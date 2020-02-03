«Женщины вынуждены лазить в окна к любимым мужчинам»: о чём сериал «Война семей»

17 февраля телеканал ТНТ начинает показ нового комедийного сериала. «Война семей» — история о влюблённых, которые не могут быть вместе из-за ссоры ближайших родственников. Режиссёрское кресло проекта заняли Илья Фарфель («Короче») и Евгений Корчагин. Роли в сериале исполнили Александр Робак, Егор Бероев, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили и другие.

Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) знакомы с первых дней жизни — с момента, как родители принесли их к педиатру. Друзья вместе ходили в школу, служили в армии — а затем обзавелись общим участком земли, на котором построили одинаковые дома. Впоследствии они даже организовали совместный мебельный бизнес.

Наконец уже взрослые сын Миши и дочь Димы (в исполнении Арама Вардеваняна и Пелагеи Невзоровой соответственно) радуют отцов новостью: они поженятся, а значит, семьи породнятся. Только жена Димы Даша (Ольга Медынич) не разделяет общего настроя. Все эти годы она была не в восторге от друзей мужа, да и в собственном браке разочаровалась.

Чтобы расстроить свадьбу, Даша раскрывает дочери семейную тайну: Вадим — приёмный сын Миши. Она всеми правдами и неправдами уговаривает девушку отложить торжество. Но безуспешно.

Тем временем существуют куда более весомые причины отменить свадьбу: в маленьком дружеском мирке двух семей сформировалась ещё одна пара, отношения которой не вписываются в общественные нормы.

Кадр из сериала «Война семей»

© Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

На российской почве

Пересечения с одним из центральных сюжетных ходов сериала можно встретить в ряде зарубежных и российских лент. В том числе в комедии оскароносного французского режиссёра Клода Берри «Минутное помрачение рассудка». В 2015 году историю реанимировали на родине, сняв ремейк «Этот неловкий момент» с Венсаном Касселем и Франсуа Клюзе в главных ролях.

Несмотря на звёздный актёрский состав, фильм собрал весьма скромную кассу — она даже не покрыла бюджет. Знаменитые актёры в предлагаемых амплуа выглядели не слишком убедительно, да и вся лента получилась неловкой.

Формат «Войны семей» тем временем кажется удачным решением для освоения подобной темы. Тем более что особо спорные моменты предусмотрительно сглажены сценаристами: в отличие от французских лент, сериал получился не шокирующим, а в меру провокационным.

Современный отечественный колорит подчёркивают меткие цитаты на актуальные темы. К примеру, о долгах за коммунальные услуги («Год не платишь — сразу отключают») или о смещении ролей мужчины и женщины («Женщины вынуждены лазить в окна к любимым мужчинам»).

Прилипчивого и не в меру любезного знакомого герои метко окрестили «чурчхела, а не человек», а вот отношения между центральными персонажами сценаристы описали как «гражданскую дружбу», которая крепче любого брака.

Кадр из сериала «Война семей»

© Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Семейные секреты обнаруживаются в наиболее неподходящий момент, поскольку в остальное время героям, как водится, мешают самые невероятные и комичные препятствия. В итоге тайное становится явным безо всякого злого умысла — зато с опасными последствиями.

Радует глаз внимание съёмочной группы к деталям, которые подчёркивают абсурдность ситуации: так, в руках едва расставшегося с женой Димы можно заметить книгу под названием «Семьянин».

Не поскупились кинематографисты и на традиционные приёмы, такие как гротеск и противопоставление. Те же главные герои представляют собой одну сплошную антитезу: Миша — бойкий и грубоватый, а Дима — утончённый и скромный.

Игра на ностальгии

Режиссёры Илья Фарфель и Евгений Корчагин подробно остановились на совместной биографии главных героев и заодно передали зрителям привет из прошлого. На кадрах из «семейного архива» они постарались запечатлеть российские 90-е с непременным спортивным стилем, джинсовыми куртками и видеозаписями на VHS-кассетах.

К слову, главные герои в молодости смотрятся любопытно: экранный образ Светланы Корчагиной скрупулёзно подогнали под амплуа Ольги Медынич, а 20-летнего персонажа Александра Робака убедительно сыграл его старший сын Арсений, который также выбрал актёрскую профессию.

В этом смысле самым большим допущением стало объединение в роли Димы Егора Бероева с молодым актёром Анаром Халиловым (всё же многие зрители помнят совсем другого Бероева по «Турецкому гамбиту»). Однако цифровое «омоложение» артистов пока что остаётся уделом блокбастеров, а Халилову вполне удалось передать возвышенную и мечтательную натуру своего героя.

Первый эпизод сериала можно будет увидеть на ТНТ 17 февраля. На онлайн-платформах PREMIER и START показы начались уже 3 февраля.