«Там практически нет импровизации»: Анна Бутурлина о выступлении на «Оскаре», джазе, семье и вдохновении

Российскую певицу, актрису мюзикла Анну Бутурлину можно увидеть на совместных выступлениях с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, с джазовым оркестром имени Олега Лундстрема или на театральной сцене. Кроме того, голосом Бутурлиной говорят и поют Тиана из «Принцессы и лягушки» и принцесса Эльза из «Холодного сердца». А совсем недавно исполнительница выступила на церемонии вручения наград премии «Оскар». В эксклюзивном интервью RT Бутурлина поделилась впечатлениями от «Оскара» и рассказала о своей любви к джазу. А также объяснила, как ей удаётся совмещать заботу о семье с успешной карьерой певицы.

— Как вы открыли для себя джаз? Кто был и, возможно, остаётся вашим кумиром?



— Джаз вошёл в мою жизнь неожиданно — в музыкальном училище, где я училась на дирижёрско-хоровом отделении. Я не планировала стать эстрадной певицей, думала связать жизнь с академической музыкой.

Когда мне было 17 лет, я искала направление, в котором уже стану профессиональным музыкантом. И тут услышала джаз. Он сразил меня одномоментно! Это было очень неожиданно. Я так влюбилась, что просто пошла в этом направлении, и всё получилось. Видимо, это должно было произойти.

Кумиров у меня нет. Я уверена, что артист должен искать свой путь — это его главная задача. Если он не нашёл самого себя в творчестве, то будет вечной копией кого-то. Это неинтересно. Так что я люблю сложности — чем сложнее, тем интереснее.

— А через что вы пришли к дубляжу анимационных фильмов? Было бы вам интересно озвучить персонажей, у которых нет вокальных партий?

— Я бы с удовольствием озвучила персонажа, где нет вокальной партии, потому что это драматическая актёрская работа, работа голосом — и это мне безумно нравится. Я счастлива, что в моей жизни появились принцессы Disney и вообще работа по дубляжу и озвучиванию.

А пришла я туда, как все артисты. Мы проходим голосовой кастинг, это обязательное условие для всех — приходишь в студию, там записывают эпизод с вокалом и эпизод какой-то разговорный, например диалог. После этого отправляют все записи в главный офис за рубеж, где уже отслушивают и утверждают голоса.

— Что самое сложное в этом процессе?

— Вообще наша задача как актёров, дублирующих оригинал, — точно попасть в образ, который заложен авторами. Подбирают голоса, конечно же, по вокальным данным, актёрским. Но очень важно найти образ. Может быть хороший голос, но образ не найден.

Мне, видимо, как-то удалось, и я была рада. Это моя вторая героиня. Первая — Тиана из «Принцессы и лягушки». Они такие разные! Тиана — горячая темнокожая девушка. Мне это ближе, потому что мультик был такой, джазовый. А к Эльзе пришлось привыкать: она совсем другая, нежели я и вообще все мы. Она королевских кровей, человек, выросший в других условиях. Мне надо было найти ощущение принцессы внутри себя или как-то извне его к себе пристроить. В общем, было непросто.

— Как думаете, почему именно Эльза стала такой популярной?

— Мне кажется, потому что она в первой части была очень одинокая и несчастная. Как известно, людям хочется пожалеть, посочувствовать таким несчастным и одиноким — и, наверное, все плакали, когда она ушла в свой замок. «Отпусти и забудь» — это, конечно, пик её эмоциональных переживаний. Я думаю, что она стала такой популярной из-за этого.

Счастливые герои — чего им сочувствовать? Они и так счастливы. А тут — девушка одна, в трудной ситуации. К тому же ей ещё нужно быть сильной и, как мы видим в конце, она несёт ответственность за всех, кто её окружает. То есть она берёт на себя мужские функции, а это трудно по жизни.

Вообще тема одиночества — очень звучащая в современном мире, поэтому всё очень созвучно: одиночество, ответственность, сила, воля, «идти вперёд, несмотря ни на что». Но главное, что мне нравится, — во второй части она наконец нашла то, к чему стремилась. Она обрела покой, гармонию внутреннюю, нашла своё призвание, чему я очень рада.

— Как ваши дочки относятся к тому, что именно вашим голосом говорит принцесса Эльза?

— Младшая у меня уже почти все песни наизусть знает, везде распевает. Она, конечно, не может оценить объём работы и какие-то мои переживания, связанные с этим. Старшая — мой болельщик, мой поклонник, она всегда со мной рядом, хвалит меня, поддерживает ещё начиная с давних времён, когда появилась моя первая героиня. Она гордится мною, но немножко стесняется заявлять об этом во всеуслышание. Ей кажется, что это нескромно, а я говорю: «Ну что такого, гордиться успехами близких — хорошо, правильно, почему бы и нет». Так что она меня поддерживает.

