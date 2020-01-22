Возвращение «Плохих парней» и Кристен Стюарт под водой: какие фильмы стартуют в кино на этой неделе

Среди премьер российского проката на этой неделе — сразу две юмористические ленты отечественного производства: мистическо-романтический «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой и Александром Гудковым, а также снятая на мобильный телефон чёрная комедия «Смерть нам к лицу». Преданных поклонников полиции Майами обрадует возвращение Уилла Смита и Мартина Лоуренса в триквеле «Плохих парней». Для любителей фильмов ужасов кинематографисты подготовили ленту «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем. Кроме того, в прокат выходит картина «Шахматист», основанная на реальной истории Фахима Мохаммада, ставшего чемпионом Франции в возрастной категории до 12 лет.

«Марафон желаний»

Мастер маникюра из Воронежа Марина (Аглая Тарасова) мечтает выйти замуж за своего молодого человека Лёшу (Макар Запорожский). Торжество уже на носу, но как назло, героиня теряет паспорт. Чтобы найти документ, Марина по совету верной подруги Лизы (Мария Миногарова) присоединяется к популярному в соцсетях «марафону желаний».

Его участники верят, что для исполнения желания нужно всего лишь придумать и записать в блокнот самую точную его формулировку. На удивление, всё, что записывает Марина, сбывается, но приводит к самым неожиданным последствиям. Так, сначала она оказывается в вентиляционной трубе петербургского аэропорта, а потом на борту частного лайнера ей приходится изображать труп с отрезанной головой.

Аглая Тарасова, запомнившаяся зрителям по сериалу «Интерны» и полнометражному фильму «Лёд», в этой ленте предстаёт в непривычном амплуа необразованной простушки.

«Марафон желаний» — первый полный метр актрисы и сценариста Даши Чаруши. В числе продюсеров картины — режиссёр Илья Найшуллер («Хардкор»). Небольшую, но яркую роль в фильме исполнил Александр Гудков.



«Плохие парни навсегда» (Bad Boys for Life)

Детектив полиции Майами Маркус Бёрнетт стал дедушкой и (к недовольству своего сотрудника и друга Майка Лоури) засобирался на пенсию. Лоури тем временем угрожает опасность: ему мстит хозяйка наркокартеля, уничтоженного много лет стараниями полицейских. Коллегам придётся отложить планы на отдых, чтобы спасти свою жизнь и заодно искоренить преступность.

Спустя 17 лет после выхода сиквела «Плохих парней» дело Майкла Бэя продолжили режиссёры Адиль Эл Арби и Билал Фалла. Каст, впрочем, остался неизменным — Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись к ролям Лоури и Бёрнетта соответственно.

Экшн-составляющая также не пострадала: зрители вновь увидят масштабные перестрелки с обилием пиротехники, кровопролитные противостояния и погони на дорогих машинах.

В отличие от создателей серии мультфильмов «Шрэк», завершивших франшизу лентой с аналогичным названием, команда «Плохих парней» уже разрабатывает новую, четвёртую историю о приключениях копов.



«Под водой» (Underwater)

На подводной станции «Кеплер 822», базирующейся на дне Марианской впадины, происходит спровоцированная сильным землетрясением разгерметизация. Части экипажа удаётся уцелеть в отсеке со спасательными капсулами. Но жизнь этих людей висит на волоске: им угрожает не только сильное давление, но и ранее неизвестное человечеству существо.

«Под водой» — третий полнометражный фильм американского режиссёра Уильяма Юбэнка и последняя лента, выпущенная киностудией 20th Century Fox. Съёмки картины закончились ещё весной 2017 года, однако релиз был отложен в связи с покупкой 20th Century Fox конгломератом Disney.

Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Венсан Кассель.

«Шахматист» (Fahim)

Фахим Мохаммад родился в столице Бангладеш Дакке в 2000 году, но в возрасте восьми лет был вынужден переехать во Францию. Поселившись с отцом в пригороде Парижа, мальчик начинает посещать занятия по шахматам. Там он знакомится с прославленным гроссмейстером Сильвеном Шампентье.

Фахим решает участвовать в национальных соревнованиях. Но у него возникают трудности, когда Франция отказывается предоставить его семье политическое убежище.

История Фахима — победителя национальных соревнований Франции по шахматам — отражена в автобиографии, написанной в соавторстве с Софи Лё Калленек и Ксавье Парментье. Экранизация книги под оригинальным названием Fahim вышла в мировой прокат в августе 2019 года.

Главную роль в ленте исполнил Ассад Ахмед. Также в картине сыграли Изабель Нанти и Жерар Депардье.

«Смерть нам к лицу»

Героиня фильма Маша (Александра Быстржицкая) смертельно больна. У её мужа (Даниил Пугаев) есть только четыре дня, за которые он должен достать необходимые для её спасения четыре миллиона. Сделать это непросто: на родных и друзей рассчитывать не приходится, а сам он работает курьером, так что кредит ему вряд ли кто-то даст.

Но парень не опускает руки. Он ищет любые способы заработать — включая съёмки в кино для взрослых. Маша и вовсе пытается отнестись к ситуации с юмором: «примеряет» гроб и составляет списки гостей на похороны.

Лента Бориса Гуца, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссёров и ученика Владимира Хотиненко, получила главный приз на фестивале «Окно в Европу». Фильм снят на мобильные телефоны.