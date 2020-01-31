Свобода или смерть: тест RT о народничестве

31 января родился Борис Савинков — писатель, революционер, участник Белого движения. Он был одним из лидеров партии эсеров и руководителем её боевой организации, которая занималась подготовкой и исполнением террористических актов в Российской империи. Идеологией эсеров было народничество, которое стремилось к объединению интеллигенции и простых людей и всеобщему равенству. Проверьте, что вы помните об этом течении, его основных участниках и связанных с ним событиях.

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