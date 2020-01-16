Доход на странных берегах: Netflix обвинили в переводе прибыли в офшоры

Британский аналитический центр Tax Watch опубликовал отчёт, в котором обвинил стриминговый сервис Netflix в уклонении от уплаты налогов через вывод средств на офшорные счета. Компания получает налоговые льготы на территории Великобритании, однако, по данным аналитиков, доходы от проектов, снятых для платформы местными производителями, помещает в зоны с низким налогообложением. В ответ Netflix заявил, что соблюдает законы каждой страны, где ведёт дела. Ранее в уклонении от уплаты налогов обвинялись такие компании, как Amazon, Microsoft и Apple.

Британский аналитический центр Tax Watch обвинил руководство стримингового сервиса Netflix в переводе прибыли от международных проектов компании в офшорную зону. Соответствующий отчёт был опубликован на сайте центра.

По оценкам экспертов Tax Watch, компания перевела в страны с низким налогообложением в общей сложности от $327,8 млн до $430 млн прибыли от своих доходов за пределами США.

«В отчёте мы приводим анализ организационной структуры Netflix, свидетельствующий о том, что компания использует схему уклонения от налогов, схожую с той, которой пользуются многие другие транснациональные компании, работающие в цифровом пространстве», — говорится в отчёте.

Как отмечают в Tax Watch, три компании группы FANG (недавно в её состав также вошла Apple) — Facebook, Amazon и Google — в последние годы регулярно подвергаются проверкам, касающимся уплаты налогов. Однако на ситуацию с налогами четвёртой компании, Netflix, обращали внимание намного реже.

Связано это с тем, что изначально Netflix был не самой прибыльной фирмой на фоне остальных технологических гигантов. Тем не менее за последнее время доход сервиса значительно возрос.

«Сбор доходов не производится в стране, где они получены. Вместо этого средства потребителя взимает офшорная компания. По всей видимости, после этого головная компания посредством внутрикорпоративных транзакций переводит деньги в налоговое убежище», — отмечается в отчёте.

Кроме того, эксперты Tax Watch отмечают, что на территории Великобритании Netflix получает налоговые льготы в основном благодаря высококачественным проектам, созданным для стримингового сервиса британскими компаниями (в числе таких проектов сериалы «Половое воспитание» и «Корона»). И в 2020 году размер этих вычетов, по информации аналитиков, может достичь десятков миллионов долларов.

Таким образом, компания осуществляет траты там, где можно получить налоговые льготы, однако доходы перемещают в регионы с низкими налогами, пользуясь преимуществами обеих систем одновременно.

© Кадр из сериала «Половое воспитание» (2019)

Аналитический материал Tax Watch прокомментировали представители Netflix, отметив, что соблюдают закон, касающийся правил налогообложения в разных странах.

«Налогообложение корпораций — важный и широко обсуждаемый вопрос. В конечном итоге правила налогообложения устанавливаются властями, и мы соблюдаем эти правила в каждой стране, где осуществляем деятельность», — приводит Deadline слова пресс-секретаря Netflix.

Между тем в уклонении от налогов обвиняли не только Netflix. В декабре некоммерческая организация Fair Tax Mark опубликовала отчёт, в котором привела данные о нарушениях со стороны Amazon, Facebook, Google, Apple и Microsoft. Отмечалось, что выведение прибыли из-под налогообложения происходило путём перераспределения доходов в офшорные зоны или страны с низкими налогами.

Главным образом эксперты Fair Tax Mark выделяли Amazon: отмечалось, что за последние 10 лет при прибыли в $26,8 млрд фирма выплатила только $3,4 млрд налога.

В цифрах и фактах

Налоги с доходов такого стримингового гиганта, как Netflix, представляют собой лакомый кусочек для стран, где доступен этот сервис. За III квартал 2019 года Netflix удалось заработать более $5,2 млрд, а выручка компании за 12 месяцев к 30 сентября составила $18,8 млрд.

В 2018 году Netflix собрал около $15,8 млрд. Таким образом, доходы компании продолжают расти.

Такие результаты обеспечивают подписчики, которых год от года становится всё больше. В декабре 2019 года стриминговый сервис поделился статистикой, согласно ей к III кварталу у него насчитывалось 158,3 млн пользователей по всему миру (60,62 млн из них проживают в США).

Сверх того, 5,5 млн зрителей на тот момент пользовались бесплатной пробной версией подписки. Интересно также, что пользователи платформы весьма лояльны: по данным соцопросов, большинство готово продолжить смотреть Netflix, даже если сервис добавит рекламу или увеличит стоимость подписки.

С конца марта 2017 года количество пользователей Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе утроилось (с 4,7 млн до 14,5 млн), а в Европе, Африке и на Ближнем Востоке увеличилось в 2,4 раза, достигнув отметки в 47,4 млн.

Сокращается в основном пользование услугами DVD-проката, которые были в приоритете в период становления Netflix: если в 2011 году эта область деятельности компании привлекала 11,7 млн американцев, то на 2018 год у неё осталась всего 2,7 млн клиентов.

Впрочем, в июле 2019 года стриминговый сервис пережил отток аудитории из-за повышения стоимости подписки и передачи сериалов «Офис» и «Друзья» конкурентам. Тогда число подписчиков сократилось на сотни тысяч. После столь неутешительных новостей акции компании упали на 11%, однако по итогам весьма успешного III квартала цены частично восстановились.