Колчак, Деникин или Врангель: тест RT и «Дилетанта» о лидерах Белого движения

7 февраля 1920 года был расстрелян Александр Колчак — адмирал, полярный исследователь, океанограф и лидер Белого движения. Когда Белая армия потерпела поражение в Сибири и начала отступать, он был выдан большевикам Чехословацким корпусом, после чего расстрелян в Иркутске вместе с председателем Совета министров Виктором Пепеляевым. Ответьте на несколько вопросов и узнайте, на кого из лидеров Белого движения вы больше всего похожи.

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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»