Триумф лирики над эпатажем: победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков

Первый канал показал заключительный выпуск восьмого сезона шоу «Голос». Как подчеркнул ведущий вокального конкурса Дмитрий Нагиев, зрители увидели первый мужской финал за всю историю проекта: за победу в конкурсе соревновались Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков. Поддерживали участников финала наставники — Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Впрочем, на исход голосования они повлиять не могли: судьбу конкурсантов решало зрительское голосование. Об итогах вечера — в материале RT.

В среду, 1 января, Первый канал показал финал восьмого сезона шоу «Голос». За первое место в песенном конкурсе соревновались Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков из команд наставников Валерия Сюткина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Константина Меладзе соответственно. Ведущий программы Дмитрий Нагиев справедливо отметил, что зрителей впервые в истории «Голоса» ждал сугубо мужской финал.

Выпуск начался с появления на сцене всех конкурсантов: вместе они исполнили композицию Last Christmas, известную миру благодаря дуэту Wham! (британским музыкантам Джорджу Майклу и Эндрю Риджли).

Следом на сцене появился Нагиев. Он поспешил сообщить, что в финале судьбу участников проекта будут решать зрители путём мобильного голосования — наставникам оставалось лишь болеть за подопечных. В этот раз голоса принимались исключительно по смс, причём проголосовать за понравившихся конкурсантов можно было лишь единожды за этап (три раза за выпуск), а голос засчитывался только после отправки зрителем повторного смс с кодом, подтверждающим, что рассылку сообщений осуществляет человек, а не бот.

Выручка от мобильного голосования пойдёт на благотворительность и будет передана фонду «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой. О деятельности фонда рассказала сама фотомодель, присутствовавшая в студии.

В ходе первого этапа конкурсанты выходили на сцену не одни, а с наставниками. Так перед зрителями появились Арсен Мукенди и Валерий Сюткин в костюме Дедов Морозов. Они исполнили композицию «7000 над землёй» — хит 1995 года из альбома Сюткина «То, что надо», выпущенный после расставания артиста с группой «Браво». Потом пришёл черёд Ива Набиева и Полины Гагариной, выбравших для финала новую песню Гагариной под названием «Смотри».

Антон Токарев и Сергей Шнуров прыгали по сцене под песню Ленинграда «Супер Гуд». Примечательно, что им помогала поющая массовка из числа бывших участников команды Шнурова, и потому этот номер мало походил на выступление дуэта — скорее, групповое творчество.

Вместе с Аскером Бербековым на сцену пришлось выйти и Константину Меладзе, хотя тот в течение всего «Голоса» неоднократно подчёркивал, что является композитором и продюсером, но никак не певцом.

Как смогли убедиться зрители, Меладзе просто скромничал: вместе с Бербековым они очень гармонично спели песню «Как ты красива сегодня», написанную Константином и исполняемую его младшим братом Валерием. При этом Меладзе-старший аккомпанировал себе и подопечному на фортепиано.

Затем последовали одиночные выступления. Начал их Арсен Мукенди, представивший микс композиций «Парень чернокожий» из дебютного альбома Леонида Агутина и I Wish («Желаю») Стиви Уандера. Номер запомнился в первую очередь благодаря пластике Мукенди и энергии, с которой он скакал по сцене.

«Тот случай, когда у Сюткина разыгралось воображение и сдали нервы», — прокомментировал это выступление Нагиев.

Ив Набиев решил пойти по привычному ему пути эпатажа и показать номер с переодеванием на песню Светланы Лободы SuperSTAR («Суперзвезда»). Антон Токарев вышел на сцену с собственной интерпретацией композиции Макса Коржа «Жить в кайф» — достаточно размеренной, но от этого не менее эффектной. Завершал одиночные выступления Аскер Бербеков с песней Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love («Не могу не любить тебя»).

По итогам второго раунда из шоу выбыл Мукенди. Он, впрочем, подчеркнул, что уже считает себя победителем, поскольку дошёл до финала вокального проекта. На прощание артист исполнил номер на композицию «Последний вальс» Энгельберта Хампердинка, который готовил для следующего этапа.

В третьем этапе Набиев выступил с песней Гарика Сукачёва «Моя бабушка курит трубку», которое вновь выглядело очень динамично и эффектно. В конце исполнения он прокричал «Ча-ча-ча» и распластался на сцене, и это вновь стало поводом для шутки со стороны Нагиева.

Токареву достался сингл британца Эда Ширана Castle on the Hill («Замок на холме»), а Бербекову — «Карточный домик» композитора Виктора Резникова, в конце 1980-х году записанный Михаилом Боярским.

В следующие минуты Нагиев поздравил одного из коллег по шоу, музыканта Сергея Жилина, с присуждением звания Народного артиста России; Ив Набиев покинул сцену, как набравший наименьшее количество голосов из трёх конкурсантов; а Сергей Шнуров был признан лучшим наставником сезона.

Наконец, по итогам зрительского голосования победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков. Примечательно, что он — второй по счёту подопечный Меладзе, победивший в этом вокальном конкурсе.

«Спасибо большое всем наставникам... Всем спасибо, всем рок-н-ролл. Аскер, ты красавчик», — отметил занявший второе место Токарев.

В конце все участники сезона вместе исполнили на сцене композицию The Winner Takes It All группы ABBA.