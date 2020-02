«Ленивая лезгинка», «Экспонат» и толкатель ядра: как стартовал седьмой сезон проекта «Голос. Дети»

14 февраля начался новый, седьмой сезон вокального шоу «Голос. Дети». Ведущими стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце, а места наставников заняли Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко (Баста). Уже в первый день слепых прослушиваний участники покорили жюри искренностью и непосредственностью, а также заслужили похвалу за амбициозные номера. Подробнее о самых интересных моментах выпуска — в материале RT.

14 февраля на Первом канале стартовала трансляция седьмого сезона шоу «Голос. Дети». Обязанности наставников взяли на себя Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (Василий Вакуленко). В качестве ведущей к Дмитрию Нагиеву снова присоединилась Агата Муцениеце.

Сезон открылся традиционным выступлением наставников. Они специально подготовили песню «О, голос!» на основе композиции хитмейкеров Никки Чинна и Майка Чепмена Oh Carol, где обыграли особенности шоу и собственного репертуара.

Напомним, «Голос. Дети» отличается от «взрослого» шоу сокращённым форматом соревнования. На этапе слепых прослушиваний в свои команды наставники набирают по 15 человек.

Далее следуют этапы «Поединки» и «Песня навылет», а победителя, по традиции, выявят в прямом эфире с помощью зрительского голосования.

Первым из конкурсантов на сцену вышел шестилетний Мирон Довгань из Челябинска. У него есть ясное видение будущей карьеры: мальчик собирается поступать в музыкальную школу при консерватории, а когда вырастет — планирует обязательно стать музыкантом. Он выступил с хитом группы «Любэ» под названием «От Волги до Енисея».

С первых нот его номер одобрили Полина Гагарина и Баста, несколько позже к ним присоединился Валерий Меладзе. Довгань выбрал себе в наставники последнего.

Соревнование продолжила Элина Хан из Калуги. 11-летняя исполнительница корейского происхождения решила продемонстрировать вокальные способности на примере собственной версии песни The Beatles — Back in The U.S.S.R.

В свою команду юную певицу пригласила Полина Гагарина. «Спасибо вам, мальчики, что не повернулись», — обратилась к коллегам наставница. Новую подопечную она охарактеризовала как «шторм энергии, таланта и артистизма».

Обсуждая успех Элины, наставники заодно рассказали, что собственные дети просят их не петь дома. Подобных претензий удалось избежать только Басте, поскольку его дети пользуются наушниками.

10-летняя Елизавета Сметанникова, прилетевшая в Москву из Новосибирска, выбрала для своего выступления композицию «Экспонат». Участница призналась, что её семье (а в особенности папе) нравится творчество Сергея Шнурова.

Валерий Меладзе заметил, что в номере конкурсантки была важна не песня, а её индивидуальное исполнение (по достоинству оценённое всеми наставниками). Полина Гагарина обещала участнице, что ей не придётся жертвовать учёбой в школе, а Меладзе намекнул, что, если она станет его подопечной, Сметанникову будут уважать учителя.

Баста же решил подкупить девочку возможностью исполнять любимые песни её папы. Не исключено, что это и оказалось решающим фактором — Лиза присоединилась к его команде.

Зелимхан Атаев из Махачкалы помимо вокального таланта успел показать свои хореографические навыки: перед выходом на сцену он продемонстрировал «ленивую лезгинку» на стуле.

На суд наставников он представил песню на итальянском языке Parlami d'amore, Mariu, известную в исполнении таких легендарных певцов, как Пласидо Доминго и Дмитрий Хворостовский.

Валерий Меладзе отметил, что выступление Зелимхана было трогательным и красивым, но юному вокалисту пока не хватает опыта для исполнения такой сложной песни. Полина Гагарина также посоветовала участнику продолжать заниматься.

10-летняя жительница Рязани Милана Волкова покорила всех наставников композицией «Не пара», а потом дополнила свой выход небольшим танцевальным номером в стиле хип-хоп. Она решила присоединиться к команде Полины Гагариной.

Неожиданно низкий голос восьмилетней Таисии Скомороховой сразу заставил повернуться Полину Гагарину и Басту. В итоге песня «Goomba Boomba» в её исполнении вместе с задорным танцем вызвала восторг всех наставников (Гагарина в знак одобрения даже нажала кнопку несколько раз).

Юная певица призналась, что профессионально занимается пением уже три года — с пяти лет, а танцы придумывает сама. Артистичная девочка выбрала команду Полины Гагариной.

Таисия тут же предложила наставнице спеть дуэтом композицию «Ангелы в танце», причём взяла на себя партию для нижнего голоса — а остальным наставникам посоветовала не расстраиваться, пообещав прийти на шоу в следующем году.

13-летний Александр Переплётчиков из села Павловка Оренбургской области — не только вокалист, но и спортсмен: он рассказал, что может толкнуть ядро на 8 метров. Для этапа слепых прослушиваний он выбрал старинный романс «Вдоль по улице метелица метёт».

К мальчику не повернулся ни один из наставников. Валерий Меладзе объяснил своё решение тем, что у Переплётчикова уже сформирован классический стиль вокала, и было бы неправильным заставлять его исполнять эстрадный репертуар.

Кристина Силлер (14 лет) с раннего детства мечтает стать певицей. Но если её творческий путь не сложится, участница уже решила, что пойдёт служить в полиции.

На этапе слепых прослушиваний ей улыбнулась удача — к исполнительнице уже в конце выступления повернулся Валерий Меладзе, который подчеркнул, что песня Strange Birds не позволила в полной мере раскрыть её вокальные возможности.

Поклонник творчества Фредди Меркьюри, Иван Кургалин из Великого Новгорода, выступил с песней «Слишком влюблён». В проекте он остался благодаря вмешательству Полины Гагариной: она буквально умоляла Басту взять участника в команду, и даже была готова запустить в коллегу блокнотом.

Наставник повернулся в самый последний момент и объяснил, что ему не хватило в исполнении Ивана «рискованности, надлома и драматизма», а также заметил, что подобные песни нужно обязательно дослушивать до конца.

Выступление Анны Бажановой заинтересовало наставников ещё до того, как участница начала петь — её решение исполнить хит Майкла Джексона Billie Jean было амбициозной заявкой, однако не обеспечило юной певице места ни в одной из команд.

Тем не менее наставники похвалили Бажанову за смелость. В частности, Меладзе признался, что сам не взялся бы исполнять эту композицию.

Финальным номером выпуска стало выступление Алисы Савчиц с песней Somewhere. Валерий Меладзе аплодировал участнице стоя. Наставник подчеркнул, что помимо голоса его впечатлила энергетика юной певицы. Конкурсантка же сделала выбор в пользу Басты, который также отозвался о её номере очень тепло.