Похождения бравого солдата: тест RT о Швейке

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3 января 1923 года Ярослав Гашек подписал завещание, сказал, что «Швейк умирает тяжело», и в тот же день скончался. Чешский писатель и журналист воевал в Первой мировой, написал около полутора тысяч литературных произведений под разными псевдонимами. Мировую известность ему принёс роман «Похождения бравого солдата Швейка», который он не успел закончить. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы помните текст, события и героев этого произведения.
Похождения бравого солдата: тест RT о Швейке
  • © Кадр из мультфильма «Похождения бравого солдата Швейка» (2009)

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