Естественные чудеса: в Великобритании выпустят телешоу по вселенной Гарри Поттера

Телеканал BBC выпустит программу о связи волшебных существ из вселенной Гарри Поттера и настоящих животных. Проекту присвоено рабочее название «Фантастические твари: естественная история». Ведущим передачи станет Стивен Фрай, ранее озвучивавший аудиокниги о Гарри Поттере. Параллельно в сети появляются слухи о других проектах, относящихся к волшебному миру Дж. К. Роулинг: приквеле в форме сериала и полнометражном сиквеле.

Телеканал BBC сообщил о запуске производства передачи по мотивам вселенной Гарри Поттера. На данный момент шоу, в котором будет рассказываться о реальных и мифологических существах, а также о зверях из волшебного мира, носит рабочее название «Фантастические твари: естественная история».

Проект одобрила студия Warner Bros., которая ранее снимала все фильмы о Гарри Поттере и в настоящее время ведёт работу над серией спин-оффов под общим заглавием «Фантастические твари». Действие картин происходит за несколько десятков лет до событий, описанных в оригинальных книгах.

Уже известно, что ведущим программы станет актёр, писатель и драматург Стивен Фрай. Он уже озвучивал аудиокниги по произведениям Роулинг. Фрай полон энтузиазма по поводу своего участия в съёмках:

«Я бесконечно рад быть частью этого невероятного проекта, который позволит нам, маглам, показать волшебникам, что фантастические звери нашего мира ни в чём не уступают магическим тварям», — заявил он.

Создатели программы подробно расскажут о диковинных существах, включая фениксов, нюхлей, взрывопотамов и зуву. Вместе с кадрами из фильмов в передачу попадут видеоматериалы BBC о естественной истории. Зрителям продемонстрируют, как фантастические твари связаны с настоящими животными.

Съёмки проводятся в сотрудничестве с лондонским Музеем естественной истории. Он также готовит выставку схожей тематики под названием «Фантастические твари: чудо природы». Представители музея называют экспозицию самым амбициозным проектом площадки. Основная цель мероприятия — показать посетителям, что реальный мир не менее интересен и удивителен, чем вымышленный.

В ожидании продолжения

Осенью 2019 года стало официально известно, что компания Warner Bros. дала добро на производство третьей части спин-оффа «Фантастических тварей». Режиссёрское кресло по-прежнему займёт Дэвид Йейтс, над сценарием работают продюсер Стивен Кловз и лично Джоан Роулинг.

Изначально съёмки были запланированы на лето 2019 года. Затем график сдвинулся на осень, однако в конечном счёте старт назначили на весну 2020 года — чтобы команде хватило времени на подготовку.

© Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают » (2016)

Предыдущая лента — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — вышла через два года после первой части и по сравнению ней показала более слабый результат в прокате.

Премьера триквела должна состояться 21 ноября 2021 года. Планируется, что в целом спин-офф будет включать в себя пять фильмов, последние выйдут в середине 2020-х. Впрочем, подробности пока не разглашаются.

Сказочные планы или напрасные надежды

Интерес фанатов к волшебному миру Роулинг не утихает, и в сети периодически появляются сведения (разной степени достоверности) относительно новых книг или экранизаций. Так, в июле 2019 года портал We Got This Covered сообщил, что Warner Bros. готовится снять приквел в форме сериала, который будет размещён на стриминговом сервисе WarnerMedia (запуск площадки ожидается в 2020 году).

Реакция фанатов была неоднозначной. Многие поклонники франшизы выступили против дальнейшей эксплуатации вселенной в подобном ключе и обвинили кинематографистов в попытке монетизировать творчество писательницы. Некоторый писали, что предпочти бы посмотреть сиквел, а не приквел «Гарри Поттера».

Тем не менее несколько дней спустя представители Дж. К. Роулинг сообщили, что информацию о сериале не стоит воспринимать всерьёз. Позиция писательницы неизменна с 2015 года — тогда поклонники уже обращались к ней с вопросом, когда будет сериал через Twitter.

«Сразу после оперы, шоу «Поттер-на-льду» и танцевальной постановки «Сказок Барда Бидля», — пошутила в ответ писательница, добавив к своим словам хештег #ЭтомуНеБывать.

Right after the opera, Potter-on-ice and the interpretative dance version of Beedle the Bard #NotActuallyHappeninghttps://t.co/fJgy5rlwBc — J.K. Rowling (@jk_rowling) 8 августа 2015 г.

В последнее время в интернете распространился ещё один слух: пользователи соцсетей обсуждают, что Warner Bros. якобы планирует выпустить сиквел, действие которого будет разворачиваться спустя двадцать лет после финала истории о Гарри Поттере и его друзьях. При этом в фильме якобы будут присутствовать некоторые элементы постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя».

По слухам, в центре повествования окажутся младший сын протагониста оригинальной серии, Альбус Северус Поттер, а также дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца. Также в We Got This Covered предполагают, что фильм может стать началом франшизы об Альбусе Северусе. Дж. К. Роулинг и представители Warner Bros. эту информацию пока никак не прокомментировали.