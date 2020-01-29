Факты об Антоне Павловиче: тест RT ко дню рождения Чехова
29 января 1860 года в Таганроге в большой купеческой семье родился Антон Павлович Чехов — выдающийся русский писатель и драматург. Его произведения изучают в школах, их экранизируют и инсценируют по всему миру. Но так ли много фактов из его биографии вам известны? Проверьте себя.
- Gettyimages.ru
- © Fine Art Images/Heritage Images
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»
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