От «Дороги» до «Амаркорда»: пять лучших фильмов Феллини

Фильмография Федерико Феллини насчитывает 25 полнометражных и короткометражных картин. Некоторые из них (как, например, «Огни варьете») не принесли режиссёру широкой известности, другие — в том числе «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Амаркорд» — заслужили одобрение зрителей и профессиональных критиков. В день столетия со дня рождения Феллини RT вспоминает пять работ, которые оказали наибольшее влияние на развитие его карьеры и сделали его одним из величайших режиссёров в истории кино.

«Дорога» (La strada)

Первый фильм Федерико Феллини «Огни варьете» провалился, второй — «Белый шейх» — также не нашёл широкой поддержки со стороны зрителей. Третий и четвёртый («Маменькины сынки» и «Любовь в городе») были лучше встречены критиками. А уже пятый обеспечил режиссёру мировое признание, «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и «Оскар» за лучшую картину на иностранном языке.

В «Дороге» рассказывается о жизни девушки-подростка Джельсомины (её роль исполнила супруга Феллини Джульетта Мазина), вынужденной вместо умершей сестры отправиться в странствие с бродячим цирковым артистом Дзампано. Дзампано груб, жесток и напрочь лишён эмпатии. Тем не менее, чуткая, будто не от мира сего Джельсомина испытывает к нему странную привязанность и, кажется, готова мириться со всеми его плохими поступками.

«Дорогой» Феллини хотел показать процесс сближения двух людей и попытаться раскрыть причины глубокой связи между ними. Режиссёр отмечал, что картина подверглась нападкам (действительно, некоторые критиковали его работу) именно за «пронизывающее фильм стремление достичь духовного сближения между Дзампано и Джельсоминой в какой-то иной, сверхъестественной сфере взаимопонимания между мужчиной и женщиной».

«В «Дороге» рассказана одна из бесчисленных человеческих историй, выбран, быть может, самый бедный и самый жалкий случай сосуществования между людьми; я пытаюсь показать, как постепенно лопается скорлупа этого сосуществования и появляется на свет зародыш наипростейшего человеческого сообщества», — писал Феллини в послании к сценаристу и режиссёру Массимо Миде в рамках дискуссии, развернувшейся в 1955 году на страницах журнала «Контемпоранео».

Примечательно, что многие критики сравнивали высказанные в «Дороге» мысли с идеями из «Идиота» Достоевского.

«Ночи Кабирии» (Le notti di Cabiria)

Второй «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке Феллини принесла картина «Ночи Кабирии». Другой важной премии — «Серебряной пальмовой ветви» — была удостоена исполнительница главной роли Джульетта Мазина. Также на Каннском фестивале лента получила Особую премию международной католической организации в области кино.

В фильме рассказывается история проститутки Кабирии. Героиню то и дело подставляют, она попадает в неловкие ситуации, но в то же время у зрителя не повернётся язык назвать её несчастной: женщина старается не думать о своём положении и радоваться мелочам. Мечтая о лучшей доле, героиня одновременно гордится тем, что имеет. Эта простая философия помогает ей преодолевать трудности и никому не завидовать.

В своей фирменной манере Феллини дополняет драму юмористическими зарисовками, что делает ленту ещё более правдоподобной. Беззащитность Кабирии перед жестокостью окружающих заставляет зрителей сопереживать героине ещё сильнее: героиня Джульетты Мазины получилась трогательной и даже немного смешной благодаря детской наивности, непосредственности и слепой вере в лучшее.

Кабирия — верующая, и испытывает неподдельные эмоции на церковном празднике. К слову, образ Кабирии как кающейся блудницы перекликается с образом христианской святой Марии Магдалины (тем более, что настоящее имя героини — тоже Мария).

Эмоционально насыщенную историю дополняет визуальный ряд, интересный разнообразными локациями: это и почти не застроенные окраины Рима, и центральные районы, и даже пасторальные пейзажи пригорода.

«Сладкая жизнь» (La dolce vita)

Одним из абсолютных шедевров Феллини считается фильм «Сладкая жизнь», в котором главную роль исполнил Марчелло Мастроянни. Героя Мастроянни также зовут Марчелло, он пользуется успехом у женщин и не стеснён в средствах, однако по профессии он не актёр, а журналист.

Герой упивается богемной жизнью и близостью к знаменитостям — актёрам, писателям, танцовщикам. Но светская жизнь, которая поначалу радует глаз зрителя, начинает казаться вульгарной — стоит только осознать, что за деликатесами, роскошными нарядами и изысканными манерами скрывается пустота.

Так, Марчелло обходителен с женщинами — в частности, с американской актрисой Сильвией, которую сыграла шведка Анита Экберг. Однако, добившись взаимности, он тут же теряет к пассиям всякий интерес. При этом у героя есть давняя подруга, за время их отношений потерявшее всякое самоуважение и страдающая от новых измен парнёра.