— Они хотят... или, может быть, уже пошли по вашим стопам?

— Нет, старшая тоже в творческую сферу стремится, но пока не в музыкальную. Ей нравится рисовать, снимать видео, монтировать, что-то создавать — но не в музыке. Младшая поёт вовсю, так что есть шансы, что она станет певицей. Но я, на самом деле, не жду этого, не лелею эту мысль, потому что считаю, что каждый человек должен найти свой путь. Необязательно становиться музыкантом, как мама. Главное — быть счастливой в итоге.

— Вы также выступаете в мюзиклах. Интересно ли вам актёрство? Думаете ли вы о том, чтобы стать профессиональной актрисой и двигаться в этом направлении? Какой жанр вам по душе?

— На самом деле, я в этом направлении уже двигаюсь, у меня есть работы в театре, две роли. В настоящее время я — приглашённая актриса театра Стаса Намина, где исполняю главную роль в спектакле «Пенелопа, или 2 + 2» с музыкой Геннадия Гладкова, которому буквально на днях стукнуло 85 лет. Я очень горжусь этой театральной работой: она интересная, яркая, необычная. Но отказаться от музыки и стать только актрисой я бы не могла, потому что музыка — вся моя жизнь. Это то, чем я наполнена с шести лет до сегодняшних дней, то, чем я живу... Моя мечта — какой-то большой мюзикл, проект, в котором я бы участвовала. Обожаю мюзиклы, это просто моё всё!

Фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" 2018

© Roman Denisov/Global Look Press

— Вы стали первой российской певицей, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар». Как вас пригласили, что вы испытали при этом?

— Пригласили меня из компании Disney. Это была их идея — совместить несколько Эльз на одной сцене. Конечно, я была потрясена, тронута и горда тем, что попала в десятку избранных исполнительниц этой роли. Потому что их всего 45 — представляете, 45 Эльз на сцене? Это уже хор!

Я чувствовала внутри такой трепет и ответственность, потому что знала, что вся страна так или иначе смотрит, наблюдает и ждёт, что же я сделаю такого и как я это сделаю.

Я рада, что нам этот номер удался, что мы его так интересно, ярко преподнесли, потому что каждая Эльза была очень самобытной, интересной, со своим характером. В этом и зерно, чтобы увидеть разные подходы к героине.

— Как вам удалось почувствовать друг друга, как проходили репетиции?

— Репетиции велись в течение трёх дней, и даже в день церемонии была репетиция с утра. Нам сразу поставили задачу: будьте собой, не нужно себя закрепощать, двигайтесь, вкладывайте свою душу в эти музыкальные фразы. Видимо, им было интересно увидеть нас как артисток, а не просто как персонажей Эльзы, которые повторяют друг друга. И как раз это у нас получилось.

Удивительно, насколько можно по-разному исполнять эту песню! А Бобби Лопесу — соавтору музыки и слов, с кем мы встретились и репетировали, — очень понравилось. Он был так счастлив на репетиции! А для нас самая большая награда, если автор счастлив. Если его глаза сияют, что может быть лучше?

— Вы все были в безумно красивых платьях. Ваши наряды были строго регламентированы организаторами?

— Нам прислали цветовую гамму, в которую нужно уложиться при выборе нарядов, и мы поехали, выбрали красивые платья. Переживали: попадём, не попадём? Но на месте художник посмотрела на всех нас и сказала: «Это шикарно, всё оставляем как есть». То есть ей всё понравилось и мы вышли в своих платьях. Хотя были варианты, что если что-то не подойдёт, то они привезут наряды и нас оденут. Был такой запасной ход. Но в итоге все выступали в своих.

— Как проходила церемония? Всё ли там строго по протоколу? Или сохраняется лёгкость и сказочность, которые чувствуют зрители?

— Я думаю, что ощущение лёгкости и сказочности в любом случае присутствует, потому что это праздник для всех и люди наполняют его своей энергией и улыбками. Но всё очень чётко прописано, и эта лёгкость возникает, я так понимаю, благодаря тому, что всё тщательно репетируется.

Там практически нет импровизации: остаётся только люфт для тех, кто получает награду. Им уже отводится вольное время, они как-то могут отреагировать на это событие. Всё остальное выписано, продумано.

И это мне нравится, потому что в таком серьёзном процессе не должно быть места сомнениям! Мы работали в удивительно комфортных условиях, когда всё за нас было продумано и мы просто выходили и делали свою работу. Мне очень понравилось.

— Что поразило вас больше всего, помимо тщательной подготовки и невероятного профессионализма организаторов?

