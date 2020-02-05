Царь, царевич, король, королевич: тест RT о титулах

5 февраля 2 года до нашей эры основателю Римской империи Октавиану Августу был присвоен титул «Отец Отечества» (Pater Patriae) — его жаловал сенат за особые заслуги, после долгого правления или просто в знак большого уважения. Этот титул носили многие римские императоры, включая Юлия Цезаря, Калигулу и Марка Аврелия. Позже его стали использовать и в других странах, в том числе и в Новое время. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в титулах, регалиях и тех, кто их носит.

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