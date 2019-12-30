Экспериментальный роман Лукьяненко и мифы об идеальной жизни: пять новых книг декабря

В декабре на прилавках появился роман Сергея Лукьяненко «Маги без времени», написанный в результате эксперимента: публиковать главы в интернете писатель начал под псевдонимом, чтобы проверить, под силу ли таким образом «раскрутиться» начинающему автору. Также в России вышло новое сочинение американского фантаста Джона Краули и труд британца Пола Долана, призванный развенчать мифы об идеальной жизни. RT рассказывает об этих и других интересных книгах декабря.

Сергей Лукьяненко, «Маги без времени» (АСТ)

Из под пера Сергея Лукьяненко — пожалуй, самого известного современного российского писателя-фантаста — вышло немало романов, складывающихся в целые циклы и отдельные книжные вселенные. Самой известной, конечно, стала вселенная «Дозоров» — именно по ней Тимур Бекмамбетов снял две полнометражные ленты с Константином Хабенским в главной роли. Немалоизвестны также циклы «Геном», «Пограничье», «Кваzи» и другие.

«Маги без времени» — не только роман без цикла, но и результат эксперимента, который решил провести писатель. В августе 2019 года Лукьяненко под псевдонимом Мастер Романов начал выкладывать своё сочинение на одном из интернет-ресурсов, чтобы проверить, может ли раскрутиться автор из «ниоткуда». Выяснилось, что да. Приключениями рядового жителя Тёмной Империи заинтересовались и читатели, и коллеги Лукьяненко.

По всему выходило, что положение у меня аховое. За магическое ограбление без лицензии меня станут искать все регуляторы Империи. А за святотатство может и лично Тёмный Властелин подключиться.

В отличие от нас, рядовых магов, повелитель Империи бессмертен, вечен и потому во времени и силе волшебства не ограничен. Он — бог. Или полубог. Или человек, но получивший божественную силу.

У всех церковников своё мнение, они из-за этих вопросов непрерывно грызутся, устраивают диспуты, порой переходящие в массовые драки, церковь Властелина давным-давно разделилась на три конфессии — Его Божественного Величия, Его Божественного Происхождения (там внутри есть ещё два течения, одно считает, что Богом был отец Властелина, другое, что Богиней была его мать) и Его Божественного Возвышения. Если бы высшие иерархи не боялись Тёмного Властелина, то давно устроили бы религиозную резню во славу Его. Но они боятся. А Властелин не считает нужным объяснять свою родословную.

Одно несомненно — немногим меньше века назад Шесть Героев помогли Властелину победить и получить власть над Империей, свергнув прогнившую монархию и короля-тирана. Поэтому мы чтим Героев, а оскорбление их памяти является преступлением не меньшим, чем посягательство на Властелина. Может даже большим, потому что посягай на него или не посягай — ничего не изменится. А Властелину обнаружить меня — раз плюнуть. Он вольёт в поисковую руну десяток лет. Или сотню. И найдёт меня. Странно, что до сих пор не нашёл.

© Сергей Лукьяненко «Маги без времени» (АСТ)

Джон Краули, «Ка. Дарр Дубраули в руинах Имра» («Азбука-Аттикус»)

Имя Джона Краули также известно многим поклонникам жанра фэнтези и обласкано критиками. Он — лауреат премии Эдгара Аллана По и обладатель наград World Fantasy и Locus. Рассказчиком в новой книге Краули выступает ворона по имени Дарр Дубраули. Герой наделён способностью путешествовать между мирами — включая Иные Земли, где сокрыта Самая Драгоценная Вещь, позволяющая обрести бессмертие.

«Ка. Дарр Дубраули в руинах Имра» — это настоящее произведение искусства. Только прочитав несколько первых страниц, я понял, что это нечто невероятное. Это произведение на стыке магического реализма и исторического фэнтези. Повествование ведётся от лица старой вороны, за две тысячи лет своей жизни пролетевшей сквозь историю Имра — нашего мира, историю Ка — мира ворон, и сквозь всё, что существует между ними и за их пределами», — отмечается в одном из отзывов о книге на Goodreads.

© Джон Краули «Ка. Дарр Дубраули в руинах Имра» («Азбука-Аттикус»)

Джеймс Рассел, «Классика бизнеса. Ключевые мысли из лучших бизнес-книг» (МИФ)

Книга Джеймса Рассела, писателя и преподавателя Открытого университета Великобритании, предназначена не для одних только менеджеров и предпринимателей, а для всех, кто хотел бы усвоить идеи из самых главных бизнес-сочинений, не читая их целиком. «Классика бизнеса» представляет собой конспект таких книг.

Труд Рассела включает в себя ключевые мысли из 70 произведений, начиная «Искусством войны» Сунь-Цзы (около 500 года до н.э.) и заканчивая книгой известного технологического журналиста Эшли Вэнс об Илоне Маске. Также в списке — биография Стива Джобса авторства Уолтера Айзексона, «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга» Кейта Феррацци, «Как работать по четыре часа в неделю и при этом не торчать в офисе «от звонка до звонка», жить где угодно и богатеть» и многие другие.