Герою Мастроянни в целом присуще потребительское отношение к окружающим. Аналогичным мироощущением обладает его коллега-репортёр Папараццо (именно после «Сладкой жизни» это имя стало нарицательным).

Поведение Марчелло приводит к закономерному результату: он переживает творческий кризис. Феллини не впадает в морализаторство и завершает фильм не слишком трагической нотой, однако ненавязчиво подталкивает зрителей к определённым выводам: вряд ли его бездумного героя ждёт счастливое будущее.

8 ½ (Otto e mezzo)

Не менее важной (если в принципе не самой главной) для карьеры Феллини стала лента 8 ½. Номерное название этого фильма объясняется очень просто: перед ним режиссёр снял шесть полных метров, два коротких, который посчитал как один, а также картину «Огни варьете» на пару с Альберто Латтуада (то есть сам — половину).

В основу 8 ½ положены два компонента. Прежде всего, Феллини сделал фильм очень личным, автобиографическим, отобразив собственное состояние на момент съёмок. Известно, что однажды мэтр забыл, что запланировал на новый съёмочный день, и тут же решил отобразить подобную ситуацию на экране.

Кроме того, лента связана с предыдущими работами посредством образа протагониста — этапы эволюции одной и той же личности показаны на примере Моральдо («Маменькины сынки», 1953), Марчелло («Сладкая жизнь») и, наконец, Гвидо.

Главный герой, кинорежиссёр Гвидо Ансельми, переживает творческий кризис. После оглушительного успеха предыдущего фильма (в случае самого Феллини — «Сладкой жизни») он считает себя обязанным выдать нечто столь же гениальное. Однако вдохновение обходит героя стороной, поскольку рядом нет подходящей музы — несмотря на наличие жены и толпы любовниц.

Муки творчества Феллини выразил в форме потока сознания, которую ранее освоил другой киноклассик — Бергман.

«8½», как и другие ленты Феллини, послужил причиной обширной дискуссии в среде кинематографистов, критиков и сочувствующих. В числе прочего экспертов поразил образ главного героя.

По мнению писателя Пио Бальделли, в «8½» Феллини открывает себя публике, предстаёт перед ней сказочным персонажем и «по-детски себя жалеет».

«Он хочет сказать: всё на свете очень сложно, вы должны перетасовать карты, чтобы понять мои противоречия. Я одновременно и искренен и обманываю; и притворяюсь и рассказываю сказки; я путанник, и у меня ясный ум; я импотент и в то же время король и волшебник в женском царстве; калиф и преданный раб, близорукий и дальнозоркий, даже более того — человек, обладающий чуть ли не апокалиптическим провидением; я благочестив и кощунствен; лукаво потешаюсь, но до смерти напуган жизнью. Одним словом, теперь, на вершине своей славы, я объявляю о своём крахе…», — писал Бальделли.

Новеллист, журналист Альберто Моравиа сравнивал героя ленты с Леопольдом Блюмом из «Улисса» Джойса и называл его «эротоманом, садистом, мазохистом, маяньком, человеком, боящимся жизни, тоскующим по материнской груди, шутом, мистификатором и обманщиком».

Кажется, сам Феллини этими характеристиками мог бы быть доволен: ведь он, по его собственному признанию, задумывал выпустить фильм, в котором о человеке рассказывалось бы в «различных измерениях». Впрочем, в первую очередь режиссёр пытался сделать ленту, которая бы стала «проявлением веры в человека, в человеческую солидарность, свидетельство уверенности в том, что человек может, если хочет, победить душевную подавленность, отчаяние, безмолвие и даже смерть».

«Амаркорд» (Amarcord)

В 53-летнем возрасте Феллини перенёс на экран некоторые воспоминания о детстве, проведённом в Римини. Лента содержит элементы биографии режиссёра, но важно помнить: сценарий писал в первую очередь Тонино Гуэрра, а Феллини отвечал за кинематографическое воплощение.

В переводе с местного диалекта «амаркорд» означает «я вспоминаю». Некоторым поклонникам творчества классика также импонирует версия, согласно которой в названии зашифрованы слова «горькая нить любви», что свидетельствует о ностальгии по первым чувствам.

Главные темы ленты — первая любовь и половое созревание, причём выражение они находят в довольно смелых физиологических подробностях. Также часть экранного времени посвящена отношениям с родителями, ассоциации себя с семьёй (и одновременно осознанию собственной индивидуальности).

Кроме того, считается, что в ленте сделано высказывание касательно антифашистской позиции режиссёра. Хотя фильмы Феллини, как правило, не политизированы, в данном случае дух эпохи 1930-х не удалось бы показать в полном объёме вне политического контекста.

«Амаркорд», как и ряд других картин Феллини, был удостоен «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.