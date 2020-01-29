Факты об Антоне Павловиче: тест RT ко дню рождения Чехова

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RT
29 января 1860 года в Таганроге в большой купеческой семье родился Антон Павлович Чехов — выдающийся русский писатель и драматург. Его произведения изучают в школах, их экранизируют и инсценируют по всему миру. Но так ли много фактов из его биографии вам известны? Проверьте себя.
Факты об Антоне Павловиче: тест RT ко дню рождения Чехова
  • Gettyimages.ru
  • © Fine Art Images/Heritage Images

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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