елена Малышева, Жанна Агузарова или Елизавета Боярская.

Выступление участника в костюме панды с композицией Perfect (известной в исполнении Эда Ширана) заставило Регину Тодоренко прослезиться. «Эта песня погрузила меня в очень яркие воспоминания», — призналась ведущая. Оказалось, что под неё Тодоренко танцевала на своей свадьбе с мужем Владом Топаловым.

Поэтому многие члены жюри решили, что панда и есть экс-участник Smash!!. Не исключили и кандидатуры Сергея Лазарева, а также Димы Билана.

Хамелеон, спевший хит Александра Реввы «Зацепила», напомнил судьям политика Владимира Жириновского и ведущего прогноза погоды Александра Беляева — в любом случае не профессионального вокалиста.

Волк признался, что он «жил в стае» и с недавних пор не любит жирное. Филипп Киркоров поспешил заверить коллег, что он узнал по походке Аниту Цой. Певец также предложил собственную кандидатуру в председатели жюри (считая, что угадал личности многих участников).

Мороженое стало первым номинантом. Среди второй четвёрки вокалистов номинацию получил робот. Последним кандидатом на выбывание стал хамелеон.

Зрители «спасли» робота, а Валерия, Филипп Киркоров и Тимур Родригез решили раскрыть личность хамелеона. Последний угадал, кто скрывался под маской — ведущий программы «Ты супер!» Вадим Такменёв.

Первый вокальный конкурс в таком формате появился в 2015 году в Южной Корее. Шоу, получившее название The King of Mask Singer, транслируется на MBC в рамках популярной вечерней программы Sunday Night.

В отличие от русской версии проекта оригинальное соревнование состоит из трёх этапов: на первом двое конкурсантов исполняют одну и ту же песню, а на втором и третьем выступают с разными сольными номерами.

Маски, полностью скрывающие внешность и любые отличительные черты, создал южнокорейский кутюрье Хван Чжэ Гын. Благодаря этому приёму члены жюри и зрители могут максимально объективно оценивать вокальные способности исполнителей.

Стартовавшее пять лет назад шоу быстро стало популярным в стране и до сих пор стабильно показывает высокие рейтинги. На данный момент вышло более 240 выпусков программы. Кроме того, формат был продан более чем в 50 стран. В 20 из них уже вышли адаптированные версии, завоевавшие в сумме более 0,5 млрд поклонников.

Одна из наиболее популярных адаптаций The King of Mask Singer — американская The Masked Singer, вышедшая в январе 2019 года на канале Fox. Программа показала самый высокий рейтинг со времён The X Factor: первый эпизод музыкального шоу посмотрели 9,4 млн зрителей.

В течение года было выпущено больше 20 эпизодов, каждый из которых стабильно привлекает около 10 млн человек. В числе участников — рэпер T-Pain, певица Глэдис Найт, актриса Тори Спеллинг, футболист Терри Брэдшоу, баскетболист Виктор Оладипо, певица Келли Осборн, боксёр Лейла Али и другие.