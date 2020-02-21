«Пролетарии всех стран...»: тест RT об основах научного коммунизма

21 февраля 1848 года в Лондоне был впервые издан «Манифест Коммунистической партии» — ключевая работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которой сформулированы основные постулаты и тезисы коммунистической идеологии, а также взгляд авторов на будущее развитие общества. В советское время труды классиков научного коммунизма изучали в каждом высшем учебном заведении, но помнят ли их сейчас? Пройдите наш тест и проверьте себя.

РИА Новости

© Давид Шоломович