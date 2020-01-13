Брейгели, Вермеер, ван Эйк, Рембрандт и другие: тест RT и «Дилетанта» о нидерландской живописи

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13 января 1625 года в Антверпене умер знаменитый южнонидерландский художник Ян Брейгель. Голландская школа — одна из классических (наряду с итальянской), оказавшая огромное влияние на развитие изобразительного искусства. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, знаете ли вы историю этой живописи и отличаете ли голландцев друг от друга!
Брейгели, Вермеер, ван Эйк, Рембрандт и другие: тест RT и «Дилетанта» о нидерландской живописи
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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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