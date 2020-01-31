Сор из избы: на телевидении вышла российская версия реалити-шоу «Любовь на выживание»

В России состоялась премьера реалити-шоу «Любовь на выживание» — адаптации одноимённого украинского проекта. Ведущей программы стала рэп-исполнительница и блогер Айза Анохина. Участники шоу — пары с проблемами в отношениях — отправляются в Камбоджу за денежным вознаграждением в размере 200 тыс. рублей. Чтобы получить приз, им необходимо пройти несколько испытаний. По тематике «Любовь на выживание» перекликается с популярными развлекательными проектами 2000-х и 2010-х годов, в частности с шоу The X-Effect на MTV.

30 января на телеканале «Пятница» состоялась премьера реалити-шоу «Любовь на выживание» c Айзой Анохиной в качестве ведущей. Герои программы — пары, которым необходимо преодолеть кризис в отношениях и начать новый этап совместной (или уже раздельной) жизни.

С этой целью участники отправляются в Камбоджу. Там им предстоит пройти испытания на верность, проверить уровень доверия и взаимопонимания и научиться преодолевать свои страхи — всего пять этапов по нескольким направлениям.

За успешно пройденные испытания герои шоу получают ключи. Ими можно открывать шкатулки, по которым разложены части денежного приза на общую сумму в 200 тыс. рублей. Однако создатели шоу полагают, что куда важнее в данной ситуации то, как изменятся отношения внутри пары.

© Пресс-служба телеканала Пятница

Цель каждого этапа — заставить партнёров действовать сообща. Задания подбираются с учётом личностных характеристик участников и направлены на то, чтобы герои либо попытались преодолеть имеющиеся трудности, либо взглянули друг на друга с новой стороны.

Ревнивые должны стерпеть общение партнёра с противоположным полом, нервным придётся проявить терпение, чтобы не подставить себя и возлюбленного, инфантильным — доказать самостоятельность. Особо зрелищной призвана стать проверка внимания: один из участников отвечает на вопросы о партнёре, и в случае его ошибки второй понесёт наказание — к примеру, ему придётся съесть жареных насекомых.

Кульминация программы — испытание на честность, которое снимается заранее. Пара должна посмотреть видео, на котором оба участника на полиграфе отвечают на провокационные вопросы.

Покажут героям и другой любопытный сюжет: выяснится, что перед поездкой в Камбоджу подосланные актёры всячески провоцировали влюблённых на измену (причём для каждого участника продюсеры специально подбирали наиболее привлекательный типаж).

Ведущей шоу стала рэп-исполнительница, блогер и предприниматель Айза Анохина. Она нередкий гость на телевидении: на Муз-ТВ Айза была лицом «Неформат чарта», на «Пятнице» заседала в жюри музыкального проекта «Голос улиц» вместе с Бастой и Ресторатором, а в 2019 году в качестве одной из ведущих участвовала в реалити-шоу «#Яжемать».

Теперь Айза выступает в довольно строгом, но при этом эмоциональном образе. Она в достаточно жёсткой форме указывает героям на их ошибки и даже в случае успеха отмечает недочёты, допущенные участниками в процессе выполнения заданий.

За счёт эмоциональной манеры общения Айзы складывается впечатление, что она хорошо знакома с парой (или, по меньшей мере, тщательно готовилась к встрече). Иногда артистка вызывает участников на откровенный разговор, делясь собственным опытом: так, она призналась, что десять лет жила в деструктивном браке, и подчеркнула — теперь в её семье не принято контролировать партнёра. Возможно, впоследствии исполнительница поделится с поклонниками и другими подробностями своей личной жизни.

Всё тайное становится достоянием общественности

Формат проекта «Любовь на выживание» был разработан украинским «Новым каналом» (первым ведущим оригинальной версии был шоумен Даниэль Салем). Передача продержалась в эфире с 2016 по 2018 год. На российском телевидении переводные оригинальные выпуски ранее транслировались телеканалом «Ю».

Впрочем, корни формата — по крайней мере, отдельных его эпизодов — уходят ещё глубже. Разоблачению изменников с актёрами и скрытыми камерами было посвящено немало шоу — в том числе на российском телевидении. Одним из таких проектов стала телепрограмма «Испытание верности» на канале Муз-ТВ, которую в разные годы вели Лера Кудрявцева и Тутта Ларсен.

Проекты подобного толка выходили на «Ю»: в 2012-2013 годах зрителям показывали «Соблазны с Машей Малиновской», примерно в то же время можно было увидеть передачу «Брак или никак» (для невест, желающих проверить женихов). В 2016 году стартовало ориентированное на слежку за семейными парами шоу «Измены».

«Курортная» подача была опробована в том числе в середине 2000-х годов на канале MTV проектом The X-Effect (для российского зрителя название адаптировали как «Тайные соблазны курортного отеля»).

По замыслу шоу, в один номер отеля заселяли бывших возлюбленных, а их нынешние пассии на протяжении нескольких дней с помощью скрытых камер наблюдали за развитием ситуации. В конечном счёте героям нужно было решить, с кем продолжить общение. Оригинальная версия шоу транслировалась в 2006-2009 годах.