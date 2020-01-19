Поэтический шпионаж: на ТВ выходит сериал, основанный на истории русской разведчицы Елены Феррари

20 января на НТВ состоится премьера шпионского детектива «Легенда Феррари». В основу многосерийного телепроекта легли реальные события из российской истории 1920-х годов. Главное действующее лицо — разведчица Ольга Голубовская, больше известная под псевдонимом Эль Феррари (в реальности — Елена Феррари). По сюжету ей поставлена задача деморализовать Белое движение, скрываясь за личиной бойкой поэтессы. Главную роль исполнила Ольга Погодина. Также в проекте задействованы актёры Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин и Александр Бухаров.

В понедельник, 20 января, телеканал НТВ покажет первый и второй эпизоды многосерийного шпионского детектива «Легенда Феррари». Сериал основан на реальных событиях — деятельности русской разведчицы Ольги Голубовской, более известной под псевдонимом Елена Феррари.

Действие разворачивается в постреволюционные годы в Крыму. В этот период полуостров оставался ареной борьбы различных политических сил, местом военной интервенции иностранных войск и смены гражданской власти. Кроме того, Крым был одним из оплотов антибольшевистского сопротивления.

По сюжету осенью 1920 года в Севастополе во время церковного праздника на одного из лидеров Белого движения, барона Петра Врангеля (Александр Бухаров), совершается покушение. Военачальник остаётся жив и даже публично милует преступника, которого в итоге втайне казнит глава контрразведки (Николай Добрынин).

В Москве после этого инцидента начальник разведуправления Красной армии Семён Урицкий составляет новый план по устранению Врангеля. Предполагается, что главным действующим лицом операции станет поэтесса итальянского происхождения и разведчица Эль Феррари.

По замыслу Урицкого, приставившего к Феррари агента Яшу Попова (Константин Крюков) для работы над её имиджем поэтессы, разведчица должна сблизиться с семейством Врангеля и ликвидировать барона. У Феррари много козырей в руках, однако палки в колёса ей то и дело вставляет местный журналист и агент британской разведки Максимилиан Эрмлер (Павел Делонг).

Кадр из сериала «Легенда Феррари»

© Пресс-служба НТВ

За «Легенду Феррари» отвечали два сценариста — Пётр Гладилин («Аврора») и Константин Максимов («Маргарита Назарова»). Максимов также выступил в качестве режиссёра сериала. Сложный и противоречивый образ разведчицы и поэтессы на экране воплотила Ольга Погодина («Мужчина в моей голове»).

«Это яркая женщина, сильная, которая сама принимает все решения и зачастую даже меняет свои задания. Ей положено сделать одно, а она этого не делает. Она мыслящий человек, который способен сделать свои выводы из любой ситуации и поступить по-своему. На благо этого дела, но по-своему, — рассказала актриса в беседе с RT. — В сериале есть хорошая фраза о том, что убить можно лишь в очень крайнем случае — бессмысленное убийство недопустимо. Моя героиня очень часто выбирала между жизнью и смертью жизнь другого человека, что очень привлекательно для героя».

Со слов артистки, привлекательность персонажа Эль Феррари состоит ещё и в её значимой и очень кинематографичной профессии. При этом, отмечает актриса, сам по себе образ разведчицы менее популярен в кино по сравнению с образом разведчика-мужчины, несмотря на то что для резидентуры женщины сделали не меньше.

«Женщин в этой профессии очень много. Но, как правило, патриархат действует во многих странах, наша — не исключение, поэтому у нас всегда герои мужчины. И о Мате Хари идёт слава, действительно, не как о разведчике, а больше как о женщине лёгкого поведения, что совершенно недопустимо», — добавила Погодина.

У Феррари была прекрасная легенда: кадровая сотрудница разведупра РККА представлялась поэтессой итальянского происхождения. Согласно сведениям из реальной биографии разведчицы, она действительно писала стихи: в этом ей даже помогали такие видные литературные деятели, как Максим Горький и Виктор Шкловский (не без их стараний был опубликован один из сборников стихотворений Голубовской).

Однако создатели сериала решили ограничить использование в фильме творчества Феррари и время от времени выдавали за него стилизованные под поэзию разведчицы произведения. По словам Погодиной, занимавшейся разработкой проекта и в качестве продюсера, специально для «Легенды Феррари» стихи сочиняли дуэт сценаристов (Гладилин и Максимов) и журналист Наталья Пискарёва-Григорьева. Именно они вошли в вымышленные сборники Эль Феррари, которые ей по сюжету помогает составлять герой Константина Крюкова.

История о загадочном кораблекрушении

С именем Елены Феррари связывают громкую историю о крушении яхты барона Врангеля «Лукулл» в Константинополе в 1921 году. Корабль служил плавучей штаб-квартирой военачальника, где хранились архивы Русской добровольческой армии, документы и денежное имущество Врангеля.

Кадр из сериала «Легенда Феррари»

© Пресс-служба НТВ

В октябре 1921 года шедший из Батуми итальянский лайнер «Адриа» протаранил «Лукулл», после чего яхта мгновенно затонула. Врангеля с семьёй и адъютантом на борту не оказалось, большинству членов экипажа также удалось спастись. Странные обстоятельства инцидента привели к возникновению подозрений в том, что аварию помогла организовать разведчица Елена Феррари. Эта страница истории нашла отражение в сериале.

Этот и другие эпизоды снимались с помощью хромакея в специальном павильоне.

«1920-е годы воссоздать практически невозможно, да ещё и с погонями на ретромашинах. У нас полностью восстановлено это кораблекрушение, вот «Адриа», итальянский лайнер, прямо раздавит яхту», — отметила Погодина в беседе с RT, добавив, что это первый проект в её продюсерском портфолио, в котором использовалось такое количество компьютерной графики.

И всё же воспринимать «Легенду Феррари» как фактурный проект не стоит: в нём немало художественного вымысла, связанного в том числе с жизнью поэтессы.

«Мы специально изменили имя моей героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя. Три года мы работали над этим образом», — рассказала Погодина.