Раздача «Медведей»: в Германии открывается юбилейный Берлинский кинофестиваль

В четверг, 20 февраля, в столице Германии начинает свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который впервые пройдёт под новым руководством. Один из крупнейших киносмотров в мире откроет картина Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера». Россия на фестивале в этом году представлена семью проектами. Один из них — «Дау. Наташа» Ильи Хржановского — вошёл в основную конкурсную программу.

В четверг, 20 февраля, начинает свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль. Торжественная церемония открытия пройдёт в театре на Потсдамской площади, после чего состоится показ фильма «Мой год Сэлинджера» канадского режиссёра Филиппа Фалардо, отобранный в программу «Специальное». Ведущим мероприятия станет актёр Самуэль Финци.

В этом году фестиваль впервые пройдёт под новым руководством: на смену Дитеру Косслику, который был директором смотра с 2001 года, пришли Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек.

Вступив на новую должность, менеджеры пообещали учитывать в своей работе все вызовы и возможности XXI века и сделать фестиваль более зрительским.

Первые перемены, внесённые новым руководством, уже коснулись программы юбилейного киносмотра. Шатриан и Риссенбек приняли решение убрать секции «Кулинарное кино» и Native, добавив новую категорию — «Столкновения».

Всего в рамках смотра будут показаны более 340 фильмов, в том числе 88 короткометражных лент и 94 документальные. В основной конкурс вошли 18 картин из 18 стран. Среди них «Дау. Наташа» — одна из серий масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского, драма Салли Поттер «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом, Эль Фаннинг и Сальмой Хайек в главных ролях, картина Абелья Феррары «Сибирь» с Уиллемом Дефо, драма Келли Райхардт «Первая корова» и другие.

По словам художественного руководителя Берлинале Карло Шатриана, фильмы основного конкурса демонстрируют настоящее без иллюзий и открывают зрителям глаза на реальность.

Зритель с билетами на 70-й Берлинский кинофестиваль

Reuters

© Annegret Hilse

Лучшие фильмы традиционно будет выбирать международное жюри, которое в этом году возглавил английский актёр Джереми Айронс. Также в состав жюри вошли французская актриса Беренис Бежо, немецкий продюсер Беттина Брокемпер, палестинский режиссёр Аннмари Джасир, американский режиссёр Кеннет Лонерган, итальянский актёр Лука Маринелли и бразильский режиссёр Клебер Мендонса Филью.

В секции Berlinale Special представлены 20 картин из 19 стран, призванные удивить зрителей своей выразительностью и превосходной постановкой.

В секцию вошла ещё одна часть проекта Хржановского — «Дау. Дегенерация», а также «Уроки Фарси» Вадима Перельмана, «Пиноккио» Маттео Гарроне, «Шарлатан» Ангешки Холланд, анимационный фильм «Вперёд» Дэна Скэнлона и другие проекты.

В секции «Панорама» — 36 картин, касающихся вопросов миграции, поисков своего места в жизни, чрезмерной эксплуатации ресурсов планеты и проблем представителей ЛГБТ-сообщества. В программе представлен документальный фильм российского режиссёра Андрея Грязева «Котлован».

В числе других участников Берлинского кинофестиваля из России — короткометражный фильм «Мой галактический близнец Галактион» Александра Свирского (конкурс короткого метра) и «Город уснул» Марии Игнатенко («Форум»).

Кроме того, в рамках секции Homage, посвящённой в этом году британской актрисе Хелен Миррен, пройдёт показ немецко-российско-британского фильма «Последнее воскресение», рассказывающего о последнем годе жизни писателя Льва Толстого.

Берлинале входит в «большую тройку» главных киносмотров вместе с Венецианским и Каннским фестивалями. В первый раз он был организован в 1951 году в Западном Берлине странами-союзниками по Второй мировой — США, Францией и Великобританией.

С 1978 года Берлинале неизменно проводится в феврале. Организаторы ежегодно реализуют более 400 тыс. билетов на кинофестиваль, что делает его крупнейшим в мире по количеству посетителей.

Люди спят в очереди за билетами на 70-й Берлинский кинофестиваль

Reuters

© Annegret Hilse

Программа фестиваля состоит из девяти секций: «Конкурс», «Панорама», «Форум», «Поколение», «Перспективное немецкое кино», «Короткий метр», Berlinale Special, «Столкновения» и «Ретроспектива».

«Золотой медведь» — высшая награда Берлинского международного кинофестиваля. Она вручается в номинациях «Лучший фильм», «Лучший короткометражный фильм» и с формулировкой «За жизненные достижения».

Обладателями «Серебряного медведя» становятся артисты, одержавшие победу в категориях «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», лауреаты Гран-при фестиваля, а также операторы, костюмеры и другие деятели кино.

С 1975 года, когда в основном конкурсе впервые приняла участие советская картина — «Сто дней после детства» режиссера Сергея Соловьёва, — на фестивале побывало множество отечественных фильмов. Главный приз получили лишь две из них — «Восхождение» (1977) Ларисы Шепитько и «Тема» (1987) Глеба Панфилова.

«Серебряным медведем» были награждены режиссёры Сергей Соловьёв за упомянутые «Сто дней после детства», Георгий Шенгелая за фильм «Путешествие молодого композитора» (1986) и Вадим Абдрашитов за работу над картиной «Пьеса для пассажира» (1995).

В 2019 году Россия была представлена фильмами «Мальчик русский» Александра Золотухина (недавно вышедшим в широкий прокат) и «Кислота» Александра Горчилина.