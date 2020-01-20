В одном из неснятых фильмов: тест RT и «Дилетанта» к юбилею Федерико Феллини

20 января исполняется 100 лет со дня рождения Федерико Феллини — великого итальянского режиссёра, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и пяти премий «Оскар». Его эстетика и творческая манера оказали огромное влияние на мировой кинематограф, а фильмы режиссёра стали классикой ещё при его жизни. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, знакомы ли вы с биографией Феллини и хорошо ли помните его фильмы.

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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»