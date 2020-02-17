Агния Барто или нет? Тест RT ко дню рождения поэтессы

17 февраля 1901 года в городе Ковно (ныне Каунас) родилась Агния Львовна Барто — советская детская поэтесса, писательница, сценаристка и радиоведущая. На её произведениях выросло и училось читать не одно поколение, её стихи — признанная классика, которую, казалось бы, знает наизусть каждый. Проверьте, сможете ли вы отличить творчество Агнии Барто от произведений других поэтов.

РИА Новости