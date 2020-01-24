Королевы школьного улья: в США переснимут комедию «Дрянные девчонки»

Компания Paramount Pictures снимет полнометражный фильм «Дрянные девчонки» на основе одноимённого бродвейского мюзикла (тот, в свою очередь, был поставлен по мотивам американской комедии 2004 года). Сюжет и картины, и мюзикла выстраивается вокруг злоключений добропорядочной девушки Кейди. Героиня пытается найти место в школьной иерархии, сталкивается с травлей и становится инициатором и жертвой жестоких интриг. Скрипт к будущему фильму напишет автор сценария оригинальной картины и либретто к мюзиклу Тина Фей.

Киностудия Paramount Pictures готовит полнометражную киноадаптацию бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки» — номинанта на престижную американскую премию «Тони». Спектакль, в свою очередь, поставлен по мотивам одноимённой молодёжной комедии 2004 года с Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс и Амандой Сейфрид.

По данным зарубежных СМИ, о предстоящей экранизации продюсеры мюзикла заговорили на фоне предстоящих в 2021 году гастролей театральной труппы.

К работе над картиной вернётся американская писательница и актриса Тина Фей — автор сценария оригинальных «Дрянных девчонок». Она вновь напишет скрипт, а также спродюсирует ленту.

«Я очень рада возможности вновь вернуть «Дрянных девчонок» на большой экран. Мне невероятно приятно видеть, сколько этот фильм и мюзикл значат для зрителей. Я уже на протяжении 16 лет не расстаюсь с этими персонажами. Они моя вселенная Marvel, и я безумно их люблю», — цитирует Фей сайт Variety.

В числе прочего актриса сыграла одну из ролей в комедии 2004 года, а позднее написала либретто, по которому впоследствии поставили мюзикл. Среди продюсеров предстоящего фильма значится Лорн Майклз, ранее также работавший над картиной 2004 года.

«Было очень здорово работать над «Дрянными девчонками» и видеть, как фильм сначала превратился в мюзикл, а теперь мюзикл становится музыкальным фильмом. Я горжусь тем, что созданные Тиной история и персонажи находят отклик и у новых поколений», — приводит Variety слова Майклза.

По сюжету оригинальной комедии, школьница по имени Кейди Хирон (Лохан) переезжает с родителями из Африки в штат Иллинойс и поступает в местную общеобразовательную школу. Привыкшая к обучению на дому, Кейди тяжело вливается в школьную тусовку, однако вскоре находит друзей, которые готовы помочь ей адаптироваться. Те посвящают новенькую в школьную иерархию и рассказывают о местной элите в лице так называемых баунти — героинь Рэйчел Макадамс, Аманды Сейфрид и Лэйси Шабер.

Кейди и её друзья придумывают схему, с помощью которой девушка могла бы подняться по социальной лестнице и низвергнуть троицу за плохое отношение к одноклассницам. Однако по мере выполнения плана Кейди забывает о его целях и превращается в одну из «баунти».

Несмотря на незамысловатый сюжет, картина блестяще показала себя в прокате. Мировой бокс-офис фильма составил почти $129 млн при бюджете в $17 млн. Лента получила статус культовой молодёжной комедии в США, прославив Сейфрид, Макадамс и Лиззи Каплан.

Премьера бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки» состоялась 31 октября 2017 года в Национальном театре (Вашингтон), а в апреле 2018-го шоу перенесли на Бродвей. В настоящее время мюзикл играют на сцене театра Августа Уилсона в Нью-Йорке, ещё один состав гастролирует по США.

Автором всех музыкальных композиций стал муж Тины Фей, композитор Джефф Ричмонд, а тексты песен написал Нил Бенджамин. В 2018 году постановка получила 12 номинаций (в том числе за хореографию) на престижную театральную премию «Тони», однако ей не дали ни одной награды.

Имена режиссёра и актёров предстоящей киноадаптации мюзикла от Paramount Pictures пока не сообщаются. Также неясно, когда начнётся работа над фильмом.