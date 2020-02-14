После сказки: в прокат вышел «Лёд 2»

В День всех влюблённых на экраны выходит фильм «Лёд 2» — продолжение спортивной мелодрамы 2018 года. К актёрскому составу первой части присоединились Анна Михалкова, Юлия Хлынина и Виталия Корниенко, а Олега Трофима на режиссёрском кресле сменил Жора Крыжовников. По сюжету сиквела история любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова закончилась свадьбой, однако с рождением дочери в жизни героев начинаются новые испытания.

Околоспортивная лента с элементами мюзикла «Лёд» с Аглаей Тарасовой, Александром Петровым и Милошем Биковичем вышла в прокат 14 февраля 2018 года — точно ко Дню святого Валентина.

Картина была встречена критиками и зрителями достаточно тепло и собрала более 1,5 млрд рублей (таким образом, на сегодняшний день «Лёд» входит в десятку самых кассовых фильмов российского производства). Успех вдохновил продюсеров на продолжение ленты, которая была задумана как целостное, законченное произведение.

Производство первой части спортивной мелодрамы возглавлял Олег Трофим, ранее работавший над музыкальными клипами и рекламными роликами, однако снять сиквел продюсеры предложили Жоре Крыжовникову («Самый лучший день», «Горько!», «Звоните ДиКаприо!»).

Это было если не закономерное, то по меньшей мере логичное решение: Крыжовников зарекомендовал себя как талантливый кинематографист, кроме того, у него есть опыт работы с музыкальными фильмами (в этом плане сиквел продолжает линию первого «Льда»).

Режиссёр отмечал, что посмотрел оригинальную картину уже после того, как ознакомился со сценарием продолжения, поэтому свою будущую ленту также воспринимал как самостоятельную.

Кадр из фильма «Лёд 2»

© kinopoisk.ru

Возможно, отношение Крыжовникова к работе было весьма благоприятным с точки зрения производства, однако для зрителей «Лёд 2» неизбежно станет продолжением оригинальной истории.

Итак, за всеми трудностями, которые главные герои Надя и Саша преодолели вместе, следует сказочная свадьба: жених, сбежав с игры, врывается в ЗАГС на коньках. Стены зала поднимаются к небесам, начинается первая музыкальная пауза — «Аллилуйя любви» из легендарной рок-оперы «Юнона и Авось».

Подобная сцена куда лучше подошла бы для финала, чем для начала истории. Потому создатели ленты решили развить дальнейшее действие из неожиданного сценарного поворота — настолько дерзкого, что поклонники первой ленты могут посчитать его кощунством.

Большая часть экранного времени посвящена дочке героев, которую тоже назвали Надей. Девочка, уверенная в том, что её папа —таксист, а мама — врач (отсылка к «Интернам»?), мечтает стать фигуристкой. В этом ей берётся помочь тренер Шаталина.

Саша же вынужден решать более приземлённые вопросы: как только он стал отцом-одиночкой, на него обратили внимание органы опеки в лице традиционно плохого и хорошего «полицейских» (последнего играет Анна Михалкова). Поначалу ушедший из спорта ради дочки герой впоследствии должен вернуться в профессию, чтобы сохранить семью.

Дважды в одну реку

Режиссёр у «Льда» действительно поменялся, но зрители это вряд ли заметят: лента сохранила все плюсы и минусы первой части. Приложивший руку и к сценарию Крыжовников вновь попытался создать некий гибрид тем и жанров, из-за чего померкла центральная идея фильма.

От мелодрамы в ленте осталось немного; да и драмой её не назовёшь (что скорее хорошо, нежели плохо). Спортивная линия сохранилась — но уже не является определяющей. Превалирует в картине тема семьи.

Из первого фильма во второй перекочевали элементы мюзикла — те же клипы-каверы на не слишком актуальные (но всё же любимые) отечественные хиты. К несчастью, они по-прежнему не всегда органично вписываются в повествование и выпадают из общей стилистики ленты.

Кадр из фильма «Лёд 2»

© kinopoisk.ru

«Лёд 2» представляет собой эдакое попурри из тем: тут отыщется место и противостоянию человека и властей в вопросах опеки детей; и непростому выбору между карьерой и семьёй; и конфликту амбиций и человечности (данный мотив раскрывается на примере героини Марии Ароновой).

В целом у ленты очень хороший посыл: главное в жизни человека — семейные отношения с взаимной поддержкой и готовностью на любые подвиги ради близкого человека. Тем не менее, в процессе просмотра смысл теряется за обилием побочных идей.

Складывается впечатление, что создатели картины хотели угодить любому зрителю — от любителей поплакать над мелодрамой до критиков несовершенств общественного устройства (и при этом балансировали на грани караоке). Но в результате драма сделала сказку невесёлой, а песни нивелировали трагизм.

Основные же достоинства ленты — актёрская игра и повествование, провоцирующее эмоциональный отклик. Обидно, пожалуй, только за сцену, где авторы без видимых причин добавили лубочных черт образу Марии Ароновой, что не сочетается ни с ролью, ни с имиджем актрисы в целом.

Зато весьма удачным получилось её музыкальное соло с песней Аллы Пугачёвой «Озеро надежды». Также хорошо смотрится на экране девятилетняя Виталия Корниенко, на счету которой десятки ролей. Александр Петров как всегда органичен в амплуа романтического героя с тяжёлой судьбой.

А тот самый кощунственный сюжетный поворот, надо отдать должное кинематографистам, заставляет сопереживать героям на протяжении всего фильма — до самых финальных титров. Оправдывает ли себя такой ход, станет ясно после первых отзывов зрителей.