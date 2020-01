«Вот бы и мне самоуверенность миллиардера»: что говорят в сети о музыкальном творчестве Илона Маска

31 января предприниматель и изобретатель Илон Маск выложил в сеть свою новую песню Don’t doubt ur vibe («Не сомневайся в себе»). Большинство преданных поклонников миллиардера восприняли новость с восторгом, однако не все слушатели разделяют их настрой. Впрочем, главе Tesla уже предложили сотрудничество звукозаписывающие компании. Впервые Маск попробовал себя на музыкальном поприще весной 2019 года — тогда он выложил в сеть трек на смерть гориллы Харамбе, убитой в 2016 году из-за того, что в вольер упал ребёнок.

Илон Маск в очередной раз решил напомнить поклонникам, что он не только технический гений и миллиардер. Глава Space X и Tesla поделился с миром своим новым треком Don’t doubt ur vibe («Не сомневайся в себе»). Танцевальная композиция доступна на платформе Soundcloud.

В Twitter Маск пояснил, что он выступил в качестве автора слов и лично записал композицию, и в доказательство выложил фото из студии звукозаписи.

Видимо, предвидя реакцию интернет-сообщества, миллиардер прибегнул к самоиронии, отметив, что песня получилась довольно сложной. В действительности её текст состоит из двух незамысловатых строк: Don't doubt your vibe / Because it's true (Не сомневайся в себе, / Ведь ты настоящий).

Впрочем, к публикации песни Илон Маск подготовился основательно — и даже сменил ник в Twitter на E "D" M (эта аббревиатура совпадает с названием жанра композиции Electonic Dance Music — электронная танцевальная музыка).

Песня вышла под эгидой лейбла Emo G Records, владельцем которого также является Маск: по всей видимости, финансы позволяют миллиардеру не поручать новые задумки сторонним компаниям, а расширять собственную сферу деятельности.

Хорошо забытое старое

Это не первый случай, когда Илон Маск делится своим музыкальным творчеством. Однако предыдущий опыт миллиардера не был воспринят публикой всерьёз: первый трек предприниматель выложил 1 апреля — в день дурака, и релиз сочли шуткой.

Первоапрельский трек, который СМИ отнесли к рэпу (на самом деле композиция ближе к хип-хопу), был посвящён горилле по имени Харамбе. Животное проживало в зоопарке Цинциннати и было убито в мае 2016 года, поскольку в вольер упал ребёнок и зверь начал проявлять агрессию.

Инцидент вызвал противоречивую реакцию публики и экспертов. Маск в своей песне не стал высказывать позицию на этот счёт — в тексте композиции прежде всего говорится, что отправившегося в рай Харамбе любят и помнят.

Маск назвал трек своим лучшим творением на тот момент. Интересно, что вокальные навыки миллиардера были подкреплены автотюном — программным обеспечением, которое подстраивает вокальную партию под инструментальную. Эту технологию изобрёл Энди Хильдебранд, так что главе Tesla не пришлось прибегать к своим навыкам разработчика.

Оба своих трека Маск презентовал в Twitter. Если дебютный сингл большинство пользователей социальной сети не восприняли всерьёз, то новая песня привлекла внимание даже представителей музыкальных сервисов. К примеру, сотрудничество Маску предложила компания Bubuka.

Дорогой Илон Маск!



Мы в компании "БУБУКА" высоко оценили Ваш музыкальный талант, и предлагаем взаимовыгодное сотрудничество. Если Вы заполните анкету на нашем сайте (https://t.co/lCHYMAwi06), уже через 24 часа Ваш трек будет играть по всей России.



Подумайте об этом! 😘 — BUBUKA (@BUBUKA94524035) January 31, 2020

Также возможностью коллаборации всерьёз заинтересовались продюсеры американского лейбла Gud Vibrations. Идею подхватили и развили другие пользователи соцсетей: Маску тут же посоветовали записать трек с его девушкой Граймс или основателем Amazon Джеффом Безосом.

Впрочем, в рунете не обошлось из без шуток на тему бесчисленных талантов американского предпринимателя. Некоторые пользователи Twitter считают, что у нового трека большое будущее... на Марсе.

«Это будет вступительным треком на первом опен-эйре на Марсе (lol). Bravo Elon», — написал один из комментаторов.

Некоторые были весьма откровенны в своих оценках. «Маркетолог он, конечно, гениальный, но вот с музыкой как-то не оч», — заметил другой пользователь.

За рубежом хобби Маска воспринимают преимущественно с юмором. Часть слушателей, к примеру, сравнивают инженера с исполнителями Post Malone и Lil Peep.

Другой юзер объединил два новых детища изобретателя — песню и электрический пикап: «Теперь я точно знаю, что должен делать мой Tesla Cybertruck, когда я спрашиваю его: «Стоит ли сомневаться в себе?».

Как это часто бывает, одно громкое событие заставило пользователей интернета вспомнить другие явления поп-культуры. Так, изобретателю посоветовали объединить песню с хитом этой зимы — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Маск ответил мемом с Хоакином Фениксом в роли Джокера.

Кто-то счёл необходимым попрекнуть Илона Маска его финансовым положением — мол, успешному предпринимателю с мировым именем легко раздавать подобные советы.

«О нет! Илон Маск, на помощь! Я сомневалась в себе и не знала, как с этим быть. Вот бы и мне самоуверенность миллиардера, да ещё чтобы некому было загубить мои амбиции», — пишет блогер.