Униженные и оскорблённые нового столетия: на ТВ начинается показ сериала «Домашний арест»

17 февраля ТНТ начинает трансляцию сериала Семёна Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест». Онлайн-премьера картины состоялась ещё летом 2018-го. По итогам того года «Домашний арест» получил массу наград и был признан лучшим сериалом, а критики хвалили его за смелость, актуальную сатиру и самобытность. По сюжету попавшийся на взятке чиновник оказывается заперт по месту прописки — в коммуналке, по соседству с рядовыми жителями провинциального города. Ему придётся ответить перед гражданами за беспредел, который творился в округе под его руководством, и попытаться вернуться к привычной жизни без денег и связей.

Онлайн-премьера сериала «Домашний арест» состоялась 16 августа 2018-го. По итогам года лента была отмечена множеством наград — так, проект получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Домашний арест» признали лучшим комедийным сериалом года. Призы также достались Семёну Слепакову (сценарий), Петру Буслову (режиссура), Павлу Деревянко (главная роль), Альбине Тихановой и Тимофею Трибунцеву (второстепенные роли), а также Руслану Габдрахманову и Татьяне Хречковой, которые отвечали за режиссуру монтажа и кастинг соответственно.

Кроме того, создатели картины были удостоены специального приза премии «Ника» — «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа».

Критики отмечали «беспрецедентно высокий» уровень работы съёмочной группы и присущие проекту «юмор на грани фола» и смелость (главный герой — чиновник-взяточник, и весь сюжет выстраивается вокруг злоключений властьимущих).

«Пилот «Домашнего ареста» показывали прессе ещё в 2015 году, но проект тогда не пошёл дальше демоверсии — в тот момент Слепаков доделывал «Озабоченных». Пазл окончательно сложился лишь спустя три года при помощи мощной команды: Пётр Буслов («Бумер») в режиссёрском кресле, солидный актёрский ансамбль и оскароносный Людовик Бурсе («Артист») в композиторах до кучи. Добавьте к этому более чем актуальную тему — засилье коррупции в стране — и получите потенциальный ТВ-хит. Правда, на телевидении он так и не вышел: премьера сериала состоялась на платформе ТНТ-PREMIER», — писал film.ru в 2018 году.

«Домашний арест» выйдет в эфир полтора года спустя: в понедельник, 17 февраля, первый эпизод сериала (всего их 12) покажет ТНТ.

Сценарист и креативный продюсер картины (а также автор главной музыкальной темы сериала «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым») Семён Слепаков одобрил идею трансляции по телевидению.

«Как автору и сценаристу «Домашнего ареста» мне хотелось бы, чтобы сериал посмотрели как можно больше людей, поэтому я рад, что его покажут по ТНТ. Надеюсь, те зрители, которые сериал ещё не видели, получат удовольствие», — сообщил Слепаков RT.

В центре сюжета — история мэра провинциального городка Синеозёрска Аркадия Аникеева (Павел Деревянко).

Герой вырос в скромной коммунальной квартире под строгим надзором добропорядочной бабки (Ёла Санько), однако, оказавшись во власти, кардинально сменил образ жизни. Его быт на должности мэра составляли дорогие машины, чехлы для телефона из кожи крокодила, брендовые вещи, изящно обставленный кабинет и другие атрибуты роскоши.

Также Аркадий мог позволить себе любовницу (Яна Кошкина примерила на себя образ на грани фола) и другой грешок, за который рядовой гражданин точно угодил бы за решётку — наркотики. На своём посту Аникеев чувствовал себя всесильным и неуязвимым.

В частности, он пользовался служебным положением, чтобы отомстить за детские обиды: припомнив вчерашнему хулигану, а ныне простому строителю Ване Самсонову (Александр Робак) его прегрешения, Аникеев изощрённым образом унизил старого знакомого.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Однако его помощник Паша (Сергей Бурунов), которого Аникеев напутствовал неизменной фразой «действуй-злодействуй», подставляет начальника — и того ловят на взятке.

Тут герой попадается в ловушку собственной деланной скромности: на время следствия героя помещают под домашний арест не в роскошную квартиру или шикарный особняк, а по месту прописки — в ту самую коммуналку его детства.

Здесь по-прежнему живут оскорблённый Самсонов с женой и детьми, пенсионерка советской закали Клавдия Викторовна (Альбина Тиханова), а также преподаватель Синеозёрского университета Марина. Последняя накануне как раз обвиняла чиновника в вандализме — тот решил снести памятник архитектуры ради строительства торгового центра.

Старая комната героя обстановкой больше напоминает тюрьму — здесь, помимо отклеившихся обоев, остались только металлическая кровать без матраса и кресло. В такой обстановке Аникеев будет пытаться вернуть себе деньги и власть, причём самым неожиданным способом: поскольку его собственная репутация безнадёжно испорчена, место мэра герой предложит Самсонову.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Слепаков как сценарист, а также Пётр Буслов и, конечно, Павел Деревянко придумали главному герою самый отталкивающий образ: продажного, лицемерного, лживого садиста. К слову, Деревянко за эту работу был удостоен премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении».

Впрочем, поскольку этот персонаж находится в позиции главного героя, а не злодея, предполагается, что зрители должны ему сопереживать, особенно, когда он попадает в очень жёсткие истории. Дальнейшее развитие сюжета предусматривает, что мэр, пускай не исправится, но, возможно, станет более человечным. Никого из центральных персонажей в принципе не получается причислить к положительным, но, по крайней мере, они не показаны отъявленными негодяями и иногда вызывают сочувствие.

Экс-премьер Дмитрий Медведев, который ещё в 2018 году ознакомился с сериалом, отмечал, что типажи некоторых персонажей сериала довольно узнаваемы.

«Я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы. Что-то реалистично... Если вы на кого-то намекаете — то вряд ли, но узнаваемые как типажи — точно. И некоторые вещи просто смешные», — подчеркнул Медведев, тогда занимавший пост премьер-министра России.