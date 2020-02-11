Мадонна в гроте: тест RT по истории религиозных чудес

По утверждению Католической церкви, 11 февраля 1858 года в окрестностях города Лурд на юге Франции 14-летней Бернадетте Субиру из бедной крестьянской семьи явилась Богоматерь. Девушка утверждала: проходя мимо одного из гротов, она увидела, что он залит светом, а внутри стоит женщина в белом. В течение следующих пяти месяцев видение повторялось у Бернадетты ещё 17 раз, в один из которых фигура представилась Девой Марией. Скептически настроенное общество и церковные иерархи постепенно поверили в чудо, и теперь Лурд — одно из самых популярных мест паломничества у верующих католиков. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю религиозных чудес.

© Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах» (1483—1486)