— Знаете, мне понравилась атмосфера в зале во время церемонии. Люди настолько были единодушны в своих реакциях! Прямо чувствовалось от них тепло, желание поприветствовать, порадоваться.

Я видела зал из ложи, которую нам отвели, чтобы мы смотрели церемонию после нашего номера, и любовалась людьми. Насколько они были все легки! Подтанцовывали на своих креслах, подпевали — никакой скованности! — как большая семья. Это очень приятно. Ещё заметила, что все были без мобильных. Не знаю, чем это обусловлено, но это прекрасно, когда люди без телефонов. Они смотрят церемонию, а не сидят с телефонами. Это здорово.

— Какой музыкальный номер вам понравился больше всего?

— Больше всего мне, наверное, понравился первый номер, который открывал всю церемонию. Мы видели репетиции этого номера, какой колоссальный труд в это вложен. Когда смотришь уже на итог, просто поражают сила воли артистов, их одарённость, потрясающие костюмы, танцы, голос исполнительницы. Она же выходит и открывает — я понимала, как ей было волнительно, что внутри у неё всё дрожит. И такой сложнейший номер! Он восхитил меня, просто очень круто!

— А как вы со своим волнением справились, оно же наверняка было?

— Оно было, но из-за того, что каждая из нас исполняла только эпизод песни, по два такта, наверное, я не так сильно волновалась. Больше меня тревожили какие-то профессиональные, технические моменты — чтобы все вовремя вступили, чтобы услышали клик (мы работали с ушными мониторами). А так — я была уверена, что мы все вместе. Когда плечом к плечу стоишь, как-то волнение уменьшается немножко. Хотя, конечно, мы все переживали за сценой.

© Kevin Winter/Getty Images/AFP

— После этого выступления круг людей, которые вас знают, стал гораздо шире. К вам уже подходят на улице?

— Это приятно. Нет, пока, к счастью, на улицах не узнают, потому что это осложнило бы мою жизнь. Но я чувствую в себе вдохновение и энергию для дальнейшего творческого роста, очень много сил внутри, чтобы заниматься своей карьерой.

Если кто-то не знает, то джазовая музыка — это в основном «сам себе режиссёр». У нас нет продюсеров, нет спонсоров, мы работаем над собой самостоятельно, и надо очень много вкладывать в себя, чтобы прорасти на российской земле: ведь джазовая культура — американская, привнесённая в Россию. Это непросто, но я обожаю всё это и чувствую ещё больше желания и сил для того, чтобы продолжать двигаться вперёд.

— Какие у вас идеи, проекты, грядущие выступления?

— Очень жду свой концерт, который состоится 6 марта. Это мой сольный концерт в культурном центре ЗИЛ, всех приглашаю и жду, друзья. Надеюсь, что мы с вами увидимся там и наконец-то познакомимся лично, потому что многие мне сейчас пишут. Приходите на концерт, и я думаю, что там мы сможем всё друг другу сказать. По крайней мере, я вам спою всё, что я чувствую внутри, вас ожидают музыкальные сюрпризы.

— В социальных сетях вы активно отвечаете своим фанатам, с вами можно общаться там?

— Можно, но у меня не так много времени, чтобы всем ответить. Не поверите, но мне каждый день сыплются десятки сообщений, я просто не могу ответить всем. Но очень приятно, что люди так реагируют, потому что это значит, что всё не напрасно, и наша работа — не напрасная. Значит, сердца людей открыты.

Я благодарна всем, кто пишет, кто слушает эту песню, смотрит этот мультфильм или мои видеозаписи в интернете, потому что для артиста самое главное — зритель, слушатель. Артист сам по себе может в ванной спеть, да — но кому он нужен? Так что мы выходим на сцену для того, чтобы радовать наших зрителей. Если они радуются — это наша награда.

— Филипп Киркоров после вашего выступления у себя в Instagram предложил отправить вас на Евровидение от России. Вам было бы это интересно?

— Конечно да! Потому что это новая творческая задача, новая работа над собой, новый опыт. Я с удовольствием бы это сделала. Но, думаю, пока нет конкретного предложения, мы можем только мечтать об этом.

— Вы выступаете на концертах, записываете альбомы, песни для фильмов и мультфильмов, воспитываете дочек — как вам удаётся совмещать всё это? В чём секрет вашего графика, вашей самоорганизации?

— На самом деле, у меня есть няня, потому что артист без няни практически не может, это не секрет. Многие мои коллеги так же живут. Но главный секрет — это просто радоваться каждому мгновению. Если ты счастлив каждый миг, то очень много энергии есть для того, чтобы что-то делать. Я не испытываю каких-то внутренних трудностей, мне всё интересно. Всё как-то гармонично происходит — и моя семейная жизнь, и артистическая. Всё как-то успевается.

Смотрите интервью с Анной Бутурлиной на RTД.