Агния Барто или нет? Тест RT ко дню рождения поэтессы

Короткая ссылка
RT
17 февраля 1901 года в городе Ковно (ныне Каунас) родилась Агния Львовна Барто — советская детская поэтесса, писательница, сценаристка и радиоведущая. На её произведениях выросло и училось читать не одно поколение, её стихи — признанная классика, которую, казалось бы, знает наизусть каждый. Проверьте, сможете ли вы отличить творчество Агнии Барто от произведений других поэтов.
Агния Барто или нет? Тест RT ко дню рождения поэтессы
  • РИА Новости

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить