Экскурс в историю: о чём главные кинопремьеры этой недели

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Александра Гордеева
На этой неделе на экраны российских кинотеатров вышло всего два полнометражных игровых фильма (не считая повторного проката «Соляриса» Андрея Тарковского). Зато эти картины масштабные и запоминающиеся. В «Союзе спасения» Андрея Кравчука с исторической скрупулёзностью рассказывается о подготовке и ходе знаменитого восстания декабристов, состоявшегося в Санкт-Петербурге 14 (26) декабря 1825 года. Действие «Холопа» Клима Шипенко фактически разворачивается в наши дни, однако по сюжету главного героя (его роль исполнил Милош Бикович) заставляют поверить, будто он перенёсся в Российскую империю времён царствования Александра II. Подробнее об этих премьерах — в материале RT.
Экскурс в историю: о чём главные кинопремьеры этой недели
  • © Кадр из фильма «Холоп» / Кадр из фильма «Союз Спасения» (2019)

«Союз спасения»

«Союз спасения» стал одной из наиболее масштабных работ в российском кинематографе за 2019 год, если не самой масштабной: в съёмках участвовали около 2 тыс. актёров, для фильма было пошито более 1,5 тыс. единиц одежды, выстроена кинодеревня из 22 домов, храма и прочих объектов, изготовлены муляжи оружия той эпохи, включая точные копии 12-фунтовых пушек времён Отечественной войны.

«Чтобы восстановить архитектурный образ города того времени, нам потребовалось несколько месяцев кропотливой работы: мы изучали картины, гравюры, описания современников, сохранившиеся в архивах, также общались со специалистами и консультантами, прежде чем приступить к отрисовке... Благодаря компьютерной графике нам удалось воссоздать исторический облик Санкт-Петербурга 1825 года, сформировав мир, который существовал 200 лет назад. Важно отметить, что зрители впервые увидят такую детальную проработку Санкт-Петербурга, которая не встречалась ни в одном историческом фильме», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» FX-продюсера Евгения Гитциграта.

Оператор Игорь Гринякин, в свою очередь, утверждает, что для съёмок группой во главе с режиссёром Андреем Кравчуком («Адмиралъ», «Итальянец») был использован самый большой из существующих в стране хромакей.

Роли в фильме исполнила звёздная команда: Александр Домогаров (граф Милорадович), Виталий Кищенко (император Александр I), Алексей Гуськов (князь Щербатов), Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская), Максим Матвеев (князь Трубецкой), Леонид Бичевин (Сергей Муравьёв-Апостол), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев-Рюмин), Антон Шагин (Кондратий Рылеев), Софья Эрнст (Анна Бельская) и многие другие.

Сюжет «Союза спасения» в представлении не нуждается — эту историю все хорошо знают из учебников. Однако смотреть ленту можно и следует не только из эстетических, но и из практических соображений: хронология событий тех дней лучше воспринимается на экране, через детально воссозданную картину эпохи, нежели чем через сухой текст.

«Холоп»

Противовесом серьёзному «Союзу спасения» стала другая картина российского производства, также вышедшая в прокат на этой неделе. Над комедией «Холоп» команда во главе с Климом Шипенко («Салют-7», «Текст») работала около двух лет: только от момента задумки до её непосредственной реализации, съёмок, прошло полтора года. Авторство идеи принадлежит сценаристам Дарье Грацевич, Антону Морозенко и Дмитрию Пермякову, вместе трудившимся над «Интернами».

Cъёмки длились порядка двух месяцев и проходили в разных локациях, но главным образом — в Псковской области, где специально для фильма была выстроена целая деревня. Некоторый реквизит создатели ленты позаимствовали у «Мосфильма» и других киностудий, но многое пришлось делать самостоятельно, чтобы «Холопа» было интересно не только смотреть, но и рассматривать.

Однако в первую очередь зрителей в «Холопе», вероятно, заинтересует сюжет, представляющий собой некий симбиоз «Укрощения строптивого» и «Шоу Трумана». Главным героем сценаристы сделали 26-летнего (или около того) Гришу (Милош Бикович), на правах столичного мажора ведущего крайне неприглядный образ жизни. Пользующийся покровительством состоятельного отца (Александр Самойленко) Гриша обнаглел настолько, что езда в пьяном виде для него стала обычным делом, и взятки гаишникам он не даёт, а бросает. Герой не знает слова «нет» и при случае готов покалечить любого вставшего на его пути человека.

Чтобы образумить потерявшего остатки разума отпрыска, папа-олигарх прибегает к услугам профессионала. Экстравагантный психолог в исполнении Ивана Охлобыстина в своей работе использует не самые обычные методы. И для Гриши у него готово оригинальное решение: однажды герой просыпается в другом столетии без возможности воспользоваться помощью отца. Что весьма некстати, поскольку в новой жизни мажор Гриша — всего лишь холоп Гришка, которого можно безнаказанно отстегать плетью или даже повесить.

«Если бы смысл фильмов Клима Шипенко можно было сформулировать в одном предложении, то это не был бы Шипенко. В нашей ленте каждый человек увидит что-то своё, свои болевые точки, и над ними посмеётся. И, может быть, даже задумается. Но основной посыл всё же такой: жить нужно правильно и вести себя по-человечески. От превращения из разряда «из грязи в князи» и наоборот не застрахован никто», — отметил в беседе с RT генеральный продюсер картины Таймураз Бадзиев.

Впрочем, даже если зритель ни о чём не задумается, смеяться он будет наверняка — над перипетиями главного героя, диалогами в духе «Домашнего ареста» и многочисленными отсылками к российской истории (или даже «Игре престолов»). Приятным бонусом ко всему идёт добрый мелодраматичный конец, сглаживающий (комичные, но всё же) страдания действующих лиц.

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