Книга Чарльза Маккея стоит нескольких часов времени любого читателя. Это анализ странных случаев массовой истерии и безумства: от финансовой пирамиды «Компании Южных морей» до охоты на ведьм, от массовой веры в дома с привидениями до тюльпановой лихорадки в Голландии. Все эти случаи автор описывает с бесстрастным удовлетворением, словно наслаждаясь странностями человеческой природы в подобных ситуациях. И по сей день эта книга остаётся увлекательным исследованием иррационального поведения и психологии рынка.

С точки зрения бизнеса есть три причины, по которым эту книгу стоит прочитать или перечитать. Во-первых, это полезное описание того, как истерия ведет к иррациональным сдвигам на рынке — бумам, пузырям и крахам. Во-вторых, она напоминает, что даже очень умные люди могут ошибаться, что порой приводит к катастрофе. В-третьих, с более циничной точки зрения, знание того, как работает психология рынка в случаях истерии или погони за модой, позволяет влиять на общественное мнение и эффективно передавать маркетинговый месседж.

Начинает Маккей с финансовых пузырей, в особенности «Компании Южных морей», Миссисипской компании и тюльпаномании, во время которой цены на тюльпаны в Голландии невероятно выросли, так что в некоторых случаях одна луковица стоила как приличных размеров дом или двенадцать акров земли. (Впрочем, научный мир свидетельства Маккея на этот счет подвергает некоторым сомнениям: предполагают, что он преувеличил ряд подробностей; однако это не умаляет юмора, который он справедливо находит в иррациональных скачках цен.) Все эти случаи связаны с покупкой и продажей активов, цены на которые изначально поднялись по вполне рациональным причинам, однако за этим последовал период истерической инфляции, поскольку всё больше участников выходило на рынок в надежде на то, что цены продолжат расти.

© Джеймс Рассел «Классика бизнеса» (МИФ)

Ласло Мерё, «Логика чудес. Осмысление событий редких, очень редких и редких до невозможности» («Азбука-Аттикус»)

Венгерский математик и психолог Ласло Мерё поставил перед собой непростую (но, как оказалось, выполнимую) задачу: заставить читателя поверить, что чудеса — не выдумка, не исключение из правил, а прекрасная математическая закономерность.

По мнению Мерё, наша вселенная «дика» и произойти в ней может всё, что угодно. Людям же комфортнее себя чувствовать в так называемом «тихом» мире — противопоставлению дикому, а потому они склонны отрицать и игнорировать «хаотическое состояние природы мироздания».

© Ласло Мерё «Логика чудес. Осмысление событий редких, очень редких и редких до невозможности» («Азбука-Аттикус»)

Пол Долан, «Счастливы когда-нибудь. Почему не надо верить мифам об идеальной жизни» («Альпина Паблишер»)

Британский профессор Пол Долан также занимается развенчанием мифов. И обычно — в вопросах счастья. На этот раз он проанализирует феномен так называемой «идеальной жизни» (вопрос чрезмерно актуальный в условиях развития социальных сетей и грамотного себя в них позиционирования). В своей книге Долан пытается дать ответ на вопрос, сама формулировка которого многим карьеристам покажется абсурдной: в идеальной ли жизни заключается человеческое счастье?

И небольшой спойлер: Долан утверждает, что погоня за финансовым благополучием не приведёт ни к чему, кроме потери душевных сил.

Финансовый долг является серьёзной причиной стресса и забот, и мы можем сами загнать себя в угол, стремясь «не отстать» от окружающих. В Канаде власти проводят очень популярную лотерею. Как показало исследование, соседи людей, выигравших в эту лотерею большие суммы, с высокой степенью вероятности в течение двух лет после выигрыша подают заявление о своём банкротстве. Увеличение размера выигрыша в лотерею на 1% даёт увеличение числа банкротств на 0,04%. Это можно объяснить тем, что соседи выигравших в лотерею начинают тратить больше средств на видимые доказательства достатка, такие как машины и мотоциклы, чтобы показать, что они ничем «не хуже».

В Швейцарии исследователи связали между собой данные об удовлетворённости доходом и об удовлетворённости жизнью, а также с информацией о количестве автомобилей марок Porsche и Ferrari на тысячу человек населения. Оказалось, что чем больше таких машин в округе, тем больше местное население недовольно своей зарплатой. Количество дорогих машин также сказывается, хотя и в меньшей степени, на общей удовлетворённости жизнью.

Зависть может оказывать искажающий эффект, особенно когда она касается денег. Это было доказано серией экспериментов, недавно проведённых в США. В одном из них участников попросили занять завистливую или нейтральную позицию, когда они думают о таком же, как они, человеке, отличающемся лишь в одном отношении — он очень богат. Затем участникам предложили оценить ежедневные взлёты и падения, которые богатый человек может испытывать, отвечая на структурированные вопросы, например: «Если бы вы были тем человеком, как часто вы бы испытывали мелкие неудобства в сравнении с вашей нынешней жизнью?» Те, кто встал в позицию завистника, гораздо чаще приписывали воображаемому богачу взлёты, в отличие от респондентов, занявших нейтральную позицию. То есть люди, завидуя, представляют жизнь богатых намного лучше и счастливее, чем она есть в реальности. Поэтому если вы завидуете тем, кто богаче, то лучше представьте их ужасные поездки на работу, их вопящих детей и огромные налоговые счета.