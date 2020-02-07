Колчак, Деникин или Врангель: тест RT и «Дилетанта» о лидерах Белого движения

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RT
7 февраля 1920 года был расстрелян Александр Колчак — адмирал, полярный исследователь, океанограф и лидер Белого движения. Когда Белая армия потерпела поражение в Сибири и начала отступать, он был выдан большевикам Чехословацким корпусом, после чего расстрелян в Иркутске вместе с председателем Совета министров Виктором Пепеляевым. Ответьте на несколько вопросов и узнайте, на кого из лидеров Белого движения вы больше всего похожи.
Колчак, Деникин или Врангель: тест RT и «Дилетанта» о лидерах Белого движения
  • © Wikimedia Commons

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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