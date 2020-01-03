Похождения бравого солдата: тест RT о Швейке

3 января 1923 года Ярослав Гашек подписал завещание, сказал, что «Швейк умирает тяжело», и в тот же день скончался. Чешский писатель и журналист воевал в Первой мировой, написал около полутора тысяч литературных произведений под разными псевдонимами. Мировую известность ему принёс роман «Похождения бравого солдата Швейка», который он не успел закончить. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы помните текст, события и героев этого произведения.

© Кадр из мультфильма «Похождения бравого солдата Швейка» (2